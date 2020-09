Landau: Tolle Workshops in der 2. Woche der Herbstferien 2020 im Zoo Landau

Landau – In der letzten Woche der Herbstferien bietet die Zooschule mittwochs und donnerstags für Kinder im Alter von 7 bis 10 Jahren zwei tolle Workshops zu den Themen „Tiger, Schim­panse und Pinguin: Mach mit beim Schutz von bedrohten Tierarten“ und „Achtung! Pingu­ine und andere Meerestiere brauchen Deine Hilfe“ an. Beide Workshops finden in der Zeit von 14 bis 17 Uhr statt.

MI, 21.10.20, Tiger, Schimpanse und Pinguin: Mach mit beim Schutz von bedrohten Tierarten

DO, 22.10.20, Achtung! Pinguine und andere Meerestiere brauchen Deine Hilfe

Kosten: Pro Workshop 9,50 € zuzüglich Zooeintritt 3,50 €. Sämtliche Materialien sind im Preis enthalten. Anmeldung in der Zooverwaltung (Telefonnummer: 06341/13-7011 von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr) oder unter zoo@landau.de zu allen Workshops ist dringend erfor­derlich. Die Teilnehmerzahl für jeden Workshop ist begrenzt!

Der Treffpunkt für beide Workshops ist um 13.45 Uhr an der Zookasse.

Mehr Info zum Zoo Landau unter www.zoo-landau.de und www.zooschule-landau.de.