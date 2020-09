Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 09.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Widerstand geleistet – Einweisung in psychiatrische Klinik

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Mittwochmorgen, 09.09.2020, gegen 07:00 Uhr, teilte ein Mitarbeiter der Stadtentsorgung mit, dass eine männliche Person Müllsäcke auf dem Neustadter Marktplatz umherwerfen würde und sich vor das Müllfahrzeug gelegt habe. Vor Ort zeigte die Person auf polizeiliche Ansprache starke Stimmungsschwankungen und wurde zunehmend aggressiver. Er schrie grundlos entgegen der Polizeibeamten und schlug wild um sich. Gegen eine darauffolgend durchgeführte Fesselung sperrte sich der 60-Jährige, konnte aber letztlich fixiert und zur medizinischen Begutachtung in einen Rettungswagen verbracht werden. Auf Grund des psychischen Zustandes wurde der Obdachlose in eine umliegende psychiatrische Klinik eingewiesen. Bei dem Einsatz kamen weder Polizeibeamte, noch der Betroffene selbst zu Schaden. Der 60-Jährige muss sich jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Neustadt: Streitende Jugendliche im Park an der Wallgasse

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstag, 08.09.2020, gegen 18:00 Uhr, wird hiesige Polizei durch mehrere Passanten über eine größere Ansammlung von Jugendlichen, die untereinander streiten würden, in dem Park an der Wallgasse gemeldet. Vor Ort konnten ca. 30 Personen angetroffen und deren Identität festgestellt werden. Im Rahmen der Personenkontrollen der überwiegend aus Neustadt kommenden Personen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass wohl Sticheleien und Provokationen ursächlich für die Ansammlung gewesen sind. Die Jugendlichen erhielten Platzverweise und wurden aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Zu Straftaten ist es nach derzeitigem Stand nicht gekommen.

Neustadt: Enkeltrickbetrug – Angerufener reagiert vorbildlich

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montagvormittag, den 07.09.2020, wird ein 77-jähriger Neustadter von einem unbekannten Täter mit unterdrückter Telefonnummer angerufen. Am anderen Ende der Leitung gibt sich der Unbekannte als Enkel aus und fordert 4000 Euro Bargeld, um eine Strafe eines Verkehrsunfalls bezahlen zu können. Dem 77-Jährigen fällt auf, dass sein Enkel noch gar kein eigenes Auto besitzt. Folglich ahnt er den Betrugsversuch und beendet umgehend das Gespräch. Ein Schaden entsteht dem Rentner nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass insbesondere die älteren Menschen auch mit Hilfe der Angehörigen hinsichtlich der ‚Enkeltrick-Betrugsmasche‘ aufgeklärt werden sollen.

Bad Dürkheim: Jugendliche beschädigen Mülleimer

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.09.2020 gegen 23:00 Uhr konnten mehrere Jugendliche durch einen Zeugen beobachtet werden, als sie im Kurpark in Bad Dürkheim Mülleimer abtreten und randalieren würden. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Streifenbesatzungen vier abgetretene Mülleimer festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Das Jugendsachgebiet der Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Schussgeräusche gemeldet

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.09.2020 gegen 17:00 Uhr wurden durch Anwohner in der Otto-Dill-Straße in Bad Dürkheim vermutliche Schussgeräusche aus einer Wohnung gemeldet. In der Wohnung konnte eine 31-Jährige und ihr 30-Jähriger Lebensgefährte angetroffen werden. Der 30-Jährige gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er aus Freude über eine mögliche Schwangerschaft seiner Freundin mit seiner Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft abgeben habe. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades wurde die Schreckschusswaffe und die Munition sichergestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Zu einer Gefährdung von Anwohnern oder Passanten war es zu keinem Zeitpunkt kommen. Das Ordnungsamt und die Waffenbehörde wurden informiert und werden Maßnahmen in eigener Zuständigkeit prüfen.

Bad Dürkheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 08.09.2020 gegen 12:00 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf die B37 in Bad Dürkheim. An der Kreuzung Richtung Ungstein reihte er sich auf der rechten Fahrbahn ein um nach rechts abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Lichtzeichenanlage auf Grün gestellt. Wenige Meter vor der Ampel scherte dann plötzlich von links ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf die rechte Spur ein und bremste abrupt und ohne ersichtlichen Grund stark ab. Der 20-jähirge hatte keine Chance zu reagieren und fuhr auf dem PKW auf. Beide Unfallbeteiligten fuhren daraufhin auf einen Feldweg. Dort stellte der ca. 75-jährige männliche Fahrer keinen Schaden an seinem Fahrzeug fest und fuhr ohne Angaben zu seiner Person weiter. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Fahrzeug gibt es bislang nicht. Am Golf entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Bei Anruf von Callcenter-Betrügern vorbildlich reagiert

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.09.2020 gegen 15:00 Uhr wurde eine 84-Jährige beinahe Opfer eines Betrugsversuches. Eine bislang unbekannte weibliche Person hätte sich am Telefon als Versicherungsvertreterin eines Versicherungsunternehmens ausgegeben. Sie gab gegenüber der älteren Dame an, dass die Bundesregierung keine Invalidenversicherungen mehr machen würde und sie diese jetzt bei ihr abschließen könnte. Bereits eine Woche zuvor war die 84-Jährige von einer angeblichen Mitarbeiterin eines Gewinnspielunternehmens angerufen worden. Sie hatte daraufhin eine Strafanzeige bei der Kriminalpolizei in Bad Dürkheim erstattet. Im Rahmen der Anzeigenerstattung wurde sie über Verhaltensweisen bei Anrufen im Rahmen von sogenannten Call-Center-Betrügern beraten. Aufgrund dieser Vorbereitung konnte sie nun die angebliche Versicherungsvertreterin gekonnt „abwimmeln“. Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Sind auch Sie Opfer eines solchen Call-Center-Betruges geworden, können Sie sich jederzeit an die Polizei wenden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Freinsheim: Fahrzeug zerkratzt

Freinsheim (ots) – Am 08.09.2020 gegen 10:00 Uhr hatte ein 43-Jähriger seinen Mini Cooper in Freinsheim in der Göthestraße ordnungsgemäß auf der Straße abgestellt. Als er gegen 15:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, konnte er feststellen, dass bislang unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatten. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Vorfahrt missachtet, 20.000 Euro Schaden

Haßloch (ots) – Eine leichtverletzte Person, ein nicht mehr fahrbereites Auto und ca. 20.000,- EUR Schaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag (8. Sept. 2020) gegen 16:30 Uhr in Haßloch. Von der Moltkestraße nach links in die Westrandstraße abbiegen, wollte eine 64-jährige Autofahrerin, als sie sich etwas zu weit nach vorne tastete. Der Fahrer eines BMW, der aus Richtung Badepark kam, konnte gerade noch nach ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Der BMW-Fahrer erlitt Prellungen, sein Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin hat die Polizei Haßloch ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Beim BMW-Fahrer wird geprüft, ob er zu schnell gewesen sein könnte.

Haßloch: Unfall mit Reh

Haßloch (ots) – Von Haßloch nach Lachen-Speyerdorf auf der K14 war am Dienstagmorgen (8. Sept. 2020, 7:45 Uhr) der Fahrer eins Opel unterwegs, als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Das Tier wurde von dem Auto erfasst und war sofort tot. Den Sachschaden beziffert die Polizei Haßloch auf 2.500 EUR.