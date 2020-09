Heidelberg: 66-jähriger Rollerfahrer bei Sturz leicht verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.35

Uhr an der Einmündung Berliner/Furtwänglerstraße ereignete, sucht die Polizei.

Ein 66-jähriger Fahrer eines Rollers war in Richtung Handschuhsheim unterwegs

und musste wegen eines mit Sondersignal querenden Rettungswagens abbremsen.

Dabei lenkte der Rollerfahrer nach rechts und stürzte auf die Fahrbahn, wodurch

er sich Verletzungen zuzog. Dem Rollerfahrer war zuvor durch eine in gleicher

Richtung fahrende Straßenbahn offenbar die Sicht verdeckt. Zeugen, die den

Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 06221/45690 beim

Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Verdacht des Raubs – Aufmerksame Zeugin verständigt Polizei

Mannheim (ots) – Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Montag gegen 23:00 Uhr

in der Brückenstraße, wie ein 22-jähriger männlicher Täter nach einer

gewaltsamen Auseinandersetzung den Rucksack seines 23-jährigen Kontrahenten

entwendete. Der Täter flüchtete daraufhin und versteckte sich in einem

nahegelegenen Gebüsch. Hierbei wurde er allerdings von weiteren Zeugen

beobachtet, wodurch dieser letztendlich festgenommen werden konnte. Den

gestohlenen Rucksack hatte er bei sich. Die weiteren Ermittlungen führt das

Polizeirevier Heidelberg-Nord.

Heidelberg: 25-jähriger Mann wird während Feierlichkeiten einer Studentenverbindung mit Gürteln geschlagen und antisemitisch beleidigt

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg führt aktuell ein Ermittlungsverfahren gegen

insgesamt acht Personen, darunter eine Frau, die im Verdacht stehen, einen

25-jährigen Mann körperlich misshandelt und antisemitisch beleidigt zu haben.

Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge besuchte der Geschädigte am Samstagmorgen

des 29.08.2020 gegen 01:00 Uhr eine Verbindungsfeier der Heidelberger

Burschenschaft Normannia. Hierbei soll der Geschädigte antisemitisch beleidigt,

mit Münzen beworfen und mit Gürteln auf die Beine sowie gegen den Rücken

geschlagen worden sein.

Die Ermittlungen wurden unmittelbar nach Erstattung der Strafanzeige durch den

Geschädigten am 29.08.2020 durch die Kriminalinspektion 6 – Staatsschutz – der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter Beteiligung der Kriminaltechnik und

der forensischen IT aufgenommen. Im Zuge der Vollstreckung eines am 02.09.2020

durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragten und durch das Amtsgericht

Heidelberg erlassenen Durchsuchungsbeschlusses konnte umfassendes Beweismaterial

aufgefunden und sichergestellt werden.

Insgesamt wurden bislang 27 Teilnehmer an der Feierlichkeit ermittelt, von denen

acht Personen beschuldigt werden, an den Straftaten beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen werden teilweise länderübergreifend geführt, u.a. im Saarland

und in Nordrhein-Westfahlen.

Es zeichnet sich ab, dass es sich bei dem Schlagen mit den Gürteln, der

sogenannten „Gürtelung“, um ein gängiges Ritual der tatverdächtigen Personen

handeln soll.

Heidelberg: Lkw-Fahrer verursacht unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall

Heidelberg (ots) – Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verursachte ein

54-jähriger Lkw-Fahrer am Montag um 9 Uhr auf der Lessingstraße einen

Verkehrsunfall. Er war in Richtung Römerstraße unterwegs und stieß beim

unachtsamen Fahrstreifenwechsel mit einem daneben fahrenden 49-jährigen Fahrer

eines Suzuki. Dabei entsteht Sachschaden von über 4.000 Euro. Bei der

Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit

fest, dass der 54-Jährige völlig übermüdet war und Anzeichen auf

Rauschgiftkonsum vorlagen. Ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte den

Verdacht. Auf dem Revier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde

in Verwahrung genommen. Ein verständigter Ersatzfahrer fuhr den Lkw weiter.

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Überwachung der Corona-Verordnung; Einhaltung der Maskentragepflicht im ÖPNV

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit dem frühen Dienstagmorgen

kontrollieren Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim im Stadtbereich Heidelberg

die Einhaltung der Maskentragepflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Mehr

als 40 Uniformierten sorgen in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst dafür, dass

die Regeln eingehalten werden. Wer allerdings die einschränkenden Regeln

missachtet, muss mit einer konsequenten Sanktionierung seines Fehlverhaltens

rechnen.

„Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist ein wichtiger Beitrag zur Minimierung

des Infektionsrisikos und trägt zur Sicherheit im ÖPNV mit bei. Einzelne, die

sich nicht an die geltende Ordnung halten, handeln verantwortungslos und

rücksichtslos – vor allem gegenüber den Mitreisenden“, erklärt Polizeipräsident

Andreas Stenger. „Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die

Einhaltung der geltenden Corona-Regeln sensibilisieren und damit auch weiterhin

für Akzeptanz und Sorgfalt im Umgang mit anderen sorgen“, so der

Polizeipräsident weiter.

Die Kontrollmaßnahmen werden eng mit den Ordnungsbehörden, den regionalen

Verkehrsbetrieben sowie mit der Bundespolizei abgestimmt und zukünftig

fortgesetzt.