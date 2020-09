Zivilfahrzeug mit Blaulicht unterwegs

Maxdorf (ots) – Am Montag 07.09.2020 gegen 13:30 Uhr wurde der Polizeiwache Maxdorf ein dunkler Sportwagen gemeldet, welcher mit einem aktivierten Blaulicht in der Frontscheibe gefahren sei. Eine Überprüfung bei den benachbarten Dienststellen ergab keinen Hinweis, dass es sich um ein Fahrzeug der Polizei handelt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Verkehrsunfall mit Fahrrad – 14-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen

Schifferstadt (ots) – Am Montag 07.09.2020 gegen 14 Uhr, missachtete ein 14-jähriger Radfahrer an der Kreuzung Liliengasse/Kaiser-Konrad-Straße die Vorfahrt einer dort von rechts auf der Liliengasse fahrenden 62-jährigen PKW-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche, der aus Richtung Jägerstraße gefahren kam, auf die Straße und zog sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Neben zwei Polizeistreifen waren auch der First Responder, ein Notarzt, sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Im Zusammenhang erinnert die Polizei daran, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelmes sein kann.

Ladendieb bedroht das Personal

Maxdorf (ots) – Am Montag 07.09.2020 gegen 14:00 Uhr wurde durch Mitarbeiter eines Supermarktes gemeldet, dass ein Kunde bei seinem Einkauf einen Teil der Ware nicht bezahlt habe. Danach sei der Täter unter Androhung von Schlägen ohne das Diebesgut (Alkohol im Wert von 5,32 EUR) geflüchtet.

Durch eine Streife konnte der 63-jährige Beschuldigte im Nahbereich festgenommen werden.

Der Täter wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, Bedrohung und Nötigung.

Mehrere Pkw zerkratzt

Römerberg/Heiligenstein (ots) – 07.09.2020, 06-18:00 Uhr – Unbekannte Täter beschädigten am Montag im Zeitraum 06-18:00 Uhr vier in der Uhlandstraße geparkte Pkw mittels unbekanntem, spitzen Gegenstand. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Opel Corsa, ein Ford Fiesta, ein 3-er BMW und ein Nissan Micra, wiesen Kratzer auf Türen der Fahrer- und Beifahrerseite auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Uhlandstraße wahrgenommen haben, die für die Beschädigungen verantwortlich sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Leicht verletzte Motorrollerfahrerin

Mutterstadt (ots) – Am Montag 07.09.2020, befuhren gegen 16:10 Uhr ein 19 Jahre alter PKW-Fahrer und dahinter eine 30-jährige Motorrollerfahrerin die Ruchheimer Straße in Richtung außerorts. Aufgrund einer Geschwindigkeitsverringerung des Vordermanns ging die Rollerfahrerin von einem Abbiegevorgang von diesem aus. Vom Fahrverhalten des PKW-Fahrers abgelenkt, stürzte die Rollerfahrerin und verletzte sich leicht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind am Laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.