Mannheim: Virtueller Frauenlauf Mannheim am 11. September 2020

Mannheim – In diesem Jahr läuft alles etwas anders als geplant. So auch der engelhorn sports Frauenlauf Mannheim, der am Freitag, 11. September 2020, in seine siebte Runde geht. Normalerweise tummeln sich an diesem Tag tausende Läuferinnen am Hans-Reschke-Ufer, laufen gemeinsam eine 6km Laufstrecke durch die Mannheimer Innenstadt und den Luisenpark und feiern anschließend auf dem Gelände des TSV Mannheim eine grandiose Party.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir als Veranstalter uns dazu entschlossen, den Frauenlauf rein virtuell stattfinden zu lassen: „Gemeinsam alleine“ ist das Motto. Jede Teilnehmerin läuft für sich oder in kleinen Gruppen von zu Hause aus oder eine andere Lieblingsstrecke. Über die App „viRACE“ werden die GPS-Daten live getrackt, miteinander verglichen und sogar auf die Originalstrecke nach Mannheim gespiegelt.“

Mittlerweile haben sich zu diesem digitalen Laufevent schon über 900 motivierte Teilnehmerinnen angemeldet. Nicht nur aus der Rhein-Neckar-Region, auch aus dem hohen Norden oder dem Süden Deutschlands kommen die Läuferinnen.

Der Frauenlauf-Moderator Hartwig Thöne (Sport1) motiviert die Läuferinnen beim virtuellen Frauenlauf über die Sprachausgaben des Handys und hält alle miteinander verbunden. „Lisa, du liegst aktuell 3 min vor deiner Kollegin Anna und läufst auf der Originalstrecke gerade durch den oberen Luisenpark. Du siehst gut aus“ – so könnte sich die ein oder andere Sprachausgabe anhören.

Über die Social-Wall auf der Frauenlauf-Website bleiben die Läuferinnen zudem mit Bildern und Videos miteinander verbunden: www.frauenlauf-mannheim.de