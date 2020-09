Mannheim-Käfertal: Betonklotz auf Straße gelegt

Mannheim – In der Nacht von Freitag auf Samstag legten bislang unbekannte

Täter in der Mannheimer Straße im Bereich des dortigen REWE_Markts einen

Betonklotz auf die Fahrbahn. Ein Mercedes-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr

auf das Hindernis auf. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mindestens

1000 EUR. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder ebenfalls

gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/71840-0 beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Mannheim – Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf

Samstag gewaltsam in ein Kiosk in der Hallesche Straße ein. Wie sich

herausstellte, öffneten der oder die Täter gewaltsam ein gekipptes Fenster und

gelangen so in das Innere. Dabei entwendeten diese ca. 50 Getränkeflaschen sowie

Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0621/71840-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal

zu melden.

PKW kommt von Fahrbahn ab und fährt ungebremst auf Ampelmast auf – 3 Personen schwer verletzt

Heidelberg – Am Nachmittag des 06.09.2020 kam der 78-jährige Fahrer eines

Nissan, der die B 37 aus Richtung Neckargemünd stadteinwärts nach Heidelberg

befuhr gegen 15.00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache an der Kreuzung

Schlierbacher Landstraße / Hausackerweg nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte dort mit einem Ampelmast. Beim Aufprall wurden der Fahrer, seine

76-jährige Beifahrerin und eine weitere 85-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank

schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus eingeliefert, wo sie stationär aufgenommen wurden. Am PKW entstand

Totalschaden. Die Ampelanlage ist beschädigt und nach wie vor außer Betrieb.

Während der Unfallaufnahme musste eine Spur der B 37 temporär gesperrt werden.

Es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Taxifahrer um den Fahrpreis geprellt – Zeugenaufruf

Mannheim – Nachdem ein junges Paar am Morgen des 05.09.2020 gegen 05.10

Uhr einen Taxifahrer nach einer Fahrt von der Jungbuschstraße in die Neckarauer

Straße um den Fahrpreis prellte, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarau nun

nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich der geflüchteten Beschuldigten

machen können.

Die beiden Personen werden wie folgt beschrieben: Der unbekannte Beschuldigte

war männlich, hagere Statur, ca. 180 cm groß, westeuropäische Erscheinung, ca.

18 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke sowie eine Bluejeans. Die weibliche

Begleitung war ca. 150 cm groß, 17-18 Jahre alt, hatte braune Haare. Sie trug

ein weißes T-Shirt und eine Bluejeans.

Beide verließen das Taxi in Höhe der Neckarauer Straße 45 und flüchteten, ohne

den Fahrpreis zu entrichten.

Diesbezügliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter 0621

83397-0 entgegen.

Mannheim / Brand in Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mannheim-Neckarstadt mit einem Sachschaden von ca. 60000 Euro

Mannheim – Am Sonntag kam es kurz nach 06:00 Uhr zum Vollbrand eines

Zimmers in der Draisstraße im Stadtteil MA-Neckarstadt-West. Das

1-Zimmer-Apartment im 2. OG eines Mehrfamilienhauses brannte aus bislang noch

unbekannter Ursache vollständig aus. Verletzt wurde hierbei niemand. Der

Wohnungsinhaber wurde durch das Feuer, welches im Bereich des Herdes der

Küchenzeile ausbrach, geweckt und konnte selbstständig sein Zimmer verlassen.

Das 30-Parteien-Gebäude wurde evakuiert, hierbei mussten insgesamt vier

Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Mannheim

konnte den Brand schnell löschen, der entstandene Schaden wird auf ca. 60.000

Euro geschätzt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnten bislang weder

Hinweise zur Brandursache, noch zu strafbaren Handlungen erlangt werden. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.