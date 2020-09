Darmstadt

Schläge angedroht und Geld entwendet

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter etwa 16 Jahre alter und circa 1,70 Meter großer Jugendlicher hat am Samstagnachmittag 05.09.2020 auf dem Parkdeck eines Elektrohändlers am Ludwigsplatz sein Unwesen getrieben und zwei 13 und 14- Jährige beraubt.

Gegen 17.30 Uhr sprach der Täter die beiden Jungen an und forderte unter Androhung von Schlägen Geld. Mit 22 Euro Münzgeld suchte der Kriminelle dann das Weite.

Zum Zeitpunkt seiner Flucht war er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Kappe auf dem Kopf und hatte einen Oberlippenbart.

Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Kriminalpolizei in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Einbruch in Kiosk – Täter entwenden Alkohol und Geld

Darmstadt (ots) – Auf Geld und alkoholische Getränke in einem Kiosk hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (4.9.-5.9.) am “Hahne-Schorsch-Platz” abgesehen. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür auf, betraten den Verkaufsraum und entwendeten Münzgeld und Alkohol. Der Wert der Beute wird derzeit mit 110 Euro beziffert, der verursachte Schaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 350 Euro betragen.

Die Ermittlungsgruppe- City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen, werden unter Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Wertgegenstände aus Porsche Macan gestohlen – Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots) – Auf Wertgegenstände, zurückgelassen in einem schwarzen Porsche Macan, hatten es Kriminelle am Samstag (5.9.) in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 18.45 Uhr abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum, das zur Tatzeit in einer Hofeinfahrt im Diltheyweg parkte. Mit ihrer Beute, unter anderem Geld und Kreditkarten, suchten die Kriminellen das Weite.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten, unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Tödlicher Verkehrsunfall

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag 20.08.2020 gegen 16:00 Uhr ereignete sich in Darmstadt an der Kreuzung Pützerstraße /Erbacher Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Leichtkraftradfahrer und einer 55-jährigen PKW Fahrerin. Der PKW wollte nach links über den Gegenverkehr abbiegen und übersah das entgegenkommende Zweirad.

Hierbei wurde der Leichtkraftradfahrer verletzt und zunächst in das Klinikum Darmstadt verbracht. Der Mann aus Darmstadt verstarb am 04.09. in der Folge an seinen Verletzungen.

Streife erblickt und auf Fahrrad geflüchtet – 29-Jähriger nach kurzer Verfolgung festgenommen

Darmstadt (ots) – Beamte des 2. Polizeireviers haben am frühen Montagmorgen (7.9.) einen 29 Jahre alten Mann nach einer kurzen Verfolgungsfahrt festgenommen. Gegen 1.30 Uhr hatte der Verdächtige im Bereich des Bahnhofs die Aufmerksamkeit der Beamten geweckt, als er beim Erblicken des Streifenwagens sofort die Flucht auf seinem Fahrrad ergriff. Doch die währte nicht lange und endete nach nur wenigen Metern in der Pfungstadt Straße mit seiner Kontrolle und Festnahme.

Der mutmaßliche Grund für das Verhalten des Festgenommenen war schnell gefunden. Neben dem Ergebnis eines Alkoholtestes, der einen Promillewert von 0,28 Promille anzeigte, stießen die Polizisten in seinem Rucksack auf eine nicht unerhebliche Menge Drogen. Dazu zählten unter anderem 35 Ectasy-Pillen sowie rund 50 Gramm Amphetamine. Darüberhinausgehend stellten die Ordnungshüter eine Gaspistole, zwei Messer und einen Teleskopschlagstock sicher.

Die Fahrt des 29-Jährigen endete somit zunächst im Gewahrsam der Polizei und der Einleitung gleich mehrerer Strafverfahren. Die weiteren und andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K34) übernommen. Weil der Beschuldigte derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wird er auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Darmstadt (ots) – Am Freitagnachmittag (4.9.) hat ein ungebetener Besucher ein Einfamilienhaus “Am Erlenberg” heimgesucht. Gegen 17 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über die Terrassentür Zugang zu den Räumen und suchte nach Beute. Dabei wurden er von der Anwesenheit der Bewohner überrascht und ergriff die Flucht über einen Zaun in Richtung der Hobrechtsraße.

