Scheunenbrand im Ortskern von Sulzfeld

Sulzfeld (Baden) (ots)

Am Dienstag, 08.09.2020 wurden um 01:24 Uhr zunächst die Feuerwehren aus Sulzfeld, Zaisenhausen sowie Oberderdingen zu einem „Brand einer Scheune/Wirtschaftsgebäude“ in die Moltkestraße alarmiert. Nachdem die ersten Einsatzkräfte das Ausmaß des Brandes erkannten, wurde umgehend eine Alarmstufenerhöhung veranlasst, weshalb weitere Einsatzkräfte aus Kürnbach, Bretten und Eppingen gegen 1:30 Uhr von ihren Meldeempfängern geweckt wurden.

Das Feuer in der Moltkestraße war weithin sichtbar. Ein Übergreifen auf eine weitere direkt angebaute Scheune nicht mehr vermeidbar, weshalb die Einsatzstelle, auch aufgrund der räumlichen Situation, in die Abschnitte Sulzfeld (Moltkestraße) und Zaisenhausen (Friedrichstraße) eingeteilt wurde.

Im Einsatzabschnitt Sulzfeld wurde die Brandbekämpfung über die Löschfahrzeuge aus Sulzfeld und Oberderdingen vorgenommen. Nachdem zeitnah die Meldung „keine Personen in Gefahr“ in Umlauf gebracht, konnte man sich konzentriert auf die Riegelstellungen zum Schutz nicht betroffener Gebäude, als auch auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Da sich im brennenden Wirtschaftsgebäude 2 Fahrzeuge befanden, entschloss sich die Einsatzleitung die Brandbekämpfung unter der Verwendung von Schaum vorzunehmen.

Im „Einsatzabschnitt Zaisenhausen“ wurden ebenfalls Riegelstellungen zum Schutze, als auch Löschangriffe mit mehreren Rohren vorgenommen. Parallel hierzu wurden Bewohner angrenzender Gebäude verständigt, um ihre Wohnungen für die Einsatzdauer zu verlassen. Der Bitte der Einsatzkräfte kamen die Anwohner verständnisvoll nach. Nach Eintreffen des Löschzuges der Feuerwehr Eppingen, die als Überlandhilfe mit einer weiteren Drehleiter nach Sulzfeld eilt, wurde auch hier ein weiterer Löschangriff über ein Hubrettungsfahrzeug vorgenommen.

Nach einem massiven Einsatz von Wasser konnte das Ausmaß begrenzt werden und weiterer Schaden verhindert.

Gegen 2:56 Uhr konnten somit die Kameraden aus Kürnbach wieder nach Hause geschickt werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Bretten war mit dem Gerätewagen „Atemschutz“ sowie einem Löschgruppenfahrzeug in Sulzfeld.

Die Einsatzleitung der Feuerwehren aus Sulzfeld, Zaisenhausen, Oberderdingen-Flehingen, Kürnbach, Bretten und Eppingen hatte der Sulzfelder Kommandant Thorsten Kern. Die Einsatzdauer zog sich über mehrere Stunden hin. Insgesamt eilten 100 Einsatzkräfte in 18 Fahrzeugen zur Einsatzstelle. Kreisbrandmeister Jürgen Bordt eilte ebenfalls nach Sulzfeld, um sich ein Bild über die Lage zu machen. Das DRK war mit insgesamt 21 Einsatzkräften, hierunter das SEG Bretten, um die Einsatzkräfte zu verpflegen.

Die Polizei war mit 2 Streifen (5 Einsatzbeamte) vor Ort und nahm im weiteren Verlauf erste Ermittlungen auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand; über die Entstehungsursache sowie Schadenshöhe konnte keine Angaben gemacht werden.

Kraichtal – Beim Überqueren der Straße Pkw übersehen

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte eine 70 Jahre alte Pedelec-Fahrerin,

als sie am Montagabend beim Überqueren der Straße von einem heranfahrenden Pkw

erfasst wurde und dabei nur leichte Verletzungen davontrug.

Die Rentnerin wollte kurz vor 18:30 Uhr mit ihrem Rad die Kreisstraße 3517 im

Einmündungsbereich zur Landesstraße 554 überqueren und missachtet dabei die

Vorfahrt des von links kommenden Smart-Fahrers. Durch die Kollision stürzte die

Dame zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Durch den alarmierten

Rettungsdienst wurde sie vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der durch den

Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB Richtung am 08.09.2020

BAB 5 bei Kronau (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der BAB 5 zwischen dem „Kreuz Walldorf“ und der Ausfahrt „Kronau“ zu einem schweren Unfall. Gegen 5:15 Uhr kollidierte aus bislang unbekannten Gründen ein Sprinter mit Planenaufbau mit einem anderen Sprinter. Mit dem Einsatzstichwort „TH 6 – ca. 4 Personen eingeklemmt“ wurden sodann die Feuerwehren aus Waghäusel, Kronau, Bruchsal sowie die Kameraden aus Walldorf alarmiert.

Durch die zeitnahe Vollsperrung der Autobahn konnten die Einsatzfahrzeuge aus Richtung Bruchsal nahe der Anschlussstelle Kronau über die Gegenfahrbahn zur Einsatzstelle gelangen, die Einsatzkräfte aus Walldorf fuhren über die Unfallspur ohne weitere Probleme zur Einsatzstelle, die sich im Baustellenbereich befand.

Den Einsatzkräften bot sich folgendes Unfallszenario:

Ein Sprinter mit Plane, der quer zur die Fahrbahn stand, sowie ein weiterer Sprinter, der sich in dessen Heck verkeilt hatte. Ferner war ein Anhänger mit Stroh in den Planen-Sprinter „gerutscht“.

Nach Stabilisierung der Personen durch die anwesenden Rettungskräfte konnte die Befreiung der eingeschlossenen Personen mit hydraulischen Rettungsgeräten vorgenommen werden. Durch die Wucht des Aufschlags waren die Fahrzeuge jedoch dementsprechend demoliert, weshalb sich diese als aufwändig herausstellte. Letztendlich konnten jedoch alle Personen an die Rettungsdienste übergeben werden. Mit teils schweren Verletzungen wurden sie an die Krankenhäuser nach Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe gebracht.

Weitere Hilfe kam von der Tierrettung des Rhein-Neckar-Kreises, die sich um das Wohlergehen eines kleinen Tigers, der sich im Kofferraum eines Unfallfahrzeuges befand, kümmerte. 2 weiter Tiere (Vögel) flohen.

Insgesamt waren 16 Fahrzeuge (72 Einsatzkräfte) der Wehren aus Walldorf, Kronau, Bruchsal sowie Waghäusel unter der Leitung von Frank Eck (Kommandant der FF Walldorf) im Einsatz. Der Stellvertretende Kreisbrandmeister Rhein-Neckar-Kreis, F. Lutz, eilte ebenfalls zur Einsatzstelle und konnte sich ein Bild über die wieder einmal die gut funktionierende Zusammenarbeit machen.

Der Rettungsdienst war unter der Leitung des leitenden Notarzt Dr. Oliver Gutzeit mit 5 RTW, 3 NEF der beiden Landkreise Karlsruhe und Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Im späteren Verlauf landete auch der in Villingen-Schwenningen stationierte Rettungshubschrauber „Christof 11“ nach einer knapp 38 minutigen Flugzeit. Ferner war die Polizei mit 3 Streifen am Einsatzort, weitere Besatzungen war an den Ausfahrten um die zunehmenden Verkehrsströme zu lenken. Die Autobahn war bis gegen 8:00 Uhr gesperrt.

Karlsruhe – Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Drei Gartenhütten wurden in der Nacht zum Montag in Mühlburg

aufgebrochen und durchwühlt. Ob die Diebe bei Ihrer Suche fündig wurden ist

bislang noch unklar. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf mehreren

hundert Euro geschätzt.

Zwischen 17:00 Uhr und 11:00 Uhr verschafften sich die Diebe mit meist

brachialer Gewalt Zutritt zu den Hütten. Im Inneren öffneten sie Schränke sowie

Schubladen und suchten nach Wertgegenständen.

Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721-666 3611 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Leicht verletzte Radfahrerin

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Fahrradfahrerin sowie ein Sachschaden in

Höhe von 300,00 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am

Montagmorgen in Karlsruhe ereignete.

Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 10:00 Uhr auf der Reinhold-Frank-Straße

unterwegs. An der Kreuzung zur Sophienstraße übersah er beim Rechtsabbiegen

offensichtlich eine in gleiche Richtung abbiegende 17-jährige Rennradfahrerin,

weshalb es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall stürzte die junge Frau zu

Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Weingarten – Autofahrerin übersieht Radfahrer

Karlsruhe (ots) – In Weingarten kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein 50-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Eine 48-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Ford gegen 07.55 Uhr auf dem

Buchenweg unterwegs und wollte nach links auf die Landesstraße 559 in Richtung

Stutensee abbiegen. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie

einen parallel auf dem Radweg fahrenden 50-jährigen Radler und es kam zum

Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 50-Jährige auf die

Motorhaube geschleudert und stürzte danach zu Boden. Dabei zog sich der Mann

leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus

gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Bruchsal – Mutmaßlicher

Drogenkurier nach Fahrzeugkontrolle in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Marihuana und Amphetamin fanden Polizeibeamte am frühen

Montagmorgen bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Autobahnrasthof Bruchsal-West.

Gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer erwirkte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe

am Montagnachmittag beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl.

