Groß-Gerau

Randalierer unterwegs – Mehrere Fahrzeuge und weitere Gegenstände beschädigt

Rüsselsheim (ots) – Bislang insgesamt fünf Fahrzeuge wurden in der Nacht zum Dienstag (08.09.), gegen 2.40 Uhr, in der Hugo-Junkers-Straße, der Adam-Opel-Straße und der Friedel-Heintz-Straße beschädigt. Es wurden jeweils Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen. Ein Tatverdacht richtet sich hierbei gegen einen 35 Jahre alten Mann, den eine Polizeistreife im dortigen Bereich kontrollierte und der zuvor von Anwohner laut schreiend gemeldet wurde. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Gegen 3.00 Uhr wurden dann weitere Randalierer in der Bernhard-Adelung-Straße gemeldet. Die Ordnungshüter stellten anschließend fest, dass im dortigen Bereich mehrere mobile Toilettenanlagen mutwillig umgeworfen wurden. Von den Verursachern fehlte jede Spur.

Ein weiterer lärmender Randalierer wurde der Polizei bereits gegen 1.00 Uhr gemeldet.

Ein 39-Jähriger warf in der Markstraße, der Weisenauer Straße und in der Friedrichstraße so ziemlich alles um, was ihm in den Weg kam. Unter anderem mehrere Mülltonnen, Baustellenschilder und Blumenkübel. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung.

Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Einbruch in Jugendzentrum

Groß-Gerau (ots) – Ein Büroraum des Jugendzentrums in der Johann-Peter-Hehl-Straße geriet in der Zeit zwischen Donnerstag (03.09.) und Montag (07.09.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Anschließend suchten sie dort nach Wertgegenständen. Ihnen fielen eine Musikbox sowie 30 Euro Münzgeld in die Hände.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Weißer Ford Transit gestohlen

Kelsterbach (ots) – Ein auf einem Parkplatz im Langer Kornweg abgestellter weißer Ford Transit im Wert von rund 25.000 Euro, geriet in der Nacht zum Dienstag (08.09.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter gelangten zuvor offenbar an den Orignalschlüssel des Transporters und fuhren mit dem Fahrzeug davon. An dem Ford sind die amtlichen Kennzeichen EU-BM 9987 angebracht.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Katalysator abgebaut und gestohlen

Groß-Gerau (ots) – Weil beim Starten seines Mitsubishi am frühen Montagmorgen (07.09.) der Auspuff laut röhrte, schaute ein 52 Jahre alter Mann aus der Adolf-Kolping-Straße anschließend unter das Auto. Er bemerkte, dass Unbekannte den Katalysator des Fahrzeugs abgebaut und gestohlen hatten.

Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Den Mitsubishi hatte der 52-Jährige bereits am Samstagnachmittag (05.09.) an der Straße abgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Darmstadt

Aktentasche aus BMW geklaut

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Dienstag (7.-8.9.) auf einen schwarzen BMW abgesehen, der zur Tatzeit in einem Hinterhof im Hainweg abgestellt war.

Zwischen Montagabend, 22.30 Uhr und Dienstagmorgen, gelangten die Täter in den Innenraum und schnappten sich eine zurückgelassene Aktentasche: Darin befanden sich unter anderem Laptop und Mobiltelefone.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Unter der Rufnummer 06157/95090, nehmen die Beamten alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Mehrere Altreifen illegal entsorgt – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt (ots) – Circa 20 Altreifen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend (5.9.) und Sonntagmorgen (6.9.) im Oppenheimer Weg, gegenüber der Bundesstraße 426, illegal entsorgt.

Zeugen stellten die Reifen fest und meldeten den Vorfall der Polizei. Wer die Reifen dort entsorgt hat, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang sucht die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/95090 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Räuber rennt ohne Beute aus Tankstelle

Lampertheim (ots) – Der ausgelöste Alarm in einer Tankstelle in der Römerstraße hat am Montagabend (7.9.) einen Raubüberfall vereitelt. Um kurz nach 23 Uhr betrat ein 1,71 bis 1,80 Meter großer Mann den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messer den 46 Jahre alten Kassierer dazu auf, das Bargeld herauszugeben. Nachdem der Alarm hörbar auslöste, flüchtete der Täter ohne Beute gemacht zu haben in Richtung Neuschloßstraße.

Der schlanke Täter war mit einer dunklen Kapuzenjacke in Flecktarn-Optik und einer schwarzen Camouflage-Hose bekleidet. Der Gesuchte trug ein graues Basecap und hatte während des Überfalls ein schwarzes Tuch vorm Gesicht.

Wer hat zum Tatzeitpunkt den beschriebenen Täter bemerkt? Wer kann Hinweise zu ihm geben?

Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim hat die Ermittlungen hierzu übernommen und ist für Hinweise unter der zentralen Telefonnummer 06252 / 7060 zu erreichen.