Hierbei konnte beobachtet werden, dass der Flüchtende eine braune Hose trug. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo (K21/22) in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Einbrecher entwenden Tabak und Alkohol

Darmstadt (ots) – Auf Tabakwaren und Alkohol hatten es Kriminelle am frühen Montagmorgen (7.9.) in einem Supermarkt in der Kasinostraße abgesehen. Gegen 6 Uhr waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter gewaltsam über eine Seitentür in den Verkaufsraum gelangt. Der Wert der Beute sowie der verursachte Sachschaden sind abschließend noch nicht bekannt.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorte beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Festnahme nach Hitlergruß – Polizei ermittelt gegen 24-Jährigen

Darmstadt (ots) – Nach seiner vorläufigen Festnahme am Freitagabend (4.9.) wird sich ein 24 Jahre alter Mann in gleich mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen hatten gegen 19.30 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie den jungen Mann beim Zeigen des Hitlergruß in der Robert-Bosch-Straße beobachtet hatten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Beschuldigte mithilfe seiner Personenbeschreibung wenige Minuten später gestellt. Dabei zeigte sich, dass der Mann aus Schlangenbad erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 1,23 Promille an. Der Tatverdächtige wurde mit zur Wache genommen. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Anzeige, unter anderem wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, erstattet. Im Anschluss wurde der 24-Jährige nach Hause entlassen.Die Ermittlungen dauern derweil an.

Zeugenaufruf nach Einbruch in Kiosk

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Freitag (04.09.) auf Samstag (05.09.) kam es auf dem Hahne-Schorsch-Platz zu einem Einbruch in das dortige Kiosk. Der derzeit unbekannte Täter entwendete Bargeld, als auch Spirituosen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 3610.

Darmstadt-Dieburg

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 45

Groß-Umstadt/Dieburg (ots) – Am 06.09.2020 ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 45, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren die beiden beteiligten Fzg. aus Groß-Umstadt kommend die B45.

In Höhe des Aussiedlerhofes “Erdbeer-Münch” beabsichtigten eine 31-jährige Fahrerin aus Babenhausen nach links zum Hof abzubiegen und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein. Eine hinter ihr befindliche 52-jährige Fahrerin aus Hanau erkannte die Situation zu spät und fuhr der 31-jährigen auf den PKW auf.

Hierbei wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt und wurden zur weiteren ärztlichen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwei im PKW der 52-jährigen befindlichen Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren blieben unverletzt und wurden von Angehörigen der Familien am Unfallort in Empfang genommen.

An beiden PKW entstand nach vorläufigen Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 26.000 EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Neben 2 Streifen der Diebuger Polizei waren 4 Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt.

Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Nieder-Ramstadt (ots) – Am 07.09.2020 gegen 08:45 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein LKW oder Sattelzug, die Dornwegshöhstraße in Mühltal in Fahrtrichtung Trautheim. Auf Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße stieß das unbekannte Fahrzeug gegen das Dach / Regenrinne des Anwesens Bahnhofstr. 1 und beschädigte dieses. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Eine Anwohnerin konnte lediglich um die o.g. Uhrzeit ein lautes Anstoßgeräusch wahrnehmen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt zu melden. Tel: 06154/6330-0.

Anwohner vertreibt Automatenaufbrecher

Höchst/Hummetroth (ots) – Beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten am Sportlerheim in der Straße “Zur Haselburg” in Hummetroth, wurden die Täter beobachtet und konnten mittels eines Pfiffs vertrieben werden. Die Unbekannten waren am Sonntag 06.09.2020 gegen 21.10 Uhr gerade dabei das Behältnis aufzuschneiden, als sie von einem Anwohner bemerkt wurden. Eiligst stiegen die Unbekannten in ein Auto und flüchteten in Richtung Höchst.

