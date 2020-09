Hockenheim/BAB 61: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Sattelzügen – Bergung abgeschlossen – Fahrbahn freigegeben

Hockenheim (ots) – Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A 61 zwischen dem AD

Hockenheim und der AS Hockenheim/Speyer mit zwei beteiligten Sattelzügen und

einem Pkw sind die Bergungs- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen und der

Verkehr konnte um 13.50 Uhr auf beiden Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

Es besteht nach wie vor ein Rückstau, der sich allmählich auflösen sollte.

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrerin stürzt nach Alkoholkonsum

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es um kurz nach 11:00 Uhr

in der Straße „An der Autobahn“ auf Höhe des „Harres“ zu einem Verkehrsunfall.

Eine 57-jährige Fahrradfahrerin kam beim Überqueren der Straße vom Radweg ab und

stürzte daraufhin. Dabei zog sich die Frau eine Kopfwunde zu und wurde mit einem

Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Ein dort durchgeführter Alkoholatemtest

ergab einen Wert von 1,5 Promille. Das Fahrrad wurde mit dem Einverständnis der

Dame zum Polizeiposten St. Leon-Rot verbracht.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bauer verliert seine Ladung

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend hat ein Bauer gegen 20:15

Uhr, auf einem Feldweg kreuzend zur B39, kurz vor der Auffahrt zur Salierbrücke,

einen Teil seiner Ladung verloren. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte eine

Streife des Polizeirevier Hockenheim, welche vor Ort feststellte, dass es sich

bei der verlorenen Ladung um Zwiebeln handelte. Die verschmutze Fahrbahn wurde

kurzerhand durch die Beamten gereinigt, um eine weitere Gefahr für den

Straßenverkehr auszuschließen.

Hockenheim/BAB 61: 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bei Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt

Hockenheim/BAB 61 (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein

48-jähriger Fahrer bei einem Auffahrunfall am Dienstag kurz vor 10 Uhr auf der A

61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle

Hockenheim/Speyer zu. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen hatte ein

Autofahrer verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen abbremsen müssen. Ein

nachfolgender Fahrer eines Sattelzuges musste bis zum Stillstand abbremsen. Der

dahinterfahrende 48-jährige Fahrer aus Polen erkannte die Situation zu spät und

fuhr ungebremst auf den stehenden Sattelzug auf. Durch den Aufprall wurde er im

Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend

wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen

geflogen. Der zweite Sattelzugfahrer wurde mit derzeit nicht bekannten

Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Speyer eingeliefert.

Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an, beide Sattelzüge

müssen abgeschleppt werden. Hinter der Unfallstelle hat sich ein ca. sechs

Kilometer langer Rückstau gebildet, der auch auf die Überleitung auf die A 6

zurückreicht.

St Ilgen, Rhein-Neckar-Kreis: Verletzter durch entfernten Kanalschachtdeckel – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Bereits am Freitag, den 04.09.2020, entfernte ein bislang

unbekannter Täter in der Kurpfalzstraße einen Kanaldeckel aus der Fassung. Gegen

18:30 Uhr übersah ein 53-jähriger Passant das so entstandene Loch in der Straße

und stürzte. Hierbei erlitt er mehrere Prellungen sowie eine Fraktur. Zeugen,

die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06224/1749-0 beim Polizeiposten Leimen oder unter der

Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Katalysator von PKW gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag auf Montag entwendeten bislang

unbekannte Täter in der Karlsruher Straße einen Katalysator von einem dort

geparkten Mitsubishi. Der Katalysator wurde mittels Schneidewerkzeug

fachmännisch von der Auspuffanlage abgetrennt. Der Schaden beläuft sich auf etwa

1500 EUR. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 06202/61696 beim Polizeiposten Ketsch sowie

außerhalb der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 06205/2860-0 beim

Polizeirevier Hockenheim zu melden.

BAB 5, Kronau, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall im Baustellenbereich

BAB 5 / Kronau / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Dienstagmorgen kam es auf

der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem schweren Verkehrsunfall im

Baustellenbereich – beide Fahrtrichtungen mussten gesperrt werden.

Nach ersten Ermittlungen erkannte der Fahrer eines Sprinters den stockenden

Verkehr im Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der

Ausfahrt Kronau wohl zu spät und fuhr kurz nach 5 Uhr auf einen vor ihm

fahrenden Sattelzug auf. Dabei geriet der Sprinter ins Schleudern und stieß mit

einem neben ihm fahrenden Kleinbus mit Anhänger zusammen. Im Fahrzeug des

Unfallverursachers, sowie im Klein-Lkw wurden insgesamt 4 Insassen eingeklemmt.

Aufgrund des massiven Rückstaus im Baustellenbereich musste die Gegenfahrbahn

voll gesperrt werden um das Großaufgebot der Rettungs- und Einsatzkräfte an die

Unfallstelle heranzuführen. Die vier geborgenen Insassen wurden bei dem Unfall

verletzt und kamen zu weiteren Behandlung in Krankenhaus, einer von ihnen wurde

mit einem Rettungshubschrauber geflogen. Über die Schwere der Verletzungen kann

bislang keine Aussage getroffen werden. Auch ist der entstandene Sachschaden

bislang unbekannt. Während der Bergungsarbeiten wurden die Einsatzkräfte auf

eine Holzbox im verunfallten Anhänger aufmerksam, in dem sich eine Löwenjunges

befand. Das Tier war unverletzt. Die Tierrettung wurde in Kenntnis gesetzt und

kam vor Ort. Ob das Tier rechtmäßig und noch weitere Tiere transportiert wurden,

ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Bergungs- und Reinigungsabreiten

dauern derzeit an. Die Fahrstreifen werden sukzessiv freigeben, der Verkehr wird

umgeleitet.