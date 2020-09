Oberderdingen – Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Karlsruhe – Am Montag gegen 14:20 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in

der Silcherstraße in Oberderdingen zu einem Kellerbrand. Die in dem Haus

befindlichen Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen und

glücklicherweise befanden sich keine Personen in den betroffenen Räumlichkeiten.

Die Feuerwehr führte die Löscharbeiten erfolgreich durch. Ersten Schätzungen

zufolge entstand durch den Brand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die

Brandursache ist derzeit noch unklar.

Sulzfeld – Betrunkener Autofahrer beschädigt geparktes Fahrzeug

Karlsruhe – Ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro ist das Ergebnis

eines alkoholbedingten Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagmorgen in

Sulzfeld ereignete.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Punto gegen 00:15 Uhr auf der

Mühlbacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er vermutlich aufgrund

seiner starken Alkoholisierung auf ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand

geparktes Fahrzeug prallte. Durch den lauten Knall wurde ein Zeuge auf den

Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Bei der Unfallaufnahme nahmen

die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Unfallverursacher wahr. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb

der Mann zur Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht wurde. Sein

Führerschein wurde einbehalten.

Jugendlicher greift Reisende im Hauptbahnhof an

Mannheim – Am Abend des 5. September 2020 hat sich im Mannheimer

Hauptbahnhof eine gefährliche Körperverletzung ereignet. Die Bundespolizei

ermittelt in diesem Zusammenhang gegen einen 15-Jährigen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, ging der Jugendliche gegen 21:15 Uhr im

Bereich der Lindenhofunterführung auf eine Reisegruppe zu. Sein bislang

unbekannter Begleiter versuchte ihn noch zurück zu halten. Der 15-Jährige konnte

sich jedoch befreien und es kam zum Angriff auf einen 52-Jährigen. Durch

umstehende Reisende wurden weitere Angriffe verhindert, woraufhin er und sein

Begleiter aus dem Bahnhof flüchteten. Der Geschädigte lag zu diesem Zeitpunkt

bewusstlos am Boden.

Durch eine umgehend eingeleitete Fahndung konnte der Jugendliche wenig später

festgenommen werden. Hierbei leistete er Widerstand und griff die Polizisten mit

Schlägen und Tritten an. Ein Beamter zog sich leichte Verletzungen zu, blieb

jedoch dienstfähig.

Auf der Dienststelle führten die Beamten einen Alkoholtest durch, welcher einen

Wert von 1 Promille aufwies. Ein Polizeiarzt führte bei dem Jugendlichen zudem

eine Blutentnahme durch.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann an einen

Erziehungsberechtigten übergeben. Der 52-jährige Geschädigte wurde in ein

Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung,

tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Sein

Begleiter wird derzeit ermittelt. Auch gegen ihn werden Anzeigen wegen

Körperverletzung erstattet.

Im Rahmen der Ermittlungen wird derzeit auch die Videoüberwachung am

Hauptbahnhof Mannheim ausgewertet. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass es

bereits im Vorfeld zu Körperverletzungen zum Nachteil bislang Unbekannter kam.

Wer Angaben zum Vorfall machen kann oder selbst Geschädigter ist, wird gebeten

sich unter 0721 120160 bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zu melden.

Oberhausen-Rheinhausen – Betrunkener Radfahrer unterwegs

Karlsruhe – Am frühen Samstagabend kontrollierte eine Polizeistreife in

Oberhausen einen Radfahrer, der betrunken auf seinem Fahrrad unterwegs war.

Der 50-jährige Fahrradfahrer fiel den Polizisten gegen 17:50 Uhr in der

Marienstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden

Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille, weshalb er zu weiteren

Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht wurde.

Gestatten: Edler Storch

Karlsruhe – In der Nacht von Sonntag auf Montag nutzte eine 36-jährige

Frau den ICE 618, ohne dabei das erforderliche Ticket zu besitzen. Bei der

Ankunft im Karlsruher Hauptbahnhof konnte sie sich gegenüber den Beamten nicht

ausweisen. Auf der Dienststelle wurde die 36-Jährige zu ihren Personalien

befragt und gab zur Antwort, auf den Namen „nobile cicogna“, übersetzt „edler

Storch“ zu hören. Ihre Angaben hielten die Beamten für nicht ganz glaubwürdig.

