Kind angefahren

Haiger- Fellerdilln: Glück im Unglück hatte ein 7-Jähriger aus Haiger am Montag (07.09.), als er gegen 13.40 Uhr die Dillbrechter Straße überquerte und mit einem BMW zusammenstieß. Er verletzte sich dabei nur leicht, kam zur weiteren Abklärung aber in ein Krankenhaus.

Der 58-jährige Autofahrer aus Haiger war in Richtung Dillbrecht unterwegs und blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Tür beschädigt

Dillenburg: Ein Unbekannter scheiterte am Sonntagmorgen (06.09) gegen 04.55 Uhr an einer seitlichen Tür der Moschee in der Hindenburgstraße. Ob der Täter nur das dringende Bedürfnis hatte, die hinter der Tür befindlichen Toiletten zu nutzen oder ob er Diebesgut vermutete, ist nicht bekannt.

Auf der Kameraüberwachung ist ersichtlich, dass es sich um einen jungen Mann handelt, der einen Rucksack bei sich trug. Er hinterließ einen Schaden von etwa 100 Euro. Die Polizeistation Dillenburg, Tel. 02771/90-70, bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang.

