Jugendliche finden Panzerfaust

Kaiserslautern (ots) – Im Wald bei Erfenbach haben Jugendliche am Samstag eine

Übungspanzerfaust gefunden. Die beiden 14-Jährigen sammelten im Wald Müll auf.

Am Abend fanden die freiwilligen Abfallsammler unterm Laub einen verdächtigen

Gegenstand, den sie zunächst für eine Bombe hielten. Es stellte sich heraus,

dass es sich um eine Übungspanzerfaust handelte, wie sie die Bundeswehr

verwendet. Wie das Übungsgerät in den Wald gelangte, ist nicht geklärt. Der

Kampfmittelräumdienst stufte die Übungspanzerfaust als ungefährlich ein und

entfernte sie. |erf

Beleidigt und Attackiert – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Ein 17-Jähriger und seine Begleiterin wurden am Sonntag

gegen 17:30 Uhr in der Bahnhofstraße von einem ihm fremden Mann beleidigt und

geschlagen.

Der Unbekannte beleidigt beide aufs Schwerste und schlug dem jungen Mann aufs

Ohr. Dadurch wurde er leicht verletzt. Der Beschuldigte verschwand daraufhin.

Laut den Geschädigten war der Mann 1,85 Meter groß, circa 100 Kilo schwer und

trug dunkle Kleidung. Er machte einen betrunkenen Eindruck.

Zeugen, die Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kinder brechen in Wohnwagen ein

Kaiserslautern (ots) – Ein 73-Jähriger alarmierte am Sonntag die Polizei, weil

Kinder in seinen Wohnwagen eingebrochen sind. Der Anhänger parkte auf dem

Messeplatz. Ein Mädchen und ein Junge machten sich kurz nach 11.30 Uhr an dem

Caravan zu schaffen. Vermutlich mit einer Schaufel brachen sie die Tür des

Wohnwagens auf. Als die Kinder den 73-Jährigen bemerkten, flüchteten sie. Beide

waren mit einer dunklen Jogginghose bekleidet, so der Zeuge. Der Junge trug eine

schwarz-weiß gestreifte Kapuzenjacke. Die Kinder könnten etwa 12 bis 13 Jahre

alt sein. Sie sind circa 1,20 Meter bis 1,40 Meter groß. Ob sie etwas gestohlen

haben, ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei ermittelt wegen des Einbruchs.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

In Pkw eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Sonntagnachmittag ein Auto auf dem

Parkplatz vor der Minigolfanlage am Gelterswoog aufgebrochen.

Ein Fenster des Wagens wurde eingeschlagen. Die Diebe rissen sich vom Rücksitz

eine Einkaufstasche mit Kosmetikartikeln sowie einer Lesebrille und einer

Sonnenbrille unter den Nagel. Die Höhe des Schadens steht aktuell nicht fest.

Zeugen, die am Sonntag zwischen 16 und 19 Uhr etwas beobachtet, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Sonntag in Dansenberg ein Auto

zerkratzt. Der Audi parkte zwischen 15 Uhr und 18 Uhr im Schlehweg. Am Abend

bemerkte der Fahrzeughalter frische Kratzspuren im Lack. Die Polizei stellte

mehrere Kratzspuren auf der Beifahrerseite fest. Die Höhe des Sachschadens ist

aktuell nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat am

Sonntagnachmittag Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mehrere Unfälle verursacht

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Reihe von Unfällen verursachte

am Samstagabend ein 29-jähriger Autofahrer.

Er stieß zunächst beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Gaststätte in

Frankenstein gegen ein geparktes Fahrzeug. Obwohl er von einem Zeugen auf die

Kollision aufmerksam gemacht wurde, fuhr er fort, ohne sich um den entstandenen

Schaden zu kümmern.

Im Anschluss streifte der Mann beim Überholen auf der Bundesstraße zwischen

Frankenstein und Kaiserslautern ein weiteres Fahrzeug und flüchtete erneut.

