Worms – Radfahrer überfallen und beraubt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird durch Zeugen kurz vor

Mitternacht beobachtet, wie drei Männer eine Person auf der B9 in

Worms-Rheindürkheim niederschlagen und in einem PKW flüchten. Der 37-jährige

Geschädigte fährt zunächst mit seinem Fahrrad auf dem Seitenstreifen der B9,

Sommerdamm in Fahrtrichtung Mainz, als Höhe der Firma Proland GmbH drei

unbekannte Männer aus einem PKW steigen, schnell die Fahrbahnseite wechseln und

den Radler vom Fahrrad stoßen. Auf dem Boden liegend wird dem Mann mehrfach ins

Gesicht geschlagen und Pfefferspray gegen ihn eingesetzt. Aus dem mitgeführten

Rucksack des wehrlosen Geschädigten entwenden sie dessen Bargeld. Bis die

vorbeifahrenden Zeugen drehen und zur Hilfe kommen, haben sich die Täter bereits

wieder in den dunklen PKW gesetzt und sind in Richtung Worms geflüchtet. Der

Geschädigte wird mit Platzwunde am Auge und gereizten Schleimhäuten ins

Krankenhaus gebracht. Ein Täter sei ca. 180 cm groß, habe schwarze Locken und

wäre relativ athletisch gebaut. Er habe eine weiße Hose getragen. Die beiden

anderen ca. 170 cm, einer davon korpulent.

Worms – Vorfahrtsverstoß – Insassen verletzt

Am gestrigen Nachmittag, kurz nach 14:30 Uhr kommt es auf der

Alzeyer Straße, Ecke Töpferstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier

Fahrzeuginsassen leicht verletzt werden. Der 55-jährige Autofahrer aus Neuwied

befährt mit vier weiteren Insassen die Burkhardstraße und überquert unvermittelt

die Alzeyer Straße in Richtung Töpferstraße. Hierbei missachtet er die Vorfahrt

des von rechts kommenden BMW eines 39-jährigen Wormsers. Dieser kann einem

Zusammenstoß mit dem kreuzenden PKW verhindern, indem er nach rechts in die

Töpferstraße ausweicht, fährt hier allerdings ein Verkehrsschild um und prallt

gegen Hauswand und Stromkasten. Herumfliegende Trümmerteile beschädigen einen

weiteren PKW, der hier am Fahrbahnrand parkt. Die vier Insassen des BMW werden

durch den Aufprall und auslösende Airbags leicht verletzt und zur Untersuchung

ins Klinikum gebracht. Die Alzeyer Straße wird kurzzeitig für die Unfallaufnahme

und den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten PKW gesperrt.

Worms – Elektroschocker sichergestellt

Wie der Polizei am gestrigen Abend mitgeteilt wird, sei ein mit

drei Personen besetzter VW-Bus in der Stadt unterwegs, einer der Insassen trage

eine weiße Sturmhaube und halte einen eingeschalteten Elektroschocker aus dem

Fahrzeug. Das Fahrzeug kann schließlich kurz nach 21:00 Uhr in der

Kurfürstenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Der 16-jährige Beifahrer

händigt sein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät und die Sturmhaube

aus. Es sei nur Spaß gewesen, gab er den Beamten gegenüber an. Eine Anzeige

wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetzt ist die Folge.

Worms – Sachbeschädigung im Karl-Bittel-Park

Am vergangen Wochenende, von Samstag auf Sonntag haben unbekannte

im Karl-Bittel-Park eine öffentliche Parkbank beschädigt. Einzelne Teile der

Bank hat man gewaltsam aus der Verankerung gerissen und teils zerbrochen. Ein

unweit der beschädigten Bank zum Park gelegenes Gartentor eines Anwesens der

Donnersbergstraße ist durch einen Fußtritt ebenso beschädigt. Wer sachdienliche

Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der

Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei

übermittelt werden.

Unfall mit Linienbus und drei Pkw

Am 06.09.2020 kam es um ca. 21 Uhr in Wöllstein zu einem größeren Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Fahrzeugen. Hierbei befuhr ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus die L412 um an der Einmündung zur B420 nach links in Richtung Wöllstein abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Wöllstein kommenden 18-jährigen Pkw-Fahrers. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, kollidierte jedoch trotzdem mit dem Heck des Busses und in der Folge mit einem hinter dem Bus haltenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw noch auf ein weiteres, dahinter befindliches Fahrzeug aufgeschoben. Durch den Unfall wurden insg. vier Personen aus zwei der beteiligten Pkw leicht verletzt. Drei davon wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Insassen des Linienbusses sowie des dritten Pkw blieben unverletzt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund von Zeugenhinweisen prüft die Polizei auch, ob der 18-jährige mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Durch die Feuerwehren Wöllstein, Gau-Bickelheim und Eckelsheim wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen, die Unfallstelle abgesperrt und die Örtlichkeit während der Unfallaufnahme ausgeleuchtet. Weiterhin waren der Rettungsdienst mit 4 Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber und einem Leitenden Notarzt vor Ort.

Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die B420 für ca. 2 Std. voll gesperrt werden.

Sexuelle Belästigung durch Grapschen

Worms, Ernst-Ludwig-Straße (ots) – Am Samstagmorgen den 5. September gegen 07.00

Uhr geht eine Hundehalterin mit ihrem Hund spazieren. Aufgrund eines unguten

Bauchgefühls geht sie mit ihrem Hund zur Seite, und möchte den ihr folgenden

Mann vorbei lassen. Während sie sich um ihren Hund kümmert, greift ihr dieser

unbekannte Mann von hinten an die Brüste. Nachdem die Frau anfängt zu schreien,

flüchtet der Mann in Richtung Fahrweg.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Mann machen. Beschreibung

des Mannes 180cm groß, 30-40 Jahre, sehr kurze Haare dunkelblaue Hose,

hellblaues T-Shirt, Sportschuhe