Landau: Die Polizei-News

Fahrraddieb erwischt

Landau (ots) – Ein gestohlenes Fahrrad haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau am Montagabend 07.09.2020 um 17 Uhr im Ostpark sichergestellt. Der 23-jährige Zeuge hatte das Rad Ende des Monats Juli während eines Fitnessstudiobesuchs im Stadtgebiet gestohlen bekommen. Als er nun am Montagabend fußläufig im Ostpark unterwegs war, sah er den 41-jährigen Tatverdächtigen, welcher mit seinem Rad an ihm vorbeifuhr.

Die sofort entsandten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch im Ostpark kontrollieren. Der 41-jährige Mann konnte die Herkunft des Rades nicht belegen. Der Mitteiler hingegen konnte diverse Individualmerkmale des Fahrrades benennen. Zudem will er einen Eigentumsnachweis vorlegen.

Das Mountainbike der Marke Ghost hat einen Wert von zirka 800 EUR und wird bis zur abschließenden Klärung der Eigentumsverhältnisse bei der Polizei verwahrt.

Radfahrer von Auto erfasst

Landau (ots) – Mit Abschürfungen kam ein 26-jähriger Radfahrer am Montagabend 07.09.2020 ins Krankenhaus. Der Radfahrer war im Südring unterwegs und querte die Fahrbahn ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Hierbei erfasste die 19-jährige Autofahrerin den Radfahrer, welcher in Folge des Zusammenstoßes auf die Fahrbahn stürzte und sich Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz. Der Radfahrer trug keinen Schutzhelm. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr.

Nötigung auf der A65 bei Landau Mitte

A65/Landau (ots) – Am Sonntag 06.09.2020 kam es gegen 16:21 Uhr auf der A65 in Richtung Karlsruhe bei LD-Nord/LD-Mitte zu einer Nötigung mehrerer Verkehrsteilnehmer durch einen grünen Peugeot, der abwechselnd auf der linken und rechten Fahrspur Fahrzeuge überholte.

Zeugen zu diesem Verkehrsgeschehen mögen sich bitte bei der Polizei in Edenkoben unter Tel. 06323 9550 melden.