Im Verlauf seiner Fahrt kam er in einer Kurve, aufgrund überhöhten

Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Wagen in einer

Böschung. Bei dem Unfall erlitten der 29-Jährige und sein Beifahrer schwere,

aber keine lebensgefährlichen, Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus

gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem

Fahrzeugführer an. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun

wegen Unfallflucht und Verkehrsgefährdung ermittelt. |elz

VW Golf bei Unfall beschädigt?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht einen weißen VW Golf der am Samstag auf

einem Parkplatz in der Merkurstraße möglicherweise beschädigt wurde. Der

mutmaßliche Unfallverursacher meldete sich am Sonntagabend bei der Polizei. Er

hatte an seinem Fahrzeug einen Schaden festgestellt. Vermutlich beim Ausparken

touchierte der Mann mit seinem Pkw am Samstagnachmittag ein geparktes Auto.

Jetzt sucht die Polizei das Fahrzeug und bittet den unbekannten Fahrer darum,

sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben oder Hinweise zu dem VW Golf geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2250 an die Polizei Kaiserslautern zu wenden. |erf

Randalierer am Stiftsplatz

Kaiserslautern (ots) – Zwei Randalierer hat die Polizei am Samstagnachmittag vom

Stiftplatz „verbannt“.

Die Männer waren der Ordnungsbehörde aufgefallen. Sie waren aggressiv gegenüber

Passanten und ließen sich nur schwer beruhigen. Sie kamen dem Platzverweis durch

die Polizei nach.

Kurz zuvor stahlen sie noch aus einem ansässigen Geschäft Lebensmittel. Auf die

Männer kommt nun noch eine Anzeige zu. |elz

Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmittag wurde in einer privaten Zufahrt in der

Frühlingstraße ein Mountainbike entwendet.

Die Besitzerin des Fahrrads stellte es dort ab und unterhielt sich mit Anwohnern

im Innenhof. Währenddessen wurde das Fahrrad entwendet. Die Diebe brauchten nur

wenige Minuten. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke „Rockrider“.

Zeugen, denen am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen

ist, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern

unter der 0631 369-2150 zu melden. |elz

Unfallflucht – Mindestens 1.000 Euro Schaden

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Verantwortlichen eines Unfalls. Am

Freitag verursachte ein Unbekannter im Kaiserbergring einen Unfall mit

mindestens 1.000 Euro Schaden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte

der Verursacher mit seinem Fahrzeug einen weißen Toyota Aygo. Das Auto parkte

auf einem Parkplatz gegenüber der sogenannten Berufsschule am Schulzentrum Nord.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können oder den Unfall

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrt ohne Licht und unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen hat die Polizei einen Pkw-Fahrer in der

Salzstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er kein Licht anhatte.

Die Polizei stoppte den Wagen. Dabei fiel es dem Fahrer schwer den Anweisungen

der Polizisten zu folgen. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten eine

Alkoholfahne. Ein Atemalkoholtest bescheinigte einen Pegel von 1,03 Promille.

Der 38-Jährige wurde zur Bestimmung des Blutalkoholwerts mit auf die

Polizeidienststelle geholt. Sein Auto musste er stehen lassen. Den Schlüssel und

den Führerschein nahmen die Polizisten an sich. Er muss mit strafrechtlichen

Konsequenzen rechnen. |elz

Trunkenheitsfahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) – Während der Altstadtstreife ist in der Nacht zum Sonntag

in der Klosterstraße den Beamten ein Mann mit E-Scooter aufgefallen.

Der 22-Jährige versuchte gerade den E-Scooter zu starten. Weil der junge Mann

den Eindruck machte, alkoholisiert zu sein, sprachen ihn die Beamten an.

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten eine leichte Alkoholfahne. Ein

Atemalkoholtest bescheinigte einen Pegel von 0,95 Promille. Dem 22-Jährigen

wurden daraufhin die Fahrt untersagt. Er war einsichtig und setzte den Heimweg

zu Fuß fort. |elz

Rucksack gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Sonntagmittag aus einem Auto in der

Weisgerberstraße einen Rucksack gestohlen.

