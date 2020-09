Kaiserslautern: Kulturmagazin LUTRA – Die neue Ausgabe ist da

Kaiserslautern – Die neue LUTRA-Ausgabe ist eine ganz besondere, denn sie steht auch als Sinnbild für die langsame aber sichere Wiederaufnahme der Kulturbetriebe und des öffentlichen Lebens.

Die Corona-Krise und der damit einhergehende Lockdown haben nicht nur dazu geführt, dass viele Veranstaltungen und Zusammentreffen abgesagt werden mussten, auch die LUTRA-Ausgabe im April konnte nicht erscheinen. Der Lockdown in der Corona-Krise hat die Kulturarbeit vieler Organisationen lahmgelegt, andererseits aber auch Horizonte und Türen für neue digitale Formate geöffnet und eine ganz neue Interaktion mit dem Publikum hervorgebracht. LUTRA hat sich mit verschiedenen Akteuren unserer Kulturszene über diese Aspekte ausgetauscht.

Darüber hinaus widmet sich das Magazin einer weiteren spannenden Frage: Sind Kreativität und Innovation planbar? Oder ist die gute Idee reiner Zufall? Auf der Suche nach dem Rezept für Kreativität geht LUTRA dieser Frage im Gespräch mit fünf Lautrer Akteuren aus Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft nach.

Ein weiterer Schwerpunkt dreht sich rund um das 50-jährige Jubiläum der die Stadtentwicklung der letzten Jahrzehnte entscheidend prägenden Technischen Universität Kaiserslautern. Die Leserinnen und Leser erfahren viel Interessantes über die Ursprünge, die Entwicklung und die Zukunftspläne der TUK, außerdem gibt es einen spannenden Blick hinter die Kulissen – von Studenten und Präsidenten mit Erlebnissen aus erster Hand.

Auch das Pfalztheater hat ein Jubiläum zu feiern. Vor 25 Jahren entstand der beeindruckende Bau an seinem heutigen Standort. Was es mit den beiden Marmormasken auf dem Theatervorplatz auf sich hat, erfahren die Leserinnen und Leser ebenfalls in dieser Ausgabe. Außerdem berichtet das Kulturmagazin über die Konzerte in der Fruchthalle, Neuigkeiten am Pfalztheater und interessante Ausstellungen im Museum Pfalzgalerie und dem Stadtmuseum. LUTRA greift noch viele weitere kulturelle Highlights auf: Es gibt einen Vorgeschmack auf das 2. Literaturfestival, das bekannte Kabarett-Ensemble „Die Untiere“ gewährt einen Blick hinter die Kulissen und im Stadtteil Erfenbach wird das erfolgreiche Bachbahn-Projekt näher unter die Lupe genommen.

Auch in Sachen Bildung hat LUTRA einiges zu berichten: Das städtische Bildungsbüro stellt sich vor, außerdem gibt es Einblicke in die neuen Konzepte in der Stadtbibliothek und der Volkshochschule. Auch über die aktuellen Forschungen an den Fraunhofer-Instituten und der Hochschule Kaiserslautern wird berichtet.

Das neue LUTRA-Magazin ist kostenlos an verschiedenen Auslagestellen des öffentlichen Lebens, in der Tourist Information sowie an den Servicepunkten der „Rheinpfalz“ erhältlich.

LUTRA ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Kaiserslautern mit dem Museum Pfalzgalerie, dem Pfalztheater, dem Kulturzentrum Kammgarn und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Weitere Kooperationspartner sind das Fraunhofer IESE und ITWM, die Hochschule, Volkshochschule und Technische Universität Kaiserslautern sowie die Pfalzbibliothek, das Albert-Schweitzer-Gymnasium und die Handwerkskammer der Pfalz.

Nähere Informationen sowie die aktuelle Ausgabe des Kulturmagazins sind auch im Internet unter www.lutra-kl.de zu finden.