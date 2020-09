Illegale Müllentsorgung (Siehe Foto)

Völkersweiler (ots) – Ein Zeuge teilte am Montag 07.09.2020 gegen 09.00 Uhr bei der PI Bad Bergzabern mit, dass an der Einmündung L494/B48 eine größere Menge Sperrmüll und Hausmüll illegal abgelagert wurde.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/933-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Unachtsam, Telefoniert und Betrunken

Edesheim (ots) – In der Staatsstraße fuhr Montagmittag 07.09.2020 gegen 14.43 Uhr, ein 34-jähriger ausländischer Autofahrer auf ein Stauende auf, weil er mit seinem Handy telefonierte und dabei unachtsam war. Bei der Unfallaufnahme konnte Atemalkohol festgestellt werden. Der Alko-Test ergab einen Wert von 2,54 Promille, weshalb eine Blutprobe angeordnet werden musste.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. Weil der Verursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung von 1.200 Euro einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

54-Jährige leicht verletzt

Kirrweiler (ots) – Aus Unachtsamkeit fuhr Montagabend 07.09.2020 gegen 18 Uhr, eine 54-jährige Fahrzeugführerin in der Hauptstraße auf einen geparkten PKW und verletzte sich dabei im Brustbereich.

Die Frau musste sich in ärztliche Hilfe begeben. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste.

Schulwegüberwachung

Altdorf (ots) – In der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr wurde Montagmorgen 07.09.2020 eine Schulwegüberwachung an der Gäuschule durchgeführt. Dabei wurden mehrere Auto- und Radfahrer kontrolliert. Alle Verkehrsteilnehmer verhielten sich korrekt.

Dennoch appelliert die Polizei: Lasst Eure Kinder zur Schule laufen! Dies ist nicht nur ungefährlicher, sondern auch wichtig für die soziale Entwicklung der SchülerInnen.

Hakenkreuz auf Fahrbahn aufgebracht

Dörrenbach (ots) – Am Montag 07.09.2020 um 08.30 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass in der Hauptstraße in Dörrenbach, kurz vor der Einmündung zur Kastanienstraße, ein Hakenkreuz (ca. 2,5 x 2,5 m) und die Zahl 88 (ca. 50×50 cm) mit einer unbekannten Flüssigkeit auf die Straße aufgebracht wurden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet.