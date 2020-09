Neustadt: P(f)älzisch an der VHS Neustadt am 25. November 2020 – „Was die Leit do so babbeln“

Neustadt an der Weinstraße – In Neustadt leben viele, die zugezogen sind. Man schätzt hier das Klima, die wunderschöne Landschaft und die Geselligkeit der Menschen. Doch die Sprache ist selbst für solche, die seit Jahrzehnten in der Pfalz leben, fremd geblieben. Dabei wurzelt das Pfälzische in einer der ältesten deutschen Sprachen, dem Rheinfränkischen, und folgt bestimmten Regeln, auch wenn die regional sich durch veränderte Aussprache unterscheiden können.

Michael Landgraf, Dozent und Schriftsteller aus Neustadt, nimmt in seinem erstmals an der Volkshochschule Neustadt angebotenen Kurs die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine humorvoll dargebotene, aber dennoch ernsthafte Sprachreise in das Pfälzische. Sowohl Zugezogenen als auch Einheimische können so dem Grundwortschatz, den grammatikalischen Eigenheiten sowie den Wurzeln und der Verbreitung der hiesigen „Muddersprooch“ auf den Grund gehen. Basis sind dabei sein Buch „P(f)älzisch – Einführung für Einheimische und Fremde“ (Agiro-Verlag Neustadt) sowie weitere Publikationen.

Angeboten wird der Grundkurs an zwei Abenden, ab Mittwoch dem 25.11.2020, 17:30 – 19:00 Uhr in der Hindenburgstraße 14, Raum 110. Die Anmeldung erfolgt sofort, da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, über die VHS Neustadt, Tel.; 06321-855-1595 oder volkshochschule@neustadt.eu.