Bei der anschließenden Überprüfung ihrer Fingerabdrücke, traten die rechtmäßigen

Personalien hervor. Anhand dieser fertigten die Beamten eine Anzeige wegen

Erschleichens von Leistungen. Zudem stellt die falsche Namensangabe eine

Ordnungswidrigkeit dar.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Storch das Nest wieder verlassen.

20-Jähriger reist ohne Ticket – Beamter bei anschließenden Maßnahmen verletzt

Karlsruhe – Auf der Fahrt von Stuttgart nach Karlsruhe wurde ein

20-jähriger am vergangen Sonntagmorgen im TGV 9596 kontrolliert. Da der Mann

keinen Fahrschein besaß, wurde er in Karlsruhe von der Weiterfahrt

ausgeschlossen.

Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei konnte die Identität des Mannes vor

Ort nicht feststellen. Der 20-jährige Kameruner gab an, keine Ausweisdokumente

mit sich zu führen. Er sollte die Streife daher auf die Dienststelle begleiten,

um dort eine zweifelsfreie Identifizierung durchzuführen. Auf dem Weg zur

Dienststelle blieb der 20-Jährige immer wieder stehen und widersetzte sich den

Aufforderungen der Beamten.

Zur Feststellung der Personalien des Mannes, sollte eine Überprüfung seiner

Fingerabdrücke erfolgen. Auch hierbei verhielt er sich unkooperativ, sodass die

Maßnahme nach mehrmaliger Androhung zwangsweise durchgesetzt wurde. Hierbei

verletzte sich ein Beamter und musste den Dienst daraufhin abbrechen.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet

nun neben einer Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen zudem eine Anzeige

wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Karlsruhe – Raub in Mühlburg

Karlsruhe – Am Sonntag gegen 21:25 Uhr ereignete sich in der Straße „Am

Entenfang“ in Karlsruhe-Mühlburg ein Raubüberfall zum Nachteil eines 20 und

eines 21-Jährigen. Die beiden Geschädigten saßen gemeinsam auf einer Bank an der

Alb, als sich von hinten ein bislang unbekannter Tatverdächtiger näherte. Nach

aktuellem Stand der Ermittlungen schlug der Unbekannte dem 21-Jährigen

unvermittelt auf den Hinterkopf und nahm das auf der Bank befindliche Smartphone

des Geschädigten an sich, um nicht durch das Displaylicht gesehen zu werden. Im

Anschluss hielt er den 20-Jährigen von hinten fest, bedrohte ihn mit einem

spitzen Gegenstand und forderte ihn auf ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen.

Als der 20-Jährige der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Tatverdächtige den

21-Jährigen erneut und riss ihm seine Goldkette vom Hals. Anschließend ließ der

der unbekannte Mann das Smartphone fallen und flüchtete in Richtung der

Haltestelle „Entenfang“.

Die Geschädigten konnten den Tatverdächtigen wie folgt beschreiben:

Männliche Person

Etwa 170 cm groß

Mitte / Ende 20

Nordafrikanisches Aussehen

Trug eine anthrazitfarbene Kapuzenjacke

Sprach gebrochenes Deutsch

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mann mit Weinflasche angegriffen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am frühen Samstagmorgen wurde ein Mann auf dem Karlsruher

Stephansplatz von einem Unbekannten unter anderem mit einer Glasflasche

geschlagen und dabei nicht unerheblich verletzt.

Zeugenangaben zufolge wurde das 54-jährige Tatopfer von einem unbekannten Mann

zunächst mehrfach mit einer halbvollen Weinflasche geschlagen. Als der

Geschädigte zu Boden ging, trat der Angreifer auf sein Opfer ein und floh dann

zu Fuß vom Tatort. Der 54-Jährige musste mit Schnittverletzungen im Gesicht und

Rückenschmerzen vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht

werden.

Zeugen der Tat beschrieben den flüchtigen Tatverdächtigen als rund 28 Jahre alt,

174 cm groß, muskulös, mit kurz rasierten Haaren und von südländischer

Erscheinung. Er soll dunkel bekleidet gewesen sein. Hinweisgeber werden gebeten,

sich unter 0721 666-3311 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in

Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Diebe auf frischer Tat ertappt

Karlsruhe – In der Nacht zum Montag nahm die Polizei in Bruchsal zwei

Tatverdächtige fest, die gerade Werkzeuge von einer Baustelle gestohlen hatten.

