Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim ausgebucht – Neuer Codierungstermin in Friedberg

(ots) Codierungstermin in Bad Nauheim am 16.09.2020 bereits ausgebucht – Nächster Codierungstermin am 30.09.20 in Friedberg.

Fahrradfahren erfreut sich in Zeiten von Corona größter Beliebtheit. Egal ob mit herkömmlichem Drahtesel oder einem E-Bike, mit dem Zweirad ist man an der frischen Luft unterwegs und hält automatisch den Mindestabstand ein.

Die Polizei in der Wetterau bietet zur Sicherung der Räder regelmäßig die sogenannte F.E.I.N.-Codierung an. Dabei wird das Fahrrad mit einem personalisierten Code versehen, der Rückschlüsse auf den Eigentümer zulässt. So können gestohlene Räder einfach dem Besitzer zugeordnet werden, Diebe auf frischer Tat leichter überführt und, im besten Fall, sogar von der Tat abgeschreckt werden.

Aufgrund der großen Nachfrage ist die Teilnehmerkapazität für den kommenden Termin am 16.9. in Bad Nauheim bereits überschritten. Für diesen Tag können keine weiteren Codierwünsche angenommen werden. Die beiden codierbeauftragten Polizeibeamten Bernd Büthe und Karina Kohnert haben deshalb bereits einen neuen Termin anberaumt.

Am 30.09.20 werden sie, diesmal wieder in Friedberg, Fahrräder mit der beliebten Codierung versehen. Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich unbedingt vorher telefonisch unter Tel.: 06031/601-425 an.

Zum Termin ist ein Eigentumsnachweis und ein Ausweispapier mitzubringen. Denken Sie auch an Ihren Mundschutz. Wichtig für die Codierung von E-Bikes ist der Schlüssel des Akkus, um diesen bei der Aktion herausnehmen zu können. Carbonräder sind aufgrund der Materialeigenschaften nicht für eine Codierung geeignet.

Fahrer eines Pedelec schwer verletzt

Bad Nauheim: Zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW kam es am Montag (07.09.) gegen 15.25 Uhr am Promenadenweg. Der 52-Jährige Pedelec-Fahrer fuhr den Promenadenweg in Richtung Schwalheimer Straße. Dabei übersah ihn offenbar der Fahrer eines Hyundai, der auf einem Wirtschaftsweg wendete und zu diesem Zweck in den Promenadenweg einfuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bad Nauheim eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden musste.

Am Pedelec entstand Schaden von ca. 300 Euro, am Hyundai von ca. 1500 Euro im Bereich Motorhaube und Stoßstange. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation

Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Kinderfahrrad gestohlen

Friedberg: Obwohl das Fahrrad mit einem Schloss gesichert war, entwendeten es Diebe am Montag (07.09.) von einem Schulhof am Goetheplatz. Zwischen 10.20 Uhr und 12 Uhr brachen sie das Schloss auf und nahmen das weiße Winora-Kinderrad und das Schloss mit. Das Rad des Typs “Dash 26” hat einen Wert von ca. 450 Euro. Zeugen, die Hinweise auf Tat, Täter oder den Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Senioren sind auf Zack – Falsche Polizeibeamte gehen leer aus

Bad Vilbel: Erneut erreichten die Polizei am Abend des Montag (07.09.) Mitteilungen über Anrufe Falscher Polizeibeamte. In Bad Vilbel meldeten sich Betrüger mit dem Trick und versuchten das Hab und Gut von mehreren älteren Damen zu ergaunern, indem sie einen Einbruch voraussagten. Aus diesem Grund, gaben sie vor, wollten sie Wertsachen abholen und in Sicherheit bringen.

Vier Betrugsversuche zwischen 19.45 Uhr und 22.20 Uhr registrierte die Wache in Bad Vilbel. Keine der Seniorinnen zwischen 85 und 93 Jahren fiel auf die Masche herein. In zwei Fällen beendeten die Damen das Gespräch und legten einfach auf. Eine Frau ließ den Täter gar nicht erst zu Wort kommen und eine andere entgegnete keck, dass er keine Märchen erzählen solle, bevor sie den Hörer einhängte.

Damit haben die Angerufenen alles richtig gemacht!

Informationen zum Thema findet man unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

