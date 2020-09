Kühe an der Bahnstrecke

Heinebach (Landkreis Hersfeld-Rotenburg/Hessen) (ots) – Auf der Bahnstrecke

Kassel-Bebra haben am Montag (07.09.) freilaufende Kühe für Verzögerungen im

Bahnverkehr gesorgt.

Zuvor waren die sechs Tiere von einer nahegelegenen Weide ausgebrochen. Auf

ihrem gefährlichen Spaziergang im Gleisbereich, auf Höhe der Ortschaft

Heinebach, haben die Rinder für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Bahnstrecke

musste vorübergehend gesperrt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Tierhalter ein

Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

Sicherheitshinweis der Bundespolizei

Speziell bei Weidetieren, sind Tierhalter in einer besonderen Pflicht. Sie

müssen eine regelmäßige Kontrolle der Umzäunung und die ausreichende

Bereitstellung von Wasser und Futter gewährleisten.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht –

Fulda – Am Montag (07.09.), kam es gegen 12:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 56-jähriger aus Gersfeld parkte seinen grauen VW-Tiguan auf dem Gelände des Klinikums Fulda in der Nähe der Zufahrt zur Notaufnahme auf der Zufahrtsstraße am rechten Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren und gleichzeitigem Abbiegen nach links die rechte Fahrzeugseite des VW-Tiguan. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda – Am Montag (07.09.), kam es gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 55-jährige BMW-Fahrerin aus Eichenzell befuhr die Kohlhäuser Straße in nördliche Richtung und wollte sodann nach links in die Mainstraße einbiegen. Auf Grund der Verkehrsregelung wartete sie vorerst im Kreuzungsbereich um den fließenden Verkehr passieren zu lassen. Beim Anfahren übersah sie allerdings den entgegenkommenden Daimler-Smart einer 57-Jährigen aus Fulda, welche die Kohlhäuser Straße in südliche Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 55-jährige leicht und die 57-jährige schwer verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 19.500 Euro.

Zwei Radfahrer auf Vulkanradweg gestürzt

Grebenhain – Am Sonntag (06.09), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Radfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis den Vulkanradweg zwischen Vaitshain und Ilbeshausen in Richtung Lauterbach. Aus ungeklärten Gründen stürzte dieser Radfahrer. Ein ihm entgegenkommender 60-jähriger Radfahrer aus dem Odenwaldkreis konnte dem Stürzenden nicht mehr ausweichen und stürzte hierdurch ebenfalls. Beide Radfahrer wurden verletzt in die umliegenden Kliniken eingeliefert.

Verkehrsunfallflucht – Wer hat etwas gesehen?

Rotenburg – Zwischen Sonntag (06.09.) und Montag (07.09.) befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer (vermutl. Lkw) den Kreuzungsbereich Waldweg Ecke Karlstraße und stieß beim Wende-/ Rangiervorgang gegen einen dort aufgestellten Schildermast. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hainbuchenhecke angezündet

Wartenberg / Angersbach – Am Montag (07.09.), zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr, zündeten Unbekannte eine Hainbuchenhecke auf dem Vorplatz des Wartenbergovals im Stangenweg an. Noch bevor ein Feuer sich ausbreiten konnte, wurde dies, von einem durch die Rauchentwicklung aufmerksam geworden Zeugen, gelöscht. Es entstand glücklicherweise nur ein geringer Schaden.

Sachbeschädigungen

Grebenhain – Wie der Polizei bekannt wurde, kam es im Grebenhainer Ortsteil Bermuthshain zu zwei Sachbeschädigungen.

Am Dienstag (01.09.), zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr, schnitten Unbekannte einen Weidezaundraht sowie das Kabel eines Weidezaungerätes auf einer Wiese außerhalb der Ortslage von Bermuthshain durch. Dieses befindet sich im Bereich der Straße „Unterm Roten Berg“. Darüber hinaus zerstachen Unbekannte zwischen Montagabend (24.08.) und Mittwochabend (26.08.) im Bergweg den Vorderreifen eines VW Multivan. Dieser stand in einer dortigen Garage.

Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641/971-0 in Verbindung zu setzen.

Stereoanlage gestohlen

Großenlüder – Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, stahlen Unbekannte aus einem unbewohnten Haus in der Straße „Am Fronhof“ zwischen Sonntagnacht (26.07.) und Donnerstagnacht (03.09.) eine Stereoanlage. Die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein. Ob andere Gegenstände entwendet wurden, ist bisher noch unklar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de