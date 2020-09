Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort unter Alkoholeinwirkung

Kirn – Am Montag den 07.09.20 gegen 13.00 Uhr ereignete sich in Kirn in der Ohlmannstraße ein Verkehrsunfall. Die 47 jährige Unfallverursacherin geriet mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach links in den Begegnungsverkehr und stieß mit ihrem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel des ihr entgegenkommenden Fahrzeugs. Anschließend fuhr sie einfach weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer folgte der Verursacherin, stellte diese zur Rede und verständigte die Polizei. Die Unfallverursacherin hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme erfolgte die Sicherstellung des Führerscheines und Übergabe an den Ehemann.

Diebstahl

Hochstetten-Dhaun, St. Johannisberg

Am 05.09.2020 wurde der Diebstahl eines Hinweisschildes samt Befestigungspfostens am Skywalk in St. Johannisberg festgestellt und seitens der Gemeinde am heutigen Tag der Polizei gemeldet. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kirchheimbolanden

Am 05.09.2020 gegen 21:50 Uhr kam es in der Bennhauser Straße in Bolanden zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer, ein 21-jähriger Fahrer, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine angrenzende Betonmauer. Im Fahrzeug lösten die Airbags aus. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde bei dem Unfall lediglich leichtverletzt.

Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Brand nach Verpuffung in der Turmstr.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses meldeten einen Brand nach einer Explosion. Aufgrund dieser Erstmeldung alarmierte die Rettungsleitstelle umfassende Rettungsmittel.

Im 2. Obergeschoss wurde durch eine Verpuffung im Badezimmer sowohl die Badezimmertür, als auch die Wohnungseingangstür mit Türrahmen in den Flur geschleudert. Der Mieter befand sich noch in der Wohnung. Die Wohnung und der davor befindliche Flur waren leicht verraucht. Weitere Hausbewohner befanden sich noch im Treppenraum des Hauses.

Alle Personen wurden aufgefordert das Haus zu verlassen. Der Mieter war augenscheinlich unverletzt und wurde zur weiteren Untersuchung dem Rettungsdienst übergeben. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Erkundung in die Wohnung vor. Im Badezimmer wurden noch glimmende Gegenstände in einem Topf mit Wasser abgelöscht. Durch Öffnen der Fenster und einer Balkontür unter Einsatz eines Elektrolüfters, wurde die Wohnung und der Flur entraucht. Auch in den angrenzenden Wohnungen entstanden durch die Druckwelle Schäden. Alle Mieter konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch der Mieter der betroffenen Wohnung. Was genau diese Verpuffung ausgelöst hat, war bis zum Einsatzende unklar. Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten nahmen Ihre Ermittlungen dazu auf. Der Einsatz war nach etwa 1 Stunde beendet.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kirchheimbolanden

Am Abend des 4.9.20 kam es auf der Kreisstraße zwischen Rüssingen und Biedesheim gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und fuhr im Anschluss eine Böschung hinab.

Der 21-jährige hatte Glück im Unglück und kam augenscheinlich mit leichten Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Kaiserslautern. Das Fahrzeug wurde bei dem Verkehrsunfall total beschädigt.

Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Monzingen, Soonwaldstraße

Am 04.09.2020 gegen 17.30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Monzingen in der Soonwaldstraße festgestellt, dass die an dem PKW Audi montierten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren, sondern von einem anderen Auto stammten. Bei dem Fahrer konnten zudem Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt werden, daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Darüber hinaus ist der 30jährige Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. Der PKW wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.