Wie viele Personen bei der Tat beteiligt waren, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Der Zeuge hörte drei zugeschlagene Türen. Weitere Beobachtungen und Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Höchst unter der Rufnummer 06163 / 9410 entgegen.

Durst gehabt? – Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim gesucht

Reinheim-Zeilhard (ots) – Nachdem sich Kriminelle gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim “In den Rödern” verschafften und dort diverse Getränke entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Einbruch wurde am Freitagabend (4.9.) bemerkt und kann bis zum Sonntagabend, den 30. August, zurückliegen. Neben mehreren Getränken erbeuteten die ungebetenen Gäste unter anderem einen Mülleimer und einen Schlüssel. Im Anschluss suchten sie das Weite und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Einbruch im Vereinsheim geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/63300 zu erreichen.

Portemonnaie aus Auto entwendet – Polizei sucht Zeugen

Otzberg-Hering (ots) – Kriminelle entwendeten am Sonntagmorgen (6.9.) die Geldbörse aus einem grauen Audi, der auf einem Parkplatz in der Nähe der Odenwaldstraße abgestellt war.

Um an den Innenraum des Wagens zu gelangen, schlugen die Unbekannten, im Zeitraum zwischen 9.40 und 10.50 Uhr, eine Scheibe des Audis ein. Mit dem Portemonnaie flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Darin befanden sich ersten Erkenntnissen zufolge persönliche Dokumente und Geld.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Unfall endet in Hauswand

Dieburg (ots) – Am Sonntag 06.09.2020 gegen 16.15 Uhr ereignete sich in der Minnefelder Seestraße auf Höhe der Hausnummer 8 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw bis 25 km/h in einer Hauswand landete.

Der 68-Jährige aus Dieburg befuhr mit seinem Pkw die Frankfurter Straße aus Richtung Süden kommend in Richtung Minnefelder Kreisel.

Am Kreisel bog er nach rechts in die Minnefelder Seestraße in östlicher Richtung ab, überfuhr aus bislang unbekannten Gründen den Gehweg, ehe es zum Kontakt mit dem Hinterrad eines 61-jährigen Radfahrers aus Dieburg kam, der in gleiche Richtung gefahren war. Der Pkw kam, schließlich nach 50m, auf der linken Seite an einer Hauswand neben einem Tor zum Stehen.

Der Fahrradfahrer kam nach der Berührung mit dem Pkw zu Fall, blieb aber unverletzt. Der Fahrer des Pkw, der sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht an den Unfallhergang erinnern kann, kam zur weiteren Abklärung zunächst ins Krankenhaus nach Groß-Umstadt. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

Da das Fahrzeug in der Hauswand so stark verkeilt war, musste es durch die Feuerwehr geborgen werden. Am Fahrrad, dem Pkw, der Hauswand und dem Tor entstand Sachschaden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 EUR geschätzt.

Groß-Gerau

Messerangriff bei einer privaten Feier

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (04./05.09.) kam es gegen 03:30 Uhr in einer Wohnung in Ginsheim-Gustavsburg zu einem Messerangriff. Ein 21-jähriger Bischofsheimer wurde von einem 22-jährigen, ebenfalls aus Bischofsheim, mit einem Küchenmesser erheblich verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Der Beschuldigte konnte vor Ort festgenommen werden.

Der Geschädigte wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich versorgt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Einbruch in Autowerkstatt – Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots) – Eine Autowerkstatt in der Industriestraße geriet am Samstagabend (05.09.), gegen 22.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter gelangten über eine Mauer auf das Werkstattgelände und stiegen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie anschließend mehrere Werkzeuge, wie einen Kompressor und eine Poliermaschine sowie unter anderem auch Öl und Bremsreiniger. Insgesamt enstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Polizeikontrolle am Bahnhofsplatz – 21-Jähriger in U-Haft

Rüsselsheim (ots) – Drei 21, 22 und 23 Jahre alte Männer kontrollierten zivile Fahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau am Freitag (04.09.) gegen 17.30 Uhr, auf dem Bahnhofsplatz.

