Heidelberg-Schlierbach: Einbruch am helllichten Tag in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg – Am vergangenen Freitag (04.09.), gegen 16 Uhr wurde in ein

Einfamilienhaus in der Straße Am Rosenbusch eingebrochen. Nachdem der oder die

Täter ein Fenster auf der Gebäuderückseite eingeschlagen hatten, entriegelten

sie das Fenster und gelangten so ins Hausinnere. Im Obergeschoss des Hauses

wurden alle Schränke und Kommoden geöffnet und durchwühlt. Über eine

Terrassentür im 1. OG flüchteten der oder die Täter. Eine Nachbarin hatte zur

Tatzeit Klirrgeräusche wahrgenommen. Als ein Angehöriger kurz nach 16 Uhr in das

Haus ging, bemerkte er sofort das aufgebrochene Fenster. Im Außenbereich, vor

der Terrassentür wurden vereinzelt am Boden liegende Schmuckstücke aufgefunden.

Was genau gestohlen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht exakt fest.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter das Haus fluchtartig verlassen

haben. Die Sachbearbeitung hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der

Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder

ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon

0621/174-5555 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Betrunkener Autofahrer verursacht mehrere Unfälle – Geschädigte gesucht

Heidelberg-Neuenheim – Am Freitag kam es gegen 13:30 Uhr in Neuenheim

gleich zu mehreren Verkehrsunfällen, bei dem ein betrunkener Autofahrer durch

mehrere Straßen Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer eines Toyota Cabrio fuhr von

der Ziegelhäuser Straße in die Neuenheimer Landstraße, von dort in die

Brückenstraße und die Burgstraße. Hier könnte es Geschädigte Autofahrer geben,

die dem Betrunkenen ausweichen mussten, oder deren Auto von ihm beschädigt

wurde.

Zeugen, sowie Geschädigte, können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter

der Telefonnummer 06221-45690, melden.

Heidelberg-Altstadt: Betrunken mit E-Scooter gestürzt und im Gesicht verletzt – Führerschein beschlagnahmt

Heidelberg – Mit über 1,4 Promille Alkohol war ein 26-jähriger Fahrer

eines E-Scooters am Samstagmorgen kurz nach 5 Uhr in der Zwingerstraße

unterwegs. Dies hatte zur Folge, dass er auf dem Kopfsteinpflaster die Kontrolle

verlor und stürzte. Er erlitt dabei eine Gesichtsfraktur, die im Krankenhaus

behandelt werden musste. Dort wurde dem 26-Jährigen auch eine Blutprobe

entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heidelberg: Die Polizei-News

Heidelberg / hoher Sachschaden durch Vandalismus in Neubau

Heidelberg – Unbekannte Täter drangen am Sonntagmorgen in einen noch

unbewohnten Neubau im Birkenweg ein und öffneten mehrere Wasserhähne, wodurch

Wasserschaden im Gebäude von mehreren zehntausend Euro entstand. Ausserdem

warfen die Täter einen bislang unbekannnten brennenden Gegenstand in einen

Lufschacht, wodurch die Aussenfassade verrusst wurde. Ein Stützpfeiler in der

Tiefgarage wurde durch entzündetes Dämmmaterial ebenfalls verrusst. Die

Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 90.000,- Euro. In der Tiefgarage wurde ein Feuerlöscher aufgefunden, dessen

Herkunft unbekannt ist. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser von den Täter

zuvor an einer anderen Örtlichkeit entwendet wurde, weshalb das Polizeirevier

Heidelberg-Süd eventuelle Geschädigte bittet, sich unter der Tel.-Nr.

06221/34180 zu melden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht

haben, werden ebenfalls um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd

gebeten.

Heidelberg: Zusammenrottung einer größeren Personengruppe

Heidelberg – Gegen 1 Uhr kam es in der Hauptstraße Heidelberg zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine Person verletzt

wurde. Die Beteiligten gingen zunächst flüchtig. Im Zuge der unmittelbar

eingeleiteten groß angelegten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen stellten

Polizeikräfte, die im Rahmen der Partnerschaft „Sicheres Heidelberg“ eingesetzt

waren, auf dem Marktplatz eine äußerst aggressive Grundstimmung der anwesenden

Personen fest. Um zu deeskalieren, aber auch mit dem Wissen, dass sich

vermutlich auch der oder die Täter an der vorausgegangenen Körperverletzung

unter den Anwesenden befanden, wurden starke Kräfte hinzugezogen. Bereits beim

Eintreffen dieser, rannten einige der Beteiligten in unterschiedliche

Richtungen. Diese konnten jedoch direkt aufgehalten werden und ihre Personalien

wurden erhoben. Unter den auf dem Markplatz verbliebenen Personen verbreitete

sich weiterhin die aggressive Grundstimmung, die sich auch immer mehr gegen die

Einsatzkräfte der Polizei hochschaukelte. Um eine Eskalation zu vermeiden,

wurden den Beteiligten Platzverweise erteilt, dem ein Großteil nachkam. Zwei

Personen sträubten sich derart der Anweisung Folge zu leisten, dass Sie in

Gewahrsam genommen werden mussten. Gegen sie wurde Anzeige wegen des

Nichtbefolgens von Platzverweisen gefertigt. Insgesamt wurden 30 Platzverweise

erteilt. Durch den Dialog zwischen Beteiligten und den polizeilichen

Einsatzkräften konnten weitere Straftaten, die an diesem Abend in der

Heidelberger Innenstadt bereits begangen wurden, aufgedeckt werden, u.a. eine

Körperverletzung mit zwei leichtverletzten Personen, bei denen der Täter

gestellt werden konnte, eine Erpressung durch drei Personen, die ebenfalls

festgenommen wurden und eine Körperverletzung mit Beleidigung. „Der Vorfall

zeigt, dass unser Konzept aus hoher Präsenz, deeskalierende Heransgehensweise

und Gesprächsführung, aber auch beherzte Intervention greift, wenn diese nötig

sein sollte, so dass eine Eskalation mit schwerwiegenderen Folgen verhindert

werden kann.“ so Polizeipräsident Stenger.