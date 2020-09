Schwerpunktkontrolle hinsichtlich Tuning- und Poserszene

Kirchheimbolanden (ots) Beamte der Polizeiinspektionen Kirchheimbolanden und Rockenhausen haben am Montagmittag bei einer Schwerpunktaktion diverse PKW kontrolliert, vor allem Sportwagen und getunte Fahrzeuge. Kontrolliert wurde im Zeitraum 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr in der Bischheimer Straße auf dem dortigen Mitfahrerparkplatz.

Hintergrund:

Durch Feststellungen der Beamten bei der täglichen Dienstverrichtung, sowie durch fortlaufende Beschwerden von Bürgern lässt sich ein polizeilicher Handlungsbedarf insbesondere im Bereich Tuning und Posing feststellen. So wird sich von Bürgerseite vermehrt über zu laute Fahrzeuge, sowie in Teilen unangebrachte und rücksichtslose Fahrweisen bei der Polizei beschwert. Nicht zuletzt bei der Schwerpunktkontrolle im Juli konnte durch die Beamten des Wechselschichtdienstes bei ihren Verkehrskontrollen diverse technische, zum Teil verkehrsgefährdende Veränderungen an ihren Fahrzeugen, festgestellt werden.

Die Bilanz der ca. 5 Stunden dauernden Maßnahme: 7 Fahrzeughalter kamen mit einem sogenannten Mängelbericht davon und müssen binnen einer Frist ihr Fahrzeug wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zurückversetzen.

Bei weiteren 18 Fahrzeugen müssen sowohl die Fahrer als auch die Fahrzeughalter mit empfindlichen Bußgeldern rechnen, da die Betriebserlaubnis ihrer Fahrzeuge aufgrund diverser unzulässiger Umbauten erloschen war.

Auch konnte bei einem 20- jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden, dass er unter Einfluss dem Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Vermutliches Fahren unter Drogeneinfluss

Kirchheimbolanden (ots) – Am Montag 07.09.2020 konnte im Rahmen einer Kontrollstelle ein 20-jähriger junger Autofahrer kontrolliert werden. Bei dem jungen Mann können typische Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. E

iner freiwillig durchgeführter Test erhärtet den Verdacht, dass er beim Autofahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Dem Autofahrer wurde zudem eine Blutprobe entnommen.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe kommt gemäß Bußgeldkatalog auf den 20-Jährigen ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Brand in einer Schreinerei

Bad Kreuznach (ots) Am Montag 07.09.2020 um 04:42 Uhr löste ein Feueralarm in einer Schreinerei in Langenlonsheim aus. Der 61 jährige Besitzer wohnt unmittelbar bei der Schreinerei und kann diese zu diesem Zeitpunkt noch betreten. Erste Löschversuche an einer in Brand stehenden Absauganlage für Sägespäne führten nicht zum Erfolg. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Brand bereits im Innenraum ausgebreitet.

Die Brandursachenuntersuchung der Kriminalpolizei Bad Kreuznach ergab eine technische Brandursache im Bereich der Absauganlage. Es gibt keine Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen. Der Schreinereibesitzer erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation, musste aber nicht ins Krankenhaus. Der Schaden wird vorsichtig auf bis zu 300.000 Euro geschätzt.