Bei Erblicken der Ordnungshüter warf der 21-Jährige drei Brocken Haschisch weg, die allerdings von den Fahndern sofort aufgefunden und beschlagnahmt wurden. Zudem hatte der Mann ein nach dem Waffengesetz verbotenes Einhandmesser dabei. Die beiden Begleiter des Mannes führten einen Teleskopschlagstock und ein weiteres Einhandmesser mit sich. Die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz.

Weil der 21-Jährige erst kürzlich wegen räuberischer Erpressung verurteilt wurde und aufgrund eines weiteren noch laufenden Verfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Samstag (05.09.) einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, die gegen den 21-Jährigen die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

300 Meter Kupferkabel gestohlen – “Kommissar Zufall” hilft bei Aufklärung

Rüsselsheim (ots) – Über das vergangene Wochenende (04.09-07.09.) entwendeten Kriminelle von der Baustelle an der Alexander-von-Humboldt-Schule im Hessenring zirka 300 Meter Kupferkabel. Die Beute wurde mittels Schneidewerkzeug abgetrennt und anschließend mit zwei Fahrzeugen abtransportiert. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 15.000 Euro.

Am Montagmorgen (07.09.) fielen einer Anwohnerin in der Bernhard-Adelung-Straße dann zwei Fahrzeuge auf, die dort über einen längeren Zeitraum mit laufenden Motoren standen. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die alarmierten Ordnungshüter fest, dass die jeweiligen Kennzeichen nicht an die Fahrzeuge gehörten, sondern gefälscht waren. In den Innenräumen fand sich zudem das von der Baustelle gestohlene Kupferkabel. Den beiden Fahrern gelang zuvor allerdings die Flucht. Ein Tatverdacht richtet sich nun gegen zwei 31 und 38 Jahre alte Männer. Die Fahndung nach dem Duo dauert derweil an. Die beiden Männer werden sich in einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls zu verantworten haben.

Einbruch in Schiedsrichterkabine während Fußballspiel

Bischofsheim (ots) – Während ein Schiedsrichter am Sonntagnachmittag (06.09.), in der Zeit zwischen 15.25 und 17.15 Uhr, ein Fußballspiel auf dem Sportplatz des SV 07 Bischofsheim in der Ginsheimer Landstraße leitete, geriet dessen ordnungsgemäß verschlossene Umkleidekabine in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand über ein gekipptes Fenster Zugang in die Räumlichkeit und ließen dort anschließend ein Mobiltelefon und Bargeld des Referees mitgehen.

Die Beamten der Polizeistation Bischofsheim ermitteln nun wegen Diebstahls und bitten Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06144/9666-0.

Einbruch in Baumarkt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gernsheim (ots) – Ein Baumarkt in der Bensheimer Straße geriet in der Nacht zum Sonntag (06.09.), gegen 3.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Aus der Gartenabteilung wurden mehrere Campingartikel entwendet. Weil der Einbrecher einen Bewegungsmelder im Markt auslöste, machte sich ein Mitarbeiter auf den Weg und konnte anschließend einen Mann beim Verlassen des Geländes beobachten. Der Flüchtende ließ die Beute, eine Strickleiter sowie einen Rücksack am Tatort zurück und suchte in Richtung Innenstadt das Weite. Der Marktmitarbeiter verständigte die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die Ordnungshüter einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Der 39-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zivilfahnder kontrollieren am Europlatz – Drogen sichergestellt

Rüsselsheim (ots) – Zwei 18 und 27 Jahre alte Frauen sowie einen 26-jährigen Mann, kontrollierten Zivilfahnder der Polizei am Sonntagabend (06.09.) am Europaplatz.

Die Polizisten fanden bei den drei Kontrollierten jeweils geringe Mengen Haschisch und Marihuana. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen. Alle drei Personen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Drogenfahnder beschlagnahmen Rauschgift – Über 700 Gramm Marihuana und fast 100 Gramm Haschisch

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, durchsuchten Drogenfahnder des Rüsselsheimer Kriminalkommissariats K 34 am Freitag (04.09.), mit einem auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch ein Gericht erlassenen Durchsuchungsbeschluss, die Räumlichkeiten eines 26 Jahre alten Mannes.

