Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 06.09.2020 gegen 15:50 Uhr ereignete sich in der Gräfenaustraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriger Junge im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden musste. Der Junge befuhr zuvor mit seinem Fahrrad die Gräfenaustraße entgegen der Einbahnstraße auf der rechten Fahrspur und zog auf Höhe des entgegenkommenden PKW aus nicht ersichtlichen Gründen nach links, sodass es zur Kollision kam.

Auf Grund der Öffentlichkeitswirksamkeit erschienen vermehrt Schaulustige, weshalb zum reibungslosen Ablauf der Verkehrsunfallaufnahme und Erstversorgung der Beteiligten, mehrere Funkstreifenwägen zur Unterstützung hinzugerufen werden mussten.

Solch ein Verhalten, welches meist zur Behinderung der Einsatzkräfte führt, wird nicht geduldet und kann ein Bußgeld im vierstelligen Bereich mit sich ziehen.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 06.09.2020 in der Zeit von 24-09:30 Uhr wurde ein schwarzer 1er BMW in der Fabrikstraße durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der BMW parkte zu der Zeit auf einem Parkplatz. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den Pkw an der hinteren Stoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Katalysator gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Samstag 05.09.2020 gegen 22:00 Uhr bis Sonntag 06.09.2020 gegen 14:00 Uhr wurde in der Hohenzollernstraße (Nahe Einmündung Röntgenstraße) an einem geparkten Auto ein Katalysator ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen in der Hohenzollernstraße beobachtet oder die Tat gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfallflucht An der Froschlache – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit von Freitag 04.09.2020 gegen 12:30 Uhr und Montag 07.09.2020 gegen 09:30 Uhr wurde ein brauner Mazda CX 5 An der Froschlache beschädigt. Der Mazda war zu dieser Zeit am Fahrbahnrand vor der Hausnummer 11 geparkt. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte das geparkte Auto vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro zu kümmern.

Aufgrund des Schadensbildes wird vermutet, dass es sich bei dem Verursacher, um ein größeres Fahrzeug (evtl. Pritschenwagen o.ä.) handeln könnte.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .