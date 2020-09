Zusammenstoß mit Straßenbahn

Mainz-Bretzenheim (ots) – Zum Unfall zwischen Straßenbahn und PKW kommt es am Montagabend, den 07.09.2020 gegen 22:30 Uhr in Mainz Bretzenheim. Trotz Durchfahrtsverbot befährt die 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Mercedes den Bereich der Jakob-Heinz Straße in Mainz Bretzenheim in Richtung Opel-Arena. Sie übersieht hierbei die herannahende Straßenbahn und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die junge Fahrzeugführerin des Mercedes sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen werden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Straftäter im Visier der Autobahnpolizei

Verkehrsdirektion Mainz

Rheinhessen (ots) – Zahlreiche Strafanzeigen waren am Montag 07.09.2020 das Ergebnis von gemeinsamen Kontrollen der hessischen und Rheinland-pfälzischen Autobahnfahnder. Schwerpunkt waren die Autobahnen in Rheinhessen. Drei Autofahrer standen unter Drogeneinfluss, vier führten Drogen und zwei weitere verbotene Waffen mit sich, einer hatte keinen Führerschein, drei waren mit falschen Kennzeichen und einer ohne Versicherung und TÜV unterwegs.

Selbst die erfahrenen Zivilfahnder staunen immer wieder, welche Gefahrenpotentiale auf der Autobahn unterwegs sind. Ein italienischer Tourist konnte sich nur noch daran erinnern, dass er in den vergangenen Tagen in Amsterdam gleich eine ganze Reihe verschiedener Drogen zu sich genommen hatte, bevor er sich wieder auf den Rückweg in sein Heimatland gemacht hat.

Ein Anderer wusste nicht mehr, wie er nach der Kontrolle nach Hause kommen soll, weil auch seine Beifahrerin ordentlich konsumiert hatte und ein 19-Jähriger trug ein gefährliches Einhandmesser bei sich, als ihn die Beamten zu Beginn der Kontrolle vorsichtshalber durchsuchten.

Die gemeinsamen Kontrollen diesseits und jenseits des Rheins werden fortgesetzt.

Unfall im Baustellenbereich – Autobahn voll gesperrt

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

A63/Gau-Bickelheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines LKW am 08.09.2020 gegen 17:10 Uhr auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz im einspurigen Baustellenbereich kurz hinter der Anschlussstelle Göllheim von der Fahrbahn ab und durchbrach die Baustellenbegrenzung. Der Fahrer des LKW wurde durch den Unfall nur leicht verletzt.

Der LKW ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Da die Fahrbahn bis zum Abschluss der Räumarbeiten voll gesperrt werden muss, wird der Verkehr aktuell an der Anschlussstelle Göllheim abgeleitet.