In der Wohnung des 26-Jährigen konnten anschließend über 700 Gramm Marihuana, fast 100 Gramm Haschisch sowie Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinweisen, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zudem stellten die Fahnder zwei Mobiltelefone und über 6.000 Euro sicher.

Den 26 Jahre alten Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Einbruch in Feuerwehrhaus -Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots) – Das Feuerwehrgerätehaus im Nordring geriet am Sonntagnachmittag (06.09), gegen 15.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern.

Die Täter hebelten die Zugansgtür eines Rolltors auf und verschafften sich so Zugang in die Fahrzeughalle. Dort lösten die ungebetenen Besucher die Alarmanlage aus und suchten daraufhin sofort das Weite. Vermutlich wurde nichts gestohlen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Ehrliche Finderin gibt über 600 Euro bei Polizei ab und verzichtet auf Finderlohn

Groß-Gerau (ots) – Eine 45 Jahre alte Altenpflegerin fand am Sonntagmittag (06.09.) auf dem Bahnsteig am Bahnhof Dornberg eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten sowie über 600 Euro Bargeld. Die Frau übergab die Geldbörse anschließend der Polizei und verzichtete ausdrücklich auf den ihr eigentlich zustehenden Finderlohn.

Die Ordnungshüter konnten die Geldbörse später an den glücklichen Eigentümer aushändigen. Dieser will der ehrlichen Finderin trotz ihres Verzichts auf Finderlohn nun aber unbedingt etwas zukommen lassen.

Kreis Bergstraße

51-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Viernheim (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3111 ist eine 51 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden. Die Frau aus Weinheim fuhr am Montagmorgen (7.8.) gegen 8.25 Uhr mit ihrem Rad in Richtung Stadtmitte. Im Bereich des Kreisels Friedrich-Ebert-Straße/ Janusz-Korczak-Allee/ Käthe-Kollwitz-Straße/ übersah eine 38 Jahre alte Smart-Fahrerin aus Viernheim vorm Abbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße die vorausfahrende Radfahrerin.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 51-Jährige und zog sich die schwerwiegenden Verletzungen zu. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Aktuell läuft noch die Unfallaufnahme. Die Friedrich-Ebert-Straße ist hierfür ab dem Kreisel, Landesstraße 3111, einspurig gesperrt.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (03.09.) zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurde ein weißer Pkw Mitsubishi Space Star auf dem Rhein-Neckar-Zentrum Parkplatz “P2” beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges beschädigt.

An dem PKW entstand ein Sachschaden von mind. 1.000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer: 06206 / 9440-0 entgegen.

Geschwindigkeiten auf der Landesstraße 3111 überwacht

Viernheim (ots) – Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h haben Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Sonntagmorgen (6.8.) überwacht.

Zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr fuhren sieben Motorräder und 61 Autos durch die Geschwindigkeitskontrolle. Während sich die Motorräder an die Geschwindigkeit hielten, fuhr jedes zehnte Auto schneller als die erlaubten 80 km/h.

Vier Wagenlenker erhielten für die Geschwindigkeitsübertretungen von bis zu 16 km/h Verwarngelder von 20 und 30 Euro. Mit über 30 km/h mehr auf dem Tacho kassierten zwei Autofahrer jeweils einen Punkt und Bußgelder in Höhe von 80 und 120 Euro. Zudem waren zwei Kinder in einem Auto nicht vorschriftsmäßig in den Kindersitzen gesichert, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Polizei kontrolliert alkoholisierte Autofahrer

Viernheim (ots) – Bei stichprobenhaften Verkehrskontrollen haben Streifenbeamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die offensichtlich alkoholisiert unterwegs waren.

Die 50 Jahre alte Frau, die in der Nacht zum Samstag (4.-5.8.) gegen Mitternacht in der Einsteinstraße in ihrem VW Golf angehalten wurde, musste die Beamten für die Blutentnahme mit auf die Wache begleiten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Augenscheinlich war die Frau aus Schriesheim auf dem Weg zu einer Feier in der Einsteinstraße. Der 60-Jährige Veranstalter war auf die Kontrolle seines Gastes aufmerksam geworden und zeigte sich gegenüber den Beamten erbost. Mit Beschimpfungen beleidigte er die Ordnungshüter mehrfach, so dass auch gegen ihn Anzeige erstattet wurde.

Glimpflicher ging es für einen 43-jährigen Mann aus Viernheim aus, der gegen 2.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Industriestraße in seinen Audi einsteigen wollte. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 0,5 Promille an. Zur Verhinderung der Trunkenheitsfahrt übergab er den Beamten vorläufig den Autoschlüssel.

Odenwaldkreis

Motorradkontrollen bei Kortelshütte – Drei Maschinen sichergestellt – 6x Weiterfahrt untersagt

Oberzent (ots) – Am Sonntag 06.09.2020 haben Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen umfangreiche Motorradkontrollen im Bereich Oberzent durchgeführt. Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 46 Bikerinnen und Biker auf der Landesstraße 3410 bei Kortelshütte. Schwerpunkt lag hierbei besonders auf Geschwindigkeitsmessungen sowie der technischen Überprüfung der Maschinen. Drei Maschinen wurden sichergestellt, in sechs Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Strecke zwischen Kortelshütte und Rothenberg, bei der die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h liegt, wurden 12 Motorradfahrer angehalten, die zu schnell unterwegs waren. Fünf dieser Verkehrsteilnehmer überschritten die Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen müssen. Für zwei von ihnen dürfte die rasante Fahrweise zusätzlich ein mehrwöchiges Fahrverbot zur Folge haben. Der unrühmliche Spitzenreiter hatte 113 km/h auf dem Tacho. Das Ende der Fahrt bedeutete die Kontrolle hingegen für zwei der Gestoppten. Neben dem Bußgeldverfahren wegen des überhöhten Tempos droht ihnen weiterer Ärger. Bei einer Maschine stellten die Beamten einen abgefahrener Reifen fest und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Eine Manipulation an der Abgasanlage führte hingegen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und Sicherstellung der Maschine.

Ebenfalls sichergestellt wurden zwei Kräder, die bei technischen Kontrollen durch die Beamten näher unter die Lupe genommen wurden. Auch hier wurde in einem Fall an der Abgasanlage eine Manipulation festgestellt. An der anderen Maschine war der db-Killer ausgebaut, was zu einer übermäßigen Lautstärke führte. Darüber hinaus mussten auch drei weitere Motorradfahrer wegen eines abgefahrenen Reifens und fehlender Kupplungsdeckel ihre Ausfahrt unfreiwillig beenden. Diese Folge konnten zwei Biker noch abwenden, da ihnen zulässige Motorradhelme zur Kontrollstelle gebracht wurden. Neben den folgenschweren Verstößen stießen die Einsatzkräfte bei ihren Kontrollen auch auf kleinere Mängel und ahndeten diese.

Unfallverursacherin nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Erbach (ots) – Am Sonntag 06.09.2020 gegen 15:38 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW den Schloßgraben in Erbach und beabsichtigte, auf Höhe eines hier befindlichen Eiscafés, mit ihrem Fahrzeug zu wenden. Beim Rangieren stieß die Fahrzeugführerin mit einem Metallpfosten zusammen und beschädigte diesen leicht. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) zu melden.

Rote Vespa (643-AIO) gestohlen

Reichelsheim (ots) – Mit dem grünen Versicherungskennzeichen 643-AIO ist eine rote Vespa Primavera versehen, die in der Nacht zum Samstag (4.-5.9.) in der Beerfurther Straße gestohlen wurde. Die Vespa wurde am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr unter dem Carport eines dortigen Wohnhauses abgestellt. Am Samstagmorgen fiel der Diebstahl auf.

Die Polizei (DEG) in Erbach nimmt Hinweise zum Diebstahl oder dem derzeitigen Abstellort des Zweirades entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

