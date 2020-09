Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 07.09.2020, gegen 16:30 Uhr, fiel während der Streifenfahrt ein Pkw auf, dessen Fahrer bei hiesiger Polizei bekannt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Verkehrskontrolle des Pkws mit dem 28-jährigen Neustadter bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Zunächst wollte sich der junge Mann mit Ausreden der polizeilichen Maßnahme entziehen, gab letztlich aber doch zu, keinen Führerschein zu haben. Den Pkw seiner Mutter habe er am heutigen Mittag nur für eine kurze Strecke benutzt. Der sichergestellte Fahrzeugschlüssel wurde nach der Kontrolle an einen Berechtigten, der einen gültigen Führerschein vorzeigen konnte, ausgehändigt. Der 28-Jährige muss sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Bad Dürkheim: Erneut Landfahrer auf Wohnmobilstellplatz

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.09.2020 führte die Polizei Bad Dürkheim für das Ordnungsamt eine Kontrolle von englischen und schottischen Fahrzeuggespannen auf einem Wohnmobilstellplatz In der Silz in Bad Dürkheim durch, die sich dort erneut unerlaubterweise aufhielten. Vor Ort konnten insgesamt 9 Fahrzeuge samt Wohnwagen festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeugführer wurden aufgefordert, den Stellplatz zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie innerhalb einer Stunde nach. Strafrechtliche Sachverhalte ergaben sich nicht.

Bad Dürkheim: Polizeibeamte beleidigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 07.09.2020 wurde das DRK am Busbahnhof in Bad Dürkheim unterstützt. Der Rettungsleitstelle war dort eine bewusstlose Person gemeldet worden. Vor Ort wehrte sich der augenscheinlich stark alkoholisierte 45-Jährige aber gegen eine Untersuchung. Er war aber nicht wegefähig genug, um sich im Straßenverkehr sicher zu bewegen. Gegenüber der eingetroffenen Streifenwagenbesatzung war er ebenfalls wenig kooperativ. Als seine Freundin eintraf, ging er auf einmal auf die Polizeibeamten zu und führte einen Karatetritt in die Luft aus. Dabei wurde niemand verletzt. Weiterhin beleidigte er die eingesetzten Beamten. Seine Freundin ging dazwischen, konnte ihn zunächst beruhigen und versuchte ihn zu überreden, dass er in ihr Auto steigt. Der 45-Jährige wurde letztendlich in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen wegen Beleidigung wurden aufgenommen.

Wachenheim: Waldbrand

Wachenheim (ots) – Am 07.09.2020 konnte einer Wanderin, die sich im Waldgebiet bei der Lindemannsruhe aufhielt, im Waldgebiet auf der anderen Talseite ein Feuer feststellen und meldet dies über Notruf der Polizei. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Wachenheim und der Polizei konnten im Bereich zwischen „Weiser Stein“ und „Oppauer Haus“ den Brand lokalisieren und erfolgreich bekämpfen. Die Brandfläche liegt weit abseits eines Wanderweges und war nicht durch anderweitige Wege zugänglich. Insgesamt wurden auf einer 400-500 Quadratmeter großen Fläche ca. 40-50 Bäume vom Feuer beschädigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte es noch stark gebrannt, wobei sich das Feuer in Richtung bergauf ausbreitete. Eine Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Eine Selbstentzündung kann nicht ausgeschlossen werden. Nach Rücksprache mit dem Forstamt Bad Dürkheim konnte von dort die Höhe des Sachschadens noch nicht beziffert werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Radfahrer die Vorfahrt genommen

Wachenheim (ots) – Am 07.09.2020 befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Ford die Straße An der Alten Bach in Wachenheim und bog nach links in die Weinstraße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 32-jährigen Fahrradfahrers, der die Weinstraße in Richtung Kreisel befuhr. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Fahrradfahrer und zog sich mehrere Schürfwunden am rechten Knie, dem rechten Arm und der linken Hand zu. Außerdem klagte er über Schmerzen im Handgelenk. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. Am Ford entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Der Fahrradfahrer wurde durch das DRK versorgt und ins Krankenhaus verbracht.

Herxheim am Berg: Ältere Dame um Ersparnisse gebracht

Herxheim am Berg (ots) – Am 07.09.2020 gegen 12:00 Uhr wurde eine 88-jährige Dame Opfer eines sogenannten „Enkeltrick-Betruges“. Sie wurde am Telefon durch eine junge Frau in ein Gespräch verwickelt, in dessen Verlauf sie dann tatsächlich glaubte mit ihrer Nichte zu sprechen. Es wurde ein dringender Notartermin für den Erwerb einer Immobilie vorgegeben und hierzu würde eine Anzahlung von über 30.000 Euro benötigt. Nachdem sie auf der Bank den geforderten Geldbetrag abgehoben hatte, übergab sie diesen an einen, vor dem Anwesen auf der Straße wartenden jungen Mann, der sich als Notar ausgab. Beschreibung des Täters: ca. 25 Jahre alt, 160-170cm groß, dunkle kurze Haare. Später wurde die erneut angerufen und um weiteres Geld gebeten. Durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter wurde dann die tatsächliche Nichte der Dame informiert. Diese verständigte danach direkt die Polizei Bad Dürkheim. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfeh-lungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://s.rlp.de/zvsk2 Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Weidenthal: Vollsperrung der B39 nach schwerem Verkehrsunfall

Weidenthal / Neidenfels (ots) – Am 08.09.2020 kam es gegen 13:00 Uhr auf der B39 zwischen Neidenfels und Weidenthal zu einem schweren Verkehrsunfall. Beim Befahren einer scharfen Kurve kam es zur Kollision zwischen einer 45-jährigen PKW-Fahrerin und einem 60-jährigen Fahrer eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges.

Die genannten Fahrzeuge befuhren die B39 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Der 60-jährige Fahrer des dreirädrigen Kraftfahrzeuges überschlug sich infolge des Zusammenstoßes offensichtlich und wurde von seinem Fahrzeug geschleudert, hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshelikopter zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen werden. Die 45-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem PKW von der Fahrbahn ab. Hierbei erlitt sie ebenfalls Verletzungen und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bedarf es weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Die B39 wurde zum Zwecke der Rettung und der Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Ein großer Dank wird den Ersthelfern ausgesprochen. Alle vor Ort Anwesenden verhielten sich vorbildlich, indem sie Erste-Hilfe leisteten und die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit unterstützen.