Mannheim-Neckarstadt: Beim Einfahren von Grundstück Unfall verursacht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 8

Uhr in der Uhlandstraße ereignete, sucht die Polizei. Der Fahrer eines Ford war

von seinem Grundstück in die Uhlandstraße eingefahren, dabei kam es zum

Zusammenstoß mit einem auf der Uhlandstraße fahrenden Fiat-Fahrer. Da sich beide

Beteiligte gegenseitig bezichtigen, den Unfall ursächlich verursacht zu haben,

der Fiat-Fahrer soll zu schnell gefahren sein, bittet die Polizei Unfallzeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0621/33010 beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim-Neckarau: Einkaufskorb entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarau (ots) – Zu einem Diebstahl kam es am Montag gegen 11:15 Uhr in

der Steubenstraße. Eine 81-jährige stellte ihr Fahrrad ab, um Leergut in den

dort stehenden Container einzuwerfen. Ein unbekannter Täter entwendet

währenddessen auf nicht bekannte Art und Weise einen Einkaufskorb samt Inhalt,

indem sich unter anderem die Geldbörse und der Hausschlüssel der Frau befanden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Mannheim-Neckarau: Nach Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr soll es im Bereich der

Rhenaniastraße/Edinger Riedweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer

44-jährigen Radfahrerin und einem PKW gekommen sein. Dabei stürzte die

Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Hiernach entfernte sich der

PKW unerlaubt von der Örtlichkeit und ließ die Radlerin verletzt zurück. Diese

musste zur Versorgung der Verletzungen ein Krankenhaus aufsuchen. Zeugen, die

den Unfall beobachtet habe, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0621/83397-0 bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Montagmorgen zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr kam in

der Ludwigsbadstraße im Bereich des Schleusenwegs ein Autofahrer von der

Fahrbahn ab und verunfallte. Hierbei beschädigte dieser einen Zaun und entfernte

sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet habe,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 bei dem Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt zu melden.

Mannheim-Lindenhof: Autofahrer erfasst Radfahrerin

Mannheim (ots) – Am Montag gegen 10:45 Uhr erfasste ein Autofahrer auf der

Neckarauer Straße beim Abbiegen in einen Parkplatz eine Radfahrerin. Diese war

auf dem Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Durch den Zusammenstoß stürzte

die Radfahrerin und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein

Sachschaden von etwa 2600 EUR.