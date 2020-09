Sachbeschädigung an Gips-Kuh

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter beschädigen im Zeitraum vom Samstagabend, dem 05.09.2020, 19:00 Uhr bis Sonntagmittag, dem 06.09.2020, 14:40 Uhr, eine in der Heßheimer Straße installierte Kuh aus Gips. Diese befindet sich zur Zierde vor einer dort befindlichen Metzgerei. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 04.09.2020, 20:00 Uhr bis zum 05.09.2020, 07:20 Uhr wird in der Peter-Rosegger-Straße 11 in 67227 Frankenthal das Fahrzeug der Geschädigten, ein grauer PKW des Automobilherstellers BMW, an der linken Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.