Um 0.44 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei mehrere verdächtige Personen, die

gerade eine Baustelle im Gewerbegebiet Im Wendelrot betreten hatten. Wenig

später umstellten fünf Streifenwagenbesatzungen das Grundstück und trafen dort

einen 27-jährigen Mann und eine 23-jährige Frau an. Wie sich herausstellte,

hatten die beiden Werkzeuge von der Baustelle gestohlen, was sie den Beamten

gegenüber auch einräumten. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich zudem

Hinweise darauf, dass die beiden Verdächtigen auch für mehrere Fahrraddiebstähle

in der jüngeren Vergangenheit in Betracht kommen. Der Polizeiposten

Karlsdorf-Neuthard hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Philippsburg – Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe – Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag brachen unbekannte

Täter in das Vereinsheim eines Kleintierzuchtvereins in Huttenheim ein.

Wie ein Zeuge am Sonntag gegen 15.45 Uhr feststellte, waren zwei Zugangstüren in

die derzeit nicht bewirtschaftete Gaststätte im Weiherweg aufgehebelt worden. Im

Gebäudeinneren wurden mehrere Schubladen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen

verließen die Einbrecher den Tatort ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden

an den aufgebrochenen Türen ließ sich vorläufig auf rund 250 Euro beziffern.

Graben-Neudorf – Schlägerei mit zwei Leichtverletzten

Karlsruhe – Am Samstagabend gerieten in Neudorf vier Männer in Streit, der

sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit vier Beteiligten entwickelte.

Dabei wurden zwei Männer leicht verletzt, zwei weitere flohen vom Tatort, noch

bevor die Polizei eintraf.

Gegen 22.30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Radfahrer beim Vorbeifahren

einen 24-jährigen Fußgänger, der gemeinsam mit Bekannten die Herderstraße

entlanglief. Daraus entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung

zwischen den Fußgängern und dem Radfahrer sowie dessen Begleiter. Schlussendlich

eskalierte der Streit in einer Schlägerei zwischen den beiden Radfahrern und den

24- und 20-jährigen Fußgängern. Als der 24-Jährige dabei zu Fall kam, trat ihm

einer der unbekannten Radfahrer gegen den Oberkörper. Zeugenangaben zufolge

flohen die Radfahrer nach der Tat in Richtung Rathaus.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten am Abend nicht mehr zur

Ergreifung der beiden Tatverdächtigen. Der 24-Jährige musste zur Untersuchung in

ein Krankenhaus gebracht werden. Sein 20-jähriger Begleiter wurde durch einen

Schlag ebenfalls leicht verletzt.

Karlsbad – Einbruch in Clubhaus

Karlsruhe – Unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstagmorgen

und Samstagvormittag in die Vereinsräume eines Tennisclubs in Langensteinbach

ein. Wie am Samstagmittag bekannt wurde, verschafften sich die Unbekannten durch

Eintreten einer Tür Zugang in das Vereinsheim. Ob der oder die Einbrecher dort

auch Diebesgut entwendet haben, ließ sich zunächst nicht klären. Der

Polizeiposten Albtal hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Karlsruhe – 19-Jährige von Ex-Freund beraubt

Karlsruhe – Am späten Samstagabend kam es in der Ebertstraße in der

Karlsruher Südweststadt zu einem Raub zum Nachteil einer 19-jährigen Frau.

Kurz nach 22:00 Uhr wurde die junge Frau unter einem Vorwand von ihrem Ex-Freund

zu einem Treffen überredet. Hierbei versuchte der 25-jährige Ex-Freund die

mitgeführte Handtasche der jungen Frau zu entreißen. Nur durch starke Gegenwehr

konnte sie vorerst die Wegnahme der Handtasche verhindern. Unmittelbar darauf

kam der 21-jährige Cousin dem 25-Jährigen zu Hilfe und hielt die Geschädigte von

hinten fest. Somit gelang es den beiden Männern das Mobiltelefon sowie Bargeld

aus der Handtasche zu entnehmen. Mit ihrer Beute verschwanden die Männer vom

Tatort. Im Rahmen weiterer Ermittlungen konnte der Standort des geraubten

Mobiltelefons geortete werden. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen wurden auf den

Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Eislingen ausgeweitet. Hierbei konnte

das Duo im Bereich Eislingen festgenommen werden. Das zuvor geraubte

Mobiltelefon hatten die Männer noch bei sich.

