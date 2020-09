Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 07.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Karl-Helfferich-Straße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 07.09.2020, kam es in der Karl-Helfferich-Straße in Neustadt zwischen 10:20 und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidiert hierbei im Bereich der Gaststätte „Der Elefant“ mit seinem Fahrzeug beim Wenden mit einem dort abgestellten weißen PKW. Der Verursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Verkehrsunfallverursacher dürfte nach ersten Ermittlungen einen roten Kleinwagen geführt haben. Zeugen die den PKW gesehen haben oder Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Neustadt zu melden.

Wachenheim: Unfall wegen Reh auf der Fahrbahn

Wachenheim (ots) – Am 06.09.2020 befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Peugeot 206 die K16 von Wachenheim kommend in Richtung Kurpfalzpark. Nach einer Kurve stand plötzlich ein Reh auf der Fahrbahn. Der 18-Jährige musste ausweichen, kam zunächst rechtsseitig von der Fahrbahn ab, lenkte gegen, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Haßloch: Mit dem Auto überschlagen

Haßloch (ots) – Mit dem Auto überschlagen hat sich am Sonntagabend (6. Sept. 2020, 17:15 Uhr) ein Fahranfänger in der Böhler Straße in Haßloch. Trotz erlaubter 30 km/h in dieser Straße geht die Polizei Haßloch von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Der 18-jährige prallte mit seinem Opel Corsa an den Randstein, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Er konnte sich alleine aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Da der Corsa nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Die Polizei wird die Führerscheinstelle unterrichten.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 06.09.2020 kam es in Bad Dürkheim / Leistadt, in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines Audi A4 stieß im Begegnungsverkehr mit ihrem Außenspiegel an den Außenspiegel eines verkehrsbedingt stehenden Seat Leon. Die 32-jährige Fahrerin des Seat hatte in ihrem Fahrzeug eine sogenannte Dashcam installiert, wodurch das Kennzeichen des Audi ermittelt werden konnte. Da sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte wird nun gegen sie wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerin zum Unfallzeitpunkt wurden aufgenommen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Seat entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Ziegen außerhalb ihres Geheges unterwegs

Ellerstadt (ots) – Am 06.09.2020 wurden freilaufende Ziegen in der Gemarkung Ellerstadt zwischen der A650 und L525 Fahrtrichtung Ludwigshafen festgestellt. Durch die eingesetzte Streifenbesatzung konnte das Gehege der Ziegen gefunden werden. Einige der Ziegen befanden sich außerhalb des Geheges und begaben sich beim erblicken des Streifenwagens freiwillig in ihr Gehege zurück. Um ein weiteres Ausbrechen zu verhindern, verblieben die Beamten zunächst vor Ort. Durch Recherchen konnte der Ziegenbesitzer ermittelt und telefonisch erreicht werden. Zu einer Gefährdung für die Tiere beziehungsweise für Verkehrsteilnehmer kam es zu keinem Zeitpunkt.

Freinsheim: Betriebserlaubnis erloschen

Freinsheim (ots) – Am 06.09.2020 fiel einer Streifenbesatzung ein geparkter, rumänischer Audi A4 in der Wenjenstraße in Freinsheim auf. Bei der Überprüfung konnte festgestellt werden, dass das Fahrwerk so tief war, dass die Vorderreifen beim Einlenken am Radkasten schleiften und Reifenabriebe an der Innenseite des Radkastens zurückblieben. Weiterhin konnten einige Veränderungen festgestellt werden, welche laut deutschem Zulassungsrecht nicht erlaubt waren. Durch die Veränderungen am Fahrwerk und die gerissene Windschutzscheibe konnte eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer begründet werden. Die Kennzeichen des Audis wurden entfernt und sichergestellt. Im Rahmen der Ermittlungen meldete sich der Arbeitgeber des Fahrzeugführers und gab an, dass sein Saisonarbeiter seit wenigen Tagen in Deutschland wäre und nicht wußte, dass das Auto so nicht fahren dürfe. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen Fahrer und Halter eingeleitet.

Freinsheim: Versuchter Betrug durch „Shoulder-Surfer“

Freinsheim (ots) – Am 06.09.2020 wurde ein 68-jähriger in einer Bank in der Weinstraße Nord in Bad Dürkheim beinahe Opfer eines sogenannten „Shoulder-Surfers). Nachdem er seine Überweisungen getätigt und seine Kontoauszüge ausgedruckt hatte, wollte der 68-Jährige die Bank verlassen. Ein bislang unbekannter Mann lief ihm hinterher und wies ihn darauf hin, dass er 20 Euro beim Automaten für Kontoauszüge vergessen hätte. Da der Mann nur englisch sprach, nahm er sie entgegen, um sich am Montag mit seiner Bank in Verbindung zu setzen. Er verließ wieder die Bank, als ihm der Mann erneut hinterherlief und wieder zeigte, dass 20 Euro aus dem Automaten gekommen seien. Als der 68-Jährige dann seine EC-Karte erneut in den Geldautomaten schob und der unbekannte Mann neben ihm anfing aufdringlicher zu werden beendete er den EC-Vorgang direkt. Der unbekannte Mann verließ daraufhin umgehend die Bank. Beschreibung des Mannes: ganz in schwarz gekleidet, Schwarzer Mund- Nasenbedeckung und schwarzer Kappe, ca. 168 groß und zwischen 25-30 Jahre alt. Durch das umsichtige Verhalten ist kein Schaden eingetreten. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen.

Dieses Phänomen der sogenannten „Shoulder Surfer“ ist bundesweit bekannt. Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben Tipps und Empfehlungen zusammengestellt, wie man sich schützen kann: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/4658958

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de