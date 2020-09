Polizei Eschwege

Zwei Personen bei Unfällen heute Morgen leicht verletzt

Eschwege

(ots) – Um 05:03 Uhr befuhr Dienstagmorgen 08.09.2020 ein 53-Jähriger aus Lohfelden mit einem Kleinkraft-Roller die Kasseler Straße in Großalmerode. In Höhe der dortigen Tankstelle verlor der Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Krad, wodurch er zu Fall kam.

Dabei verletzte sich der 53-Jährige, so dass er in das Klinikum nach Kassel gebracht wurde. Erkenntnisse auf Beteiligung eines anderen Fahrzeuges liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

(ots) – Ein weiterer Unfall ereignete sich am Dienstag 08.09.2020 um 07:19 Uhr, auf der K 18 in der Gemarkung von Herleshausen-Archfeld. Zur Unfallzeit war eine 21-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw in Richtung der L 3247 unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich daraufhin.

Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in das Krankenhaus nach Eisenach gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 5.000 EUR angegeben.

Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte vergangene Nacht, um 04:41 Uhr, ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Lengenfeld u. Stein, der auf der L 3467 von Großtöpfer kommend in Richtung Frieda unterwegs war. Der Rehbock wurde durch den Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 EUR.

Sachbeschädigung an Pferdeanhänger

Zwischen dem 17.08.20 und dem 04.09.20 wurde ein Pferdeanhänger der kurz vor der hessisch-thüringischen Landesgrenze auf einer Wiese in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf an der Landesstraße 3239 abgestellt war, beschädigt. Unbekannte stachen mehrfach in alle vier Reifen des Anhängers ein, wodurch ein Schaden von 200 EUR entstand. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Die Außenspiegel zweier Lkws prallten im Begegnungsverkehr gestern Mittag, um 13:00 Uhr, auf der B 400 kurz vor der Ortslage von Ulfen gegeneinander. Während der 28-Jährige Lkw-Fahrer aus Calden anhielt, fuhr der andere Lkw-Fahrer weiter. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Mehrere Sachbeschädigungen in Herleshausen

Über das vergangene Wochenende kam es in Herleshausen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen war das Umspannhäuschen in der Straße “Zum Halben Mond”, das Bushaltestellenschild in der Schulstraße und die Wand einer Gemeinschaftshalle des Bürgerhauses in der Bahnhofstraße. Sämtliche Objekte wurden mit schwarzer Farbe beschmiert.

Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 22:30 Uhr, ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel, der zwischen Uengsterode und Hessisch Lichtenau unterwegs war. Der Fuchs überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Diebstahl eines Rasenmähers

Zwischen dem 04.09.20, 07:00 Uhr und dem 06.09.20, 07:00 Uhr wurde in der Straße “Im Kringelfeld” in Velmeden ein Benzinrasenmäher entwendet. Der gelbe Rasenmäher war auf einem dortigen Grundstück zwischen Wohnhaus und Gartenhaus abgestellt. Der Schaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft

Bereits am vergangen Freitag kam es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Straße “Am Frauenmarkt” in Witzenhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gleicher Nationalität. Bei den wohl schon längeren andauernden Streitigkeiten hat dann am Abend, um 20:47 Uhr, ein 36-Jähriger mit einem Küchenmesser einen 32-Jährigen attackiert.

Der 32-jährige Landsmann erlitt dadurch oberflächliche Schnittverletzungen an Hand und Schulter,

die im Krankenhaus behandelt wurden.

Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

