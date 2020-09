Friedberg: Die Polizei-News

Reglos an der Ampel

Friedberg (ots) – Ein Notruf ging am Montag (07.09.) gegen 00.20 Uhr bei der Leitstelle der Polizei ein. Der Anrufer teilte mit, dass ein Auto an einer Ampel in der Kaiserstraße stehe. Der Motor laufe, der Fahrer liege angeschnallt, reglos über das Steuer gebeugt. Auf Klopfen reagiere er nicht. Sofort machten sich Polizei und Rettungswagen auf den Weg zu dem Fall, der sich als medizinische Notlage darstellte.

Vor Ort eingetroffen sprachen die Rettungskräfte den Mann an und konnten ihn dazu veranlassen, das Fahrzeug zu entriegeln, so dass sich die Türen öffnen ließen. Hierbei schlug ihnen strenger Alkoholgeruch entgegen. Die medizinische Notlage entpuppte sich als Trunkenheitsfahrt mit Nickerchen an einer roten Ampel.

Der 38-Jährige aus Bad Nauheim musste die Polizisten zur Wache begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ins Atemalkoholmeßgerät wollte er nicht pusten. Seinen Führerschein musste er jedoch abgeben.

Weiße Farbe hinterlässt Schaden in fünfstelliger Höhe

Gedern: Eine Spur der Verwüstung zogen bislang Unbekannte zwischen Freitag (04.09.) gegen 23 Uhr und Samstag (05.09.) Vormittag durch Ober-Seemen. Sie versprühten weiße Farbe auf Autos, Werbeschilder und Haussockel und verursachten so Schäden in fünfstelliger Höhe.

In der Straße “Am Römer” hinterließen sie weiße Farbe auf zwei Suzuki-PKW. Den einen beschmierten sie am Fahrzeugheck, den anderen an der Fahrzeugfront. Die Vorderseite eines Trekkers versahen sie ebenfalls mit Farbe insbesondere an den Scheinwerfern. In der Gederner Straße brachten die Schmierfinken das Weiß an der Seite eines VW Busses und der Front eines Honda an. Außerdem verewigten sie sich hier an dem Basaltsteinen eines Haussockels. In der Volkartshainer Straße musste das Werbeschild einer Gaststätte herhalten und auch die Fahrerseite eines Audis wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zu dem Täter/den Tätern machen?

Alte Masche zieht nicht

Butzbach/Niddatal: Am Sonntag (06.09.) meldeten sich wieder falsche Polizeibeamte telefonisch bei Wetterauer Bürgern und versuchten diese zu verängstigen. Bei einer 81-jährigen Dame aus Niddatal meldete sich der Kommissar gegen 18.30 Uhr und erzählte die Geschichte mit den festgenommenen Einbrechern und dem angeblich bevorstehenden Einbruch bei ihr. Die Seniorin beendete das Gespräch von sich aus, so dass die Betrüger nicht zum Zug kamen.

Gegen 23 Uhr klingelte der angebliche Kommissar bei einem 76-jährigen Butzbacher durch. Auch er fiel auf die Geschichte nicht herein und beendete das Gespräch indem er auflegte. Beide kamen nicht zu Schaden, weil sie richtig reagierten und nicht auf den Trick hereinfielen. Sie meldeten den Vorfall der richtigen Polizei.

Diese rät: Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über persönliche Daten oder Lebenssituationen. Die Polizei holt ihr Geld oder ihre Wertsachen nicht bei ihnen zuhause ab, um sie in Sicherheit zu bringen. Bleiben sie misstrauisch und legen sei im Zweifel einfach auf! Melden sie den Vorfall bei ihrer örtlich zuständen Polizeidienststelle. Die Nummer finden sie im Telefonbuch. Weitere Hinweise und Tipps finden sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Lagerhalle aufgebrochen – Kfz-Teile erbeutet

Ober-Mörlen: Nachdem Einbrecher die Eingangstore zu einer Lagerhalle in der Wintersteinstraße aufgebrochen hatten, nahmen sie Diebesgut im Wert von knapp 6000 Euro mit. Zwischen Donnerstag (03.09.) gegen 12 Uhr und Freitag (04.09.) gegen 10 Uhr entwendeten die bislang Unbekannten mehrere Autoteile aus der Halle, darunter 4 Reifen, Auspuffzubehör und ein BMW Fahrwerk. An den Hallentoren entstand Sachschaden von ca. 250 Euro. Die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Verdächtiges feststellen konnten.