Das hintere Fenster des Wagens war ganz geöffnet. Die Diebe rissen sich den

Rucksack mit Gelbeutel, Schlüsselbund, Sparbuch und diverser persönlicher Sachen

unter den Nagel. Die Höhe des Schadens steht aktuell nicht fest.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Mann stürzt von Fußgängerbrücke in Armsheim und wird schwer verletzt – Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalles

Kaiserslautern (ots) – Am 3. September 2020 um ca. 17:20 Uhr stürzte ein

27-jähriger Mann von der Fußgängerbrücke im Bahnhof Armsheim auf das

darunterliegende Gleis.

Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass dieser mit dem

Rettungshubschrauber Christoph 66 ins Krankenhaus nach Ludwigshafen geflogen

werden musste. Zuvor leisteten Passanten erste Hilfe und alarmierten die

Rettungskräfte und die Polizei. Die Person befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Bundespolizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die den Sturz des Mannes

beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Vorgang geben

können.

Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter

0631-34073 0 zu melden.

Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Schallodenbach (ots) – Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, ereignete

sich auf der Landesstraße 382 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Mann

aus dem Landkreis Kaiserslautern verstarb. Der junge Mann befuhr mit einem

Motorrad die L382 aus Schallodenbach kommend in Richtung Niederkirchen. Er kam

aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet

gegen die Schutzplanke und stürzte. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle

seinen schweren Verletzungen. Die L382 war während der Unfallaufnahme voll

gesperrt.Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigen

Unbekannte mehrere Fahrzeuge. Durch Zeugen wurde gegen 22:30 Uhr mitgeteilt,

dass vermutlich Jugendliche durch die Straßen „Holzstraße, Turnerstraße und

Kleestraße“ ziehen und PKW beschädigen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten

Fahndung konnten an den zuvor genannten Örtlichkeiten bisher drei Autos

festgestellt werden, an denen die Außenspiegel abgerissen wurden. Personen

konnten keine mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet unter der

Telefonnummer 0631-3692250 um Hinweise. /PvD

Versammlungen in Ingelheim verlaufen weitestgehend störungsfrei – gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und dem Polizeipräsidium Mainz

Kaiserslautern (ots) – Mittlerweile zum dritten Mal hat an diesem Samstag, die

Partei „Die Rechte“ zu einer Versammlung in Ingelheim aufgerufen. Organisationen

wie „Rheinhessen gegen Rechts“, „In Rage“ sowie die Ingelheimer

Stadtratsfraktionen haben dazu eine Gegenversammlung angemeldet.

Die Bundespolizei gewährleistete die sichere An- und Abreise der

Versammlungsteilnehmer mit der Bahn zum Veranstaltungsort in Ingelheim. Die An-

und Abreisephase verlief ohne relevante polizeiliche Vorkommnisse.

Ab 11:30 Uhr ist durch die Polizei der Verkehr rund um die

Versammlungsörtlichkeit in der Bahnhofstraße gesperrt worden.

Ab ca. 14:00 Uhr versammelten sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer der

Gegenversammlung auf dem Sebastian-Münster-Platz. Insgesamt nahmen daran ca. 200

Personen teil. Weitere Bürgerinnen und Bürger äußerten ihre Meinung außerhalb

der Absperrungen.

Ab 15:30 Uhr fand die Versammlung der Partei „Die Rechte“ mit insgesamt 13

Personen statt. Während dieser Versammlung kam es zu Störungen durch

sirenenartige Geräusche aus mitgeführten Megafonen der Gegenversammlung. Die

Polizei musste mehrfach auf das Unterlassen hinweisen.

Die Polizei registrierte weitere Verstöße gegen das Versammlungsrecht. So

verstießen 10 Personen gegen das Vermummungsverbot.

Die Versammlung rechts war gegen 16:45 Uhr beendet, die Gegenversammlung wurde

um 17:20 Uhr beendet.