Um kurz nach 04.00 Uhr fiel einer Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums

Mannheim auf der Bundesautobahn 5 ein Ford Focus auf, den sie für eine Kontrolle

auf die Rastanlage Bruchsal-West ausleitete. Nachdem den Beamten im

Fahrzeuginnenraum deutlicher Marihuanageruch aufgefallen war, durchsuchten sie

den PKW. Im Kofferraum fanden die Polizisten dann mehr als vier Kilogramm

Marihuana und rund 800 Gramm Amphetamin. Daraufhin nahmen die Polizeibeamten den

28-jährigen Fahrzeugführer vorläufig fest.

Am Montag wurde der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Karlsruhe – Erneute Anrufe durch falsche Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Zu mehreren Anrufen durch falsche Polizeibeamte kam es am

Montagabend zwischen 21:30 Uhr und 22:40 Uhr in Karlsruhe.

Nach ersten Ermittlungen meldeten sich die Anrufer, meistens unter einer

Legende.

Mit wilden Räuberpistolen erweckten die falschen Polizisten bei ihren Anrufern

den Eindruck, diese werden alsbald von Einbrechern heimgesucht, die es auf ihr

Bargeld und ihre Wertgegenstände abgesehen haben Zu einem Schaden kam es dank

der aufmerksamen Betroffenen nicht.

Um sich vor der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamten“ zu schützen, raten das

LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Karlsruhe:

Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So

werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen,

Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld,

Schmuck oder Wertgegenständen.

Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die

Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen

Verhältnisse.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter

www.polizei-beratung.de

Karlsruhe – Betrunkene Frau soll Kinder geschlagen haben – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend randalierte eine Frau vor einem Kaufhaus in

Mühlburg. Die erheblich betrunkene 41-Jährige steht im Verdacht, dabei

wiederholt auch vorbeilaufende Kinder geschlagen zu haben.

Um 18.50 Uhr fiel die Frau in der Rheinstraße auf, weil sie vor dem Eingang

eines Kaufhauses wahllos Passanten anpöbelte und anschrie. Eine alarmierte

Streifenbesatzung stellte die Verdächtige vor Ort zunächst nicht mehr fest, traf

sie jedoch im Rahmen der Fahndung noch in Tatortnähe an. Eine Mutter und ihre

neunjährige Tochter hatten die Beamten auf die 41-jährige Frau aufmerksam

gemacht und angegeben, dass das Mädchen zuvor von ihr geschlagen worden sei.

Dabei wurde die Neunjährige leicht an Schulter und Arm verletzt. Die

beschuldigte Frau war mit über 2,5 Promille alkoholisiert und musste zur

Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden.

Zeugenangaben zufolge hatte die Tatverdächtige auch noch weitere Kinder

geschlagen, was sich im Rahmen der ersten Ermittlungen nicht weiter aufklären

ließ. In diesem Zusammenhang werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich unter

0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Passantin sexuell belästigt

Karlsruhe (ots) – Am Montagvormittag wurde eine 36-jährige Frau auf dem Fußweg

entlang des Adenauerring in Karlsruhe von einem bislang unbekannten Mann von

hinten angegriffen und im Bereich des Oberkörpers unsittlich berührt. Ein

aufmerksamer Passant kam hinzu. Daraufhin ließ der Mann von der Geschädigten ab

und flüchtete in Richtung Durlacher Tor. Die Geschädigte beschrieb den Mann als

175 bis 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, südamerikanisches Aussehen, dunkler

Teint, dunkle Haare, dunkle Augen, glattrasiert. Er trug ein weißes

Kurzarmoberteil und eine dunkle Hose. Eine Fahndung nach dem Mann verlief

negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer

0721/666-5555 entgegen.

Mann verletzt Ladendetektivin

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Mann, der am Montagabend in einem

Kaufhaus in der Karlsruher Kaiserstraße vermutlich Schmuck gestohlen hatte,

konnte durch die Ladendetektivin in einem benachbarten Geschäft zur Rede

gestellt werden. Auf ihre Ankündigung hin, die Polizei zur Klärung der Sache

hinzuzuziehen, schlug er ihr unvermittelt mit der Faust gegen den Brustkorb. Sie

hatte starke Schmerzen. Anschließend ging der Mann flüchtig. Die eingeleitete

Fahndung nach der Person verlief negativ.

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe (KA) – Tatverdächtiger bei Einbruch in Kiosk festgenommen

Karlsruhe (ots) – Ein wohnsitzloser 45-jähriger Mann steht im Verdacht, am

Sonntagabend gegen 23 Uhr in den Kiosk am Durlacher Busbahnhof eingebrochen zu

sein. Der Einbrecher schlug eine auf dem Dach befindliche Milchglaskuppel ein

und gelangte so in den Innenraum des Kiosks. Dort entnahm er Waren im Wert von

ca. 850 Euro aus der Auslage. Es handelte sich hauptsächlich um Zigaretten und

Alkohol. Nach einer Alarmauslösung war aber der Kiosk zwischenzeitlich durch

Polizeikräfte umstellt. Während der anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen mit

einem Diensthund wollte der Beschuldigte flüchten und wurde durch Polizeibeamte

festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am

Montag dem Haftrichter vorgeführt.