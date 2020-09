Ludwigshafen: Erlebnis-Samstag am 12. September 2020 – „Von Gurke bis Espresso“

Ludwigshafen – Innovationen, Vitamin C, Kaffeegenuss und Dialog: So lautet die Agenda für den BASF Erlebnis-Samstag am 12. September 2020. Zum fünften Mal in diesem Jahr können Nachbarn, Familien, Mitarbeiter und alle Interessierten an einer einstündigen Werkrundfahrt teilnehmen, dabei das Werksgelände erkunden und mehr über Innovationen bei BASF erfahren. Dafür ist eine Voranmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag notwendig.

Nach der Corona-Pause geht auch die Reihe „Auf einen Espresso mit…“ weiter. Dieses Mal zu Gast: Michael Heinz, Standortleiter Ludwigshafen und Mitglied des Vorstands der BASF SE. Vorangemeldete Besucher können ihn von 11 bis 13 Uhr unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln an der Espresso-Bar zu einem lockeren Austausch treffen. Da nur vorangemeldete Besucher am Erlebnis-Samstag teilnehmen können und die Anzahl der Plätze begrenzt ist, verlegt BASF einen Teil der Veranstaltung live auf Facebook (www.facebook.com/BASF.Deutschland). Zuschauer haben so zwischen 13 und 13.30 Uhr die Möglichkeit, Michael Heinz virtuell zu treffen und ihm online Fragen zu stellen.

Woraus besteht unser alltägliches Essen? Hat ein Apfel oder eine Gurke mehr Vitamin C? Und warum ist Obst und Gemüse gesund? In den einstündigen Kids’ Lab Workshops unter dem Motto „Clever Foodies“ können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren fleißig experimentieren und dabei die Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Getränken erforschen. Auch hierfür ist eine Anmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag notwendig.

Gesundheit der Besucher hat höchste Priorität

Durch eine Begrenzung der Teilnehmerzahl sowie zusätzliche Maßnahmen wird die Einhaltung des Mindestabstands und der Hygieneregeln am Erlebnis-Samstag gewährleistet. Alle Gäste und Besucherbetreuer werden gebeten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen (das kann eine MNS-Maske, eine Alltagsmaske aus Stoff oder auch ein Schal sein) sowie einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Des Weiteren gelten die Hygiene-Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Ausstellungsfläche im Besucherzentrum bleibt geschlossen, genauso sind Schließfächer sowie die Garderobe nicht verfügbar. Auch Kurzführungen und Weinkeller-Touren werden am 12. September nicht angeboten.

Sowohl für die Werkrundfahrten als auch die Kids’ Lab Workshops ist eine Voranmeldung unter www.basf.de/visitorcenter/erlebnis-samstag erforderlich. Das Besucherzentrum ist telefonisch unter 0621/6071640 oder per E‑Mail (visitorcenter@basf.com) erreichbar. Alle Angebote des BASF Besucherzentrums sind kostenlos.