Verstoß gegen Corona Auflagen

Bruchsal – In einer Bruchsaler Diskothek fand bereits am 30.08.20 eine

nach der Corona-Verordnung der Landesregierung verbotene Tanzveranstaltung

statt. Daher wurde das Lokal in der Nacht von Samstag auf Sonntag einer

nochmaligen Kontrolle unterzogen. Auch hier wurden wieder Verstöße gegen die

Corona sowie die Brandschutzverordnung festgestellt. Gegen den Verantwortlichen

wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Karlsruhe – Rund 3.000 Euro Sachschaden nach Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe – Zu einem Kellerbrand in der Karlsruher Scherrstraße, kam es am

späten Samstagabend bei dem ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand.

Kurz nach 23:20 Uhr wurde durch Anwohner das Feuer in einem Kellerraum des

Mehrfamilienhauses entdeckt und gemeldet. Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe

konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die 22 Hausbewohner befanden sich

größtenteils bereits im Freien. Warum es zu dem Brandausbruch in dem

Kellerabteil kam, bedarf den weiteren Ermittlungen.

Ettlingen – Exhibitionistische Handlung vor Kindern

Karlsruhe – Am Freitagnachmittag entblößte sich ein 24-jähriger Mann im

Ettlinger Wasenpark vor fünf Kindern. Die Kinder hatten zuvor auf dem dortigen

Bolzplatz Fußball gespielt. Ein Kind verständigte seinen Vater, der die Polizei

rief. Der beschuldigte Mann konnte festgenommen werden. Er wurde an die

Kriminalpolizei überstellt.

Beschuldigter leistet heftigen Widerstand

Karlsruhe – Am frühen Sonntagabend griff ein strak alkoholisierter

36-jähriger Mann sehr heftig Polizeibeamte an, als er der Wohnung seiner

Freundin in der August-Bebel-Straße verwiesen wurde. In der Wohnung war es zuvor

zu Streitigkeiten gekommen und die Frau wollte alleine in ihrer Wohnung sein.

Nachdem er der mündlichen Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, nicht Folge

leistete, griff er die beiden Beamten mit Fäusten an. Der aggressive Mann konnte

schließlich nur mit Hilfe dreier weiterer Streifenbesatzungen unter Kontrolle

gebracht werden. Hierbei wurden 3 Beamte leicht verletzt. Die Nacht musste der

Beschuldigte in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Malsch Gestürzter Radfahrer

Karlsruhe – Ein 23-jähriger Rennradfahrer befuhr am frühen

Samstagnachmittag die Verbindungsstraße zwischen Völkersbach und Schöllbronn.

Vermutlich weil ein vorbeifahrendes Fahrzeug den erforderlichen

Sicherheitsabstand nicht einhielt und der Fahrradfahrer ausweichen musste,

stürzte er und zog sich Schürfwunden am ganzen Körper zu. An seinem Rennrad

entstand ein Schaden in Höhe von 1300 Euro. Eine Berührung zwischen dem

vorbeifahrenden Fahrzeug und dem Radfahrer fand nicht statt.

Weingarten – Einbrecher dringt in Werkstatt ein

Karlsruhe – Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Sonntag in

eine Werkstatt in der Straße „Am Eiswehr“ in Weingarten gewaltsam eingedrungen

und hat dabei einen Sachschaden von zirka 400 Euro angerichtet.

Der Dieb verschaffte sich zwischen 19:30 Uhr und 09:00 Uhr gewaltsam über die

Eingangstür Zutritt in die Büroräumlichkeiten. Hier öffnete er Schränke sowie

Schubladen und suchte nach Wertgegenstände. Nach ersten Einschätzungen nahm der

Eindringling lediglich eine aufgefundene Kaffeekasse an sich und verschwand

bislang unerkannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet deshalb Zeugen, sich unter der

Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Karlsruhe – Vermutlich infolge von gesundheitlichen Problemen geriet am

Freitag gegen 16.20 Uhr ein 45-jähriger Volvofahrer auf der Karlsbader Straße

auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Gebäude. Trotz

sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch andere Verkehrsteilnehmer und

Versorgung durch den Rettungsdienst, verstarb der Fahrer noch an der

Unfallstelle an den Folgen des internistischen Notfalls. Am Fahrzeug entstand

Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Gebäude etwa in Höhe von 10.000

Euro.