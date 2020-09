Neustadt: Lesung und Gespräch mit den Autorinnen Katharina Dück und Usch Kiausch am 25. September 2020

Neustadt an der Weinstraße – Am Freitag, 25.09.2020, um 19 Uhr lesen die beiden Neustadter Autorinnen Katharina Dück und Usch Kiausch in der Stadtbücherei Neustadt/Weinstraße aus ihrem gemeinsamen Lyrikband „Detroit und Petersburg – zweier Städte Klang und Licht“, der kürzlich im Brot&Kunst Verlag erschienen ist.

Im Werk werden die Verbindungen beider Autorinnen mit den beiden Orten zu unterschiedlichen Zeiten in Form von Gedichten sowie verloren geglaubten Zeitzeugnissen gezogen. So ist auch das lyrische Ich dabei jeweils doppelt vorhanden, denn beide Autorinnen waren als junge Frau zum ersten Mal, dann Jahre später zum zweiten Mal an diesen Orten. Diese Zweiteilung definiert nicht nur formal die Doppelstruktur des Buches. Auch inhaltlich ist das Werk durch eine einzigartige Spannung von Ost- und West-Kultur des späten 20. Jahrhunderts aufgeladen. Das Publikum ist dazu eingeladen, sich durch Gespräche mit den Autorinnen an der Lesung zu beteiligen.

Der Eintritt ist frei. Aufgrund der Corona-Beschränkungen findet die Veranstaltung mit einer begrenzten Besucherzahl statt. Deswegen wird um Anmeldung unter Tel. 06321/484130 gebeten.