Joint aus dem Rhein gefischt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 07.09.2020 gegen 19:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei 18-jährige Männer auf der Hafenpromenade. Bei Erblicken der Polizei warf einer der Männer zwei kleine Gegenstände in den Rhein. Die Beamten bastelten aus einer Tierfangstange und einer Tüte einen Kescher und konnten so die Gegenstände wieder aus dem Rhein fischen.

Es handelte sich um einen Joint und eine kleine Menge Marihuana. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Montagabend 07.09.2020 gegen 18:20 Uhr wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Auseinandersetzung auf dem Hans-Warsch-Platz gerufen. Ein 15-Jähriger wurde, scheinbar grundlos, von 5 bis 6 anderen Jugendlichen geschlagen. Der 15-jährige Ludwigshafener wurde leicht verletzt. Die Angreifer konnten vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Über diese ist lediglich bekannt, dass sie ca. 14-16 Jahre alt sein sollen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Angreifern machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag 08.09.2020 wurde ein 27-jähriger Mann am Danziger Platz von der Polizei Ludwigshafen kontrolliert. Der Mann hatte ein Fahrrad dabei, bei welchem sich Hinweise ergaben, dass dieses möglicherweise gestohlen sein könnte. Das Fahrrad wurde sichergestellt, um die Eigentumsverhältnisse zu überprüfen. Die Polizei ermittelt nun, ob das Fahrrad entwendet wurde. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgraues Trekkingrad der Marke Winora.

Wem ein solches Fahrrad entwendet wurde, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Montag 07.09.2020 gegen 17:10 Uhr, wurde ein 68-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt. Eine 88-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Auto vom Ostring in Richtung Pfingstweide. Am Kreisverkehr an der Oppauer Straße überquerte der 68-Jährige die Straße, wobei es zum Zusammenstoß kam.

Der Mann stürzte und verletzte sich dabei, unter anderem am Kopf. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 07.09.2020 wurde der Kriminalpolizei Ludwigshafen ein betrügerischer Telefonanruf gemeldet. Ein unbekannter Anrufer gab sich gegenüber einer 80-jährigen Ludwigshafenerin als Enkel aus und wollte so 17.000 Euro für einen Autokauf ergaunern. Die Seniorin schöpfte Verdacht und beendete das Gespräch.

Mit diesen Tipps können Sie sich vor Betrügern am Telefon schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen oder Ihre Adresse preis.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich Ihre Polizei.

Mehrere Autos im Stadtgebiet aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In den vergangenen Tagen wurden drei Autoaufbrüche im Stadtgebiet Ludwigshafen gemeldet.

Hemshof – In der Zeit vom Samstag 05.09.2020 gegen 21:00 Uhr bis Montag 07.09.2020 gegen 05:30 Uhr wurde in der Rohrlachstraße an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Gartenstadt – In der Sachsenstraße wurden in der Zeit von Samstag 05.09.2020 gegen 18:45 Uhr – Montag 07.09.2020 gegen 05:50 Uhr zwei Transporter aufgebrochen. Auch hier wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem Transporter wurde Werkzeug, aus dem anderen Transporter wurden ein Tablet und ein Navigationsgerät entwendet.

Der gesamte Schaden der 3 Taten wird derzeit auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den einzelnen Taten besteht, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Rohrlachstraße oder in der Sachsenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 07.09.2020 um 7:40 Uhr kam es in der Friesenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Zweirad die Friesenheimer Straße in Richtung Brunckstraße. Ein 43-jähriger Autofahrer wollte von der Langgartenstraße nach links in die Friesenheimer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Der 63-Jährige wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wohnungseinbruch

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Montagabend 07.09.2020 zwischen 20-20:30 Uhr wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus der Banater Straße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter nutzten die kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaberin, um in die Wohnung einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus der Wohnung nichts entwendet.

Wer hat am Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Banater Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montagnachmittag 07.09.2020 gegen 14:20 Uhr kam es in der Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 20-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 51-jähriger Autofahrer übersah den Radfahrer, als er die Fahrertür öffnete. Der 20-Jährige konnte nicht mehr bremsen, fuhr gegen die Tür und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Unfälle durch unachtsam geöffnete Fahrzeugtüren lassen sich mit einem einfachen Trick verhindern. Beim sogenannten ‘Holländischen Griff’ wird die Fahrzeugtür jeweils mit der zur Tür abgewandten Hand geöffnet. Der Fahrer öffnet die Tür also mit der rechten, der Beifahrer mit der linken Hand. Durch diesen einfachen Handgriff dreht man sich automatisch zur Fahrbahn und kann von hinten kommende Fahrzeuge besser erkennen. In einem Präventionsclip des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz wird dies veranschaulicht: https://s.rlp.de/tdO2J

Katalysatoren ausgebaut – Zeugen gesucht

LU-Mitte (ots) – In der Zeit von Samstag 05.09.2020 gegen 14:00 Uhr bis Montag 07.09.2020 gegen 08:30 Uhr wurde in der Heinigstraße (nahe Einmündung Kaiser-Wilhelm-Straße) der Katalysator aus einem silbernen Opel Astra Kombi ausgebaut und entwendet. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den/die Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

LU-Edigheim (ots) – Im Zeitraum Sonntag, 30.08.2020, bis Sonntag, 06.09.2020, wurde in der Bannwasserstraße in einer Garage an einem VW mit französischem Kennzeichen der Katalysator ausgebaut und gestohlen. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen in der Bannwasserstraße beobachtet oder die Tat gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Fahrradfahrerin flüchtet nach Unfall

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montagmorgen 07.09.2020 gegen 08:10 Uhr stießen zwei Fahrradfahrerinnen am Rathausplatz zusammen. Eine 45-jährige Fahrradfahrerin kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Die andere Radfahrerin flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte oder den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 50 Euro zu kümmern.

Über die flüchtige Radfahrerin ist lediglich bekannt, dass sie ca. 170 cm groß ist und langes blondes Haar hat.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .