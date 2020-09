Fahrer von Elterntaxis uneinsichtig

Otterberg – Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montagmorgen ein

Auge auf die Verkehrssituation an Schulen in Otterberg geworfen.

In der zurückliegenden Zeit meldeten sich mehrere Anwohner bei den

Ordnungshütern. Die besorgten Anlieger teilten mit, dass es auf den Straßen des

Neubaugebiets im Bereich der IGS und der Walldorfschule immer wieder zu

gefährlichen Situationen im Straßenverkehr komme. Schüler müssten auf ihrem Weg

zur Schule auf die Straße ausweichen, weil Gehwege und Grundstückseinfahrten

zugeparkt seien. Grund dafür seien Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur

Schule bringen.

Eine Streife der Polizei war deshalb in der Zeit von 07.30 bis 08.30 Uhr in der

Nähe der Otterberger Schulen unterwegs. Die Beamten stellten mehrere

Parkverstöße fest. Sie verteilten Informationsbroschüren an die Eltern und

führten aufklärende Beratungsgespräche. Damit wollten die Polizisten auf

Gefahrensituationen hinweisen, die durch die Elterntaxis entstehen können.

Bei den Gesprächen zeigte sich der überwiegende Teil der angesprochenen

Autofahrer verständnislos und uneinsichtig.

Bitte denken Sie daran: Eltern können den Schulweg ihrer Kinder noch

gefährlicher machen!

Die sogenannten Elterntaxis schaffen gerade vor den Schulen eine

unübersichtliche Verkehrssituation und erhöhen damit das Unfallrisiko erheblich!

Dort herrscht vor Unterrichtsbeginn und nach dessen Ende oftmals ein hektisches

und unübersichtliches Treiben. Kinder müssen sich durch in zweiter oder dritter

Reihe abgestellte Fahrzeuge hindurchquetschen. Wendende Autos sorgen zudem für

ein hohes Gefahrenpotenzial.

Überdenken Sie die Notwendigkeit ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule zu bringen

oder abzuholen. Sollten Sie sich für das Auto entscheiden: Nutzen Sie

gegebenenfalls vorhandene Hol- und Bringzonen. Halten Sie sich an die geltenden

Verkehrsregeln und lassen Sie ihr Kind immer auf der Gehwegseite ein- und

aussteigen.

Gerne steht Ihnen die Polizei für Fragen und Auskünfte zum Thema Rede und

Antwort.

Wir möchten, dass ihr Kind immer einen unfallfreien Schulweg hat – nicht nur in

Otterberg. |mhm

Unfall mit Fahrerflucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil ein

Autofahrer am Montagvormittag nach einem Parkrempler in der Mainzerstraße

weggefahren ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unbekannte beschädigte irgendwann zwischen 11:10 Uhr und 11:30 Uhr beim Ein-

oder Ausparken auf einem Parkplatz einen Ford Kuga. Er entfernte sich vom

Unfallort.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Wer hat

den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Tierischer Einsatz: Kuh hält Polizei auf Trab

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Am Montagabend rückten

Einsatzkräfte der Polizei Kaiserslautern aus, weil eine Kuh auf der Landstraße

zwischen Schallodenbach und Niederkirchen gesichtet wurde. Nach längerem

Absuchen konnte die Kuh nicht aufgefunden werden.

Vier Stunden später wurden die Beamten dann wieder verständigt, dass eine Kuh an

der gleichen Stelle gesichtet wurde. Die Örtlichkeit wurde durch die Polizei

abgesichert. Das Tier konnte durch den Eigentümer eingefangen und auf die Weide

geführt werden. Der Besitzer versicherte nun vor Ort bleiben zu wollen, damit

die Kuh nicht wieder ausbüxt. |elz

Baucontainer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Ein Baucontainer auf der Baustelle der Bundesstraße

zwischen Lampertsmühle und Kaiserslautern ist am Wochenende aufgebrochen worden.

Die Diebe müssen hierzu die Baustellenabsperrung und eine schwere Pumpe zur

Seite geräumt haben. Der Container wurde offenbar mit schwerem Gerät

aufgebrochen. Es wurde mehrere Werkzeuge entwendet. Die Höhe des Schadens steht

noch nicht fest. Der ganze Ablauf weist auf gut organisierte Täter hin.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat zwischen Freitag 20 Uhr und Montag 06:30

Uhr an dieser Stelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Bei

Hinweisen wenden Sie sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

|elz

Stark alkoholisierter Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Ein aufmerksamer Ladenbesucher hat am Montagnachmittag

einen Mann in einem Geschäft in der Zollamtstraße bei einem Diebstahl

beobachtet.

Der Beschuldigte steckte sich eine Flasche Wodka in den Hosenbund und wollte das

Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen. Der 41-jährige Zeuge hielt den Mann fest

bis die Polizei eintraf.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurde noch ein Teppichmesser gefunden. Da

die Identität des Mannes vor Ort nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte,

nahmen die Beamten ihn mit zur Dienststelle.

Ein Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 2,38 Promille. Nach Feststellung

und Aufnahme seiner Personalien konnte er wieder gehen. Gegen ihn wird nun wegen

Diebstahl ermittelt. |elz

Im Taxi verstorben

Kaiserslautern (ots) – Ein Mann wurde am Montagmittag leblos in seinem Taxi in

der Leipziger Straße aufgefunden.

Vorangegangen waren Suchmaßnahmen, nachdem bei der Leitstelle ein Notruf des

Mannes eingegangen ist. Der Ruf brach allerdings ab bevor er seinen Standort

nennen konnte. Rückrufe durch die Leitstelle auf die Handynummer wurden nicht

mehr angenommen. Die Sicherheitskräfte fuhren den Umkreis, aus dem der Anruf

kam, ab.

In einem geparkten Taxi fanden sie dann den 65-Jährigen leblos auf dem

Fahrersitz. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Es

gab keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Der Leichnam wurde durch ein

Bestattungsunternehmen abgeholt. |elz