Karben (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 06.09.2020 kam es in der Max-Planck-Straße in Groß-Karben zu einem Raubüberfall. Zwei 18-Jährige wurden gegen 05.30 Uhr vor einer Spielhalle von 3 Männern in ein Gespräch verwickelt. Schließlich soll es zu Drohungen und Schlägen gekommen sein. Die Angreifer drückten einen der 18-Jährigen an ein Auto und durchsuchten seine Taschen nach Beute bis ihm die Flucht gelang. Der zweite 18-Jährige konnte nach einem Schlag auf die Brust bereits vorher flüchten.

Täterbeschreibung:

Der Haupttäter soll ca. 25-28 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank gewesen sein. Bekleidet sei er mit dunklen Jacke und Jeans gewesen. Er soll schwarze, gelockte Haare, die am Oberkopf länger, an den Seiten sehr kurz geschnitten waren gehabt haben und ein südländischer bzw. nordafrikanischer Typ gewesen sein.

Der zweite Täter sei mit 185 cm größer und mit geschätzten 30-32 Jahren auch älter gewesen, habe einen leichten Bart getragen und schwarze kurze Haare mit Geheimratsecken gehabt. Er habe eine schwarze Jacke und Jeans getragen. Auch er sei Südländischer oder Nordafrikanischer Typus.

Der dritte der Männer sei ebenfalls etwa 185 cm groß und mit einem dunklen Sweatshirt, einer kurzen Hose und einer schwarz-grünen Mütze bekleidet gewesen. Er habe eine dunklere Hautfarbe gehabt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 06101/5460-0 mit der Polizei Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

