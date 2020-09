Baden-Baden: Weltliteratur im Fokus bei Lesung

Baden-Baden – Die hundert wichtigsten Werke der Weltliteratur stehen bei Denis Schecks Lesung im Casino Baden-Baden im Fokus. Von Ovid bis Tolkien ist alles mit dabei.

Kulturfans dürfen sich schon bald über ein ganz besonderes Event freuen. Am 17. Dezember 2020 veranstaltet das Casino Baden-Baden eine Lesung mit Denis Scheck, bei welcher der Literaturkritiker aus den gelungensten Werken der Weltliteratur vorliest. Hier findet man alles von Ovid bis hin zu J. R. R. Tolkien, von historischen Werken zu modernen Romanen. Anlass des Events ist die Veröffentlichung von Schecks Werksammlung „Schecks Kanon“ von Piper, in der er die – seiner Meinung nach – 100 wichtigsten Schriftstücke der Welt vorstellt.

Eintauchen in die Welt der Literatur

In dem bezaubernden Setting des Casinos in Baden-Baden treffen sich Literaturfreunde am 17. Dezember zu einem ganz besonderen Event. Bei der Lesung wird nämlich kein neues Buch vorgestellt, sondern verschiedene Stellen aus weltbekannten Romanen und Werken vorgetragen. Dabei geht es allerdings nicht nur um alte Schriftstücke und schwere Kost, sondern unter den 100 wichtigsten Werken finden sich auch Bücher von J. R. R. Tolkien und J. K. Rowling – richtig gehört, auch Harry Potter gehört in die Liste des Literaturkritikers. Vorgetragen werden die berühmten Schriften von dem Literaturkritiker Denis Scheck, der bereits seit vielen Jahren in der Buchbranche tätig ist. Als Verleger hat er in seiner Laufbahn bereits unzählige Autoren hervorgebracht und unterstützt, als Kritiker besitzt er ein scharfes Auge für gute Literatur. Dazu überzeugt Scheck mit einer sehr angenehmen Lesestimme, die viele bereits aus dem Radio und Fernsehen kennen. Derzeit ist der Literaturkritiker als Moderator der Sendungen „Lesenswert“ beim SWR und „Druckfrisch“ im ARD zu sehen – und hören.

Eventlocation mit besonderer Atmosphäre

Das Casino Baden-Baden ist für seine besonderen Veranstaltungen bekannt und bietet mit seiner wunderschönen Location im Kurhaus den perfekten Rahmen für kulturelle Events. Lesungen werden hier besonders gerne besucht, weshalb man sich schon im Oktober 2020 auf die Buchvorstellung von „Der größte Crash aller Zeiten“ von den Finanzexperten Marc Friedrich und Matthias Weik freuen darf. Im Vorverkauf kosten Tickets für die Lesungen 20 Euro pro Person, bei der Abendkasse kann man sie für 23 Euro ergattern. Im Preis ist nicht nur der Event inkludiert, sondern auch ein kostenloser Besuch der Spielbank. Das Casino bietet ein hervorragendes Ambiente für einen außergewöhnlichen Abend.

Den 17. Dezember 2020 sollten Literaturfans groß in den Kalender eintragen. Bei der Vorlesung aus den 100 wichtigsten Werken der Weltliteratur ist nämlich für jeden etwas dabei.