Radfahrer übersehen

Ober-Mörlen: Über die Bundesstraße 275 in Richtung Bad Nauheim fuhr am Sonntag (06.09.) gegen 11.50 Uhr ein 63-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen. Unmittelbar vor der Brücke über die A5 bog der Mann nach rechts auf einen Feldweg ein. Dabei übersah er offenbar einen Radfahrer, der den parallel zur Straße führenden Radweg in gleicher Richtung befuhr. Beim Zusammenstoß des Toyota mit dem Radler kam dieser zur Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 45-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis in ein Bad Nauheimer Krankenhaus zur Abklärung. An Rad und PKW entstand jeweils ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Fensterscheibe eingeworfen

Bad Nauheim: Das Fenster einer Schule “An der Birkenkaute” warfen Unbekannte am Freitag (04.09.) zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr ein. Als Wurfgeschoss diente ihnen dabei eine Wodkaflasche. Das Doppelglasfenster und die Flasche zerbarsten dabei in Scherben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Über Balkon ins Obergeschoss

Bad Nauheim: Durch eine, zum Lüften geöffnete, Terrassentür gelangte offenbar ein Dieb in ein Haus “Auf den Goldäckern” in Nieder-Mörlen. In der Nacht von Samstag (05.09.) zu Sonntag (06.09.) stieg der Unbekannte gegen 03.30 Uhr in die, im zweiten Stockwerk des Hauses gelegene Wohnung ein. Beim Anblick des schlafenden Bewohners stellten sich aber wohl Skrupel ein und der Ganove verschwand ohne Diebesgut. Schuhspuren zeugten am nächsten Morgen davon, dass es sich nicht um einen Alptraum handelte. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Über das Hoftor geklettert

Friedberg: Ein Trekkingrad der Marke Morrison im Wert von knapp 500 Euro entwendete ein Dieb in der Nacht von Samstag (05.09.) auf Sonntag (06.09.) im Marktwiesenweg. Das Rad stand in der Nacht in der Garage eines Einfamilienhauses. Das Hoftor zum Grundstück war verschlossen. Die Bewohner des Hauses wähnten sich daher sicher und ließen die Garage, in der das schwarz-blaue Rad abgestellt war, unverschlossen. Der dreiste Dieb kletterte offenbar zunächst über das verschlossene Tor und nahm dann das Rad an sich. Er konnte das Grundstück bequem mit dem Rad verlassen, da sich das Tor von innen öffnen ließ. Hinweise auf den Fahrraddieb nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Auf Diebestour erwischt

Friedberg: Einen Dieb meldete ein Bewohner der Hauptstraße am Sonntag (06.09.) gegen 4.00 Uhr. Der Mann hatte beobachten können, wie der Ganove seinen unverschlossenen VW Golf in der Hofeinfahrt öffnete und darin offensichtlich nach Beute suchte. Der Dieb trollte sich schließlich, mit seinem eigenen Fahrrad, in Richtung Fauerbacher Straße. Der Bestohlene alarmierte die Polizei, die nach einer kurzen Fahndung einen Verdächtigen festnehmen konnte. Beim dem Ganoven, einem 29-Jährigen ohne festen Wohnsitz, fanden die Polizisten den elektrischen Garagenöffner aus dem VW Golf des Anrufers. Sie nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Polizeistation. Das Fahrrad, das er bei sich hatte, stellten die Polizisten sicher. Sie zweifelten an, dass der Mann es rechtmäßig erstand. Kurz nach der Sicherung des Rades erschien auch schon der eigentliche Besitzer des Drahtesels. Er wollte Anzeige wegen dessen Diebstahls aus seinem Carport in Ossenheim erstatten. Dort, in der Florstädter Straße hatte er das Fahrrad am Abend zuvor verschlossen abgestellt und vermisste es nun. Er zeigte sich erfreut, sein Rad direkt wieder mit nach Hause nehmen zu können. Der Dieb ist der Polizei kein Unbekannter. Häufig ist er bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Gegen wird nun wegen Diebstahls aus dem PKW und wegen schwerem Diebstahl des Fahrrades ermittelt. Außerdem besteht gegen ihn Haftbefehl, weshalb er einem Richter vorgeführt wird. Dessen Entscheidung, wie mit dem Mann weiter zu verfahren ist, steht noch aus.

