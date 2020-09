Schwerer Verkehrsunfall mit zwei PKW (siehe Foto)

Kuhardt (ots) – Am Montagabend 07.09.2020 kam es um 21:19 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Ortsbereich von Kuhardt. Der 21-jährige Unfallverursacher fuhr aus der Hauptstraße kommend ungebremst in die Rülzheimer Straße ein. Hierbei kollidierte er mit einem bevorrechtigten Fiat, welcher aus Rülzheim in Richtung Ortsmitte fuhr. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß in die St. Anna Straße geschleudert.

Der Opel des Unfallverursachers überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle vier Insassen des Opels wurden schwer verletzt. Die beiden Insassen des Fiat wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Von Seiten der behandelnden Ärzte konnte Lebensgefahr bei allen Unfallbeteiligten ausgeschlossen werden. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort.

Schulwegkontrollen im Dienstgebiet der PI Germersheim

Kreis Germersheim (ots) – Am Dienstagmorgen 08.09.2020 führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim drei Schulwegkontrollen durch. In der Zeit von 07.30-08 Uhr wurden die sogenannten “Elterntaxis” an den Schulen in Bellheim, Germersheim Sondernheim und Weingarten überwacht und kontrolliert. Dabei kann seitens der Polizei eine durchweg positive Bilanz gezogen werden.

Durch die umsichtige und rücksichtsvolle Fahrweise kam es an keiner der genannten Schulen zu gefährlichen Situationen für die Schulkinder. Insgesamt kam es lediglich zu drei Beanstandungen wegen nicht ausreichender Kindersicherung in den Fahrzeugen.

Motorradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall

Winden (ots) – Am 07.09.2020 befuhr um 15:20 Uhr ein PKW Fahrer die Hauptstraße in Richtung Viadukt. In Höhe der Bahnhofstraße musste der PKW Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf.

Durch den Aufprall zog sich der 16-Jährige Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Flächenbrand bei der Grillhütte

Büchelberg (ots) – Am 07.09.2020 wurden um 17:45 Uhr die Einsatzkräfte zu einem Brand im Bereich der Grillhütte alarmiert.

Im Gewann Holländer Brück konnte eine Brandfläche von ca. 150qm durch die Kräfte ausgemacht werden und von der alarmierten Feuerwehr Büchelberg und Wörth gelöscht werden.