Von der Fahrbahn abgekommen

Wölfersheim: Ein lauter Knall schreckte am Sonntag (06.09.) gegen 14.50 Uhr die Bewohner eines Hauses in der “Große Gasse” in Melbach auf. Wie sich herausstellte kam ein schwarzer Kia auf seinem Weg vom Steinfurther Weg zum Schnurweg nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen Laternenpfahl und Hauswand. Der 23-Jährige Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht.

Sein Auto trug einen Schaden an der Front von ca. 5.000 Euro davon. Es musste abgeschleppt werden. Auch an der Hauswand und der Straßenlaterne entstand Sachschaden.

Da der Mann alkoholisiert fuhr, musste er mit zur Dienststelle und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Schild umgefahren und geflüchtet

Reichelsheim: An einem Vorfahrstraßenschild landete ein 24-Jähriger mit seinem PKW in den frühen Stunden des Sonntag (06.09.) Der Mann aus dem Wetteraukreis kam gegen 1.50 Uhr in Dorn-Assenheim offenbar wegen Alkoholgenuss von der Assenheimer Straße ab und stieß mit seinem VW Caddy gegen das besagte Schild. Dabei bekamen sowohl das Verkehrszeichen, als auch der Caddy Beschädigungen ab.

Ein Zeuge, der auf das Fahrzeug am Unfallort stehen sah versuchte noch, den Fahrer vor Ort zu halten. Dieser flüchtete jedoch mit seinem beschädigten Wagen gen Bauernheim. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei Unfallwagen und den mutmaßlichen Fahrer auffinden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Reh ausgewichen

Ilbenstadt: Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor die Fahrerin eines Kleinwagens am Sonntag (06.09.) gegen 4.15 Uhr. Als am Ortsausgang der Bundesstraße 45 in Kaichen ein Reh die Fahrbahn kreuzte versuchte die 41-Jährige einen Zusammenstoß zu verhindern und landete im Straßengraben rechts neben der Fahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Kleinwagen.

Die Frau konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Das Reh kam mit dem Schrecken davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Für die Sicherheit von Senioren – Vorsitzender feiert Geburtstag

Friedberg (ots) – Am 06.09.20 feierte der Vorsitzende der SfS (Senioren für Senioren) Wetterau Gerd Breukel seinen 90. Geburtstag. Bei schönstem Wetter gratulierten die Leiterin der PD Wetterau Anja Fuchs und Sylvia Jacob von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Wetteraukreises dem Jubilar zu seinem Ehrenfest und überreichten im Namen des Polizeipräsidiums Mittelhessen ein kleines Präsent.

Seit nunmehr 23 Jahren klärt Gerd Breukel in seiner Tätigkeit als SfS die Senioren im Wetteraukreis unermüdlich über die kriminellen Vorgehensweisen der Täter z.B. beim Enkeltrick oder dem Auftreten von falschen Polizeibeamten auf und ist somit eine wichtige Stütze des Polizeipräsidiums in der Kriminalprävention. Ihm und seinen “Mitstreitern” ist es zu verdanken, dass zahlreiche Senioren bereits im Ansatz erkennen konnten, dass der angebliche Polizist am Telefon nicht echt ist oder die Notfallsituation eines Verwandten nur vorgetäuscht war und somit nicht auf diese Betrüger eingingen.

Gerd Breukel ist seit 1997 als Sicherheitsberater für Senioren in der Wetterau ehrenamtlich tätig.

Die SfS sind dem Seniorenbeirat des Wetteraukreises zugehörig und arbeiten eng mit dem Polizeipräsidium Mittelhessen (PD Wetterau) zusammen.

Ihr Ziel ist es, In Form von Vorträgen und verschiedenen unterschiedlichen Veranstaltungen die vorwiegend älteren Mitbürger über die verschiedenen Betrugsdelikte und Vorgehensweisen von Kriminellen aufzuklären, welche sich gezielt Senioren als Opfer suchen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen