Freischwimmer für Kälbchen

Tann (Rhön)/Schlitzenhausen – Am frühen Samstagmorgen wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in Schlitzenhausen bei Tann auf verdächtige Geräusche in ihrem Garten aufmerksam. Dort befand sich ein Swimmingpool, in welchem sich ein ungebetener Gast aufhielt: Eine junge Kuh. Diese war zuvor aus einer Weide ausgebrochen und wollte sich in dem Garten umschauen. Die Poolabdeckung hielt diese vermutlich für einen fest begehbaren Untergrund, was sich als falsch herausstellte. Somit ging die Kuh unfreiwillig schwimmen und bestand dabei noch mit Auszeichnung das Sportabzeichen „Freischwimmer“, da sie sich geschickt über einen längeren Zeitraum über Wasser halten konnte. Hilfe benötigte diese lediglich beim Ausstieg, welche sie durch die Ortsfeuerwehr von Tann und Schlitzenhausen bekam. Diese pumpten einen Großteil des Wassers aus dem Pool, zogen die Kuh mit Seilen heraus und brachten sie zur Siegerehrung zu ihrem Besitzer, welcher ihr mit Streicheleinheiten zum bestandenen Schwimmabzeichen gratulierte. Zwei weiteren, tierischen Badegästen, welche ebenfalls aus der Koppel ausgebrochen waren, wurde der Zutritt zu dem Swimmingpool durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte verwehrt.

Geparktes Auto beschädigt – Hoher Schaden

Alsfeld – Am Freitag (04.09.), gegen 12:20 Uhr, parkte ein 27 Jahre alter LKW-Fahrer seinen weißen Daimler Chrysler LKW ordnungswidrig in Alsfeld im absoluten Halteverbot an der Straße „Im Grund“ um Lade- und Entlade Arbeiten durchzuführen. Zum Unfallzeitpunkt hatte der Fahrer die hintere Laderampe geöffnet, aber nicht heruntergefahren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 73 Jahre alter Alsfelder die Straße „Im Grund“ in Richtung „Pfarrwiesenweg“. Als der Alsfelder in seinem VW Passat an dem LKW vorbeifahren wollte, streifte er mit seiner rechten Fahrzeugseite die linkte hintere Ecke der geöffneten Laderampe. Hierbei entstand erheblicher Schaden an seinem Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 22.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Versuchter Einbruch

Petersberg – Unbekannte versuchten zwischen Montagnachmittag (31.08.) und Freitagnachmittag (04.09.) gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße „Im Krähenfeld“ einzudringen. Dabei entstand ein geringer Sachschaden. Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fenster eingeschlagen

Tann – Unbekannte schlugen zwischen Freitagabend (04.09.) und Sonntagmorgen (06.09.) mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe eines Malerbetriebs in der Weberstraße ein. Danach flüchteten die Täter vermutlich – ohne in die Lagerhalle einzudringen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 300 Euro.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung

Fulda – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, verschafften sich Unbekannte in den letzten Wochen mutmaßlich mehrfach Zugang zu einem leer stehenden Gastronomiebetrieb in der Burgunderstraße. Ob Einrichtungsgegenstände gestohlen wurden, ist im Moment noch nicht klar. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Motorsägen gestohlen

Hilders – Unbekannte stahlen zwischen Freitagabend (04.09.) und Samstagmittag (05.09.) eine Motorkettensäge der Marke STIHL aus einem unverschlossenen Lagerraum in der Wasserkuppenstraße. Eine weitere Säge dieser Art verschwand dort vor etwa 14 Tagen. Die Schadenshöhe beträgt circa 150 Euro.

Roller besprüht

Fulda – Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (06.09.) einen Roller der Marke Peugeot Modell Speedfight 2 in der Max-Liebermann-Straße mit weißer Farbe besprüht. Das Fahrzeug stand vor dem Haus des Besitzers. Der entstandene Sachschaden beträgt 250 Euro.

Bagger mit Farbe beschmiert

Alsfeld – In der Nacht zu Freitag (04.09.), kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Bagger der Marke Liebherr. Dieser war im Rahmen von Bauarbeiten auf dem Marktplatz abgestellt. Unbekannte besprühten den Bagger mit roter Farbe und verursachten so einen Schaden von rund 50 Euro.

Ballentransportwagen gestohlen

Gemünden / Elpenrod – In der Nacht von Donnerstag (03.09.) auf Freitag (04.09.) stahlen Unbekannte einen landwirtschaftlichen Anhänger (Ballentransportwagen) der Marke Wielton in schwarz / gelb. Der Hänger befand sich auf einer Wiese in der Verlängerung der Nieder-Ohmener-Straße und hatte zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen VB-TG 101. Die Täter nutzten vermutlich zum Abtransport eine entsprechende Zugmaschine. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Einbruch in Apotheke

Freiensteinau – Am frühen Samstagmorgen (05.09.), gegen 05:50 Uhr, brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Steinauer Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Apotheke, durchsuchten diese und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Vermutlich wurden die Täter durch Anwohner bei ihrer Tat gestört und flüchteten über das Anwesen der Apotheke in unbekannte Richtung. Ein Zeuge konnte zwei männliche Personen von schlanker Gestalt flüchten sehen. Beide seien etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen. Durch die Tat ist ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstanden.

Mountainbike aus Scheune gestohlen

Freiensteinau / Nieder-Moos – Am Samstag (05.09.), gegen 07:30 Uhr, stahlen Unbekannte ein schwarz / rot / graues Mountainbike der Marke Bergamont. Der Geschädigte hatte dies in einer Scheune in der Gartenstraße abgestellt. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

In Gaststätte eingebrochen

Bebra – Am Freitag (04.09.), zwischen 00:30 Uhr und 15:30 Uhr, hatten es Unbekannte auf eine Gaststätte in der Nürnberger Straße abgesehen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Schaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Anhänger mit Minibagger gestohlen

Wildeck / Hönebach – Am Samstag (05.09.), gegen 03:10 Uhr, stahlen Unbekannte einen Anhänger der Marke „Williams“ von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße. Zum Tatzeitpunkt befand sich das amtliche Kennzeichen HEF-HR 175 an dem Anhänger. Des Weiteren befand sich auf dem Hänger ein Minibagger der Marke Bobcat. Zum Abtransport verwendeten die Täter vermutlich ein entsprechendes Zugfahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Scheinwerfer abgetreten

Bad Hersfeld – Am Sonntag (06.09.), zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Sharan. Der Geschädigte hatte diesen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Unbekannte traten augenscheinlich gegen den vorderen rechten Scheinwerfer und verursachten so einen Schaden von rund 250 Euro.

Neuer Termin!!! Fahrradcodierung kostenlos möglich – Voranmeldung erforderlich!

Bad Hersfeld – Eine individuelle Codierung des Fahrrades kann dazu beitragen, dass mögliche Langfinger von einer Tat abgeschreckt werden, oder die Zuordnung eines aufgefundenen Rades zu seinem rechtmäßigen Eigentümer erleichtert wird. Immer wieder werden Fahrräder zur leichten Beute von Dieben, welche oftmals in Sekundenschnelle ein Schloss, zum Beispiel mit einem Bolzenschneider, knacken. Manchmal reicht aber auch schon ein unbeobachteter Moment aus, dass die Täter mit einem nicht abgeschlossenen Fahrrad davonfahren.

Um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen, bietet das Polizeipräsidium Osthessen eine kostenlose Fahrradcodierung an. Bei dieser wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert.

Neben der Codierung werden auf Themen im Bereich „MAXimal Mobil bleiben – mit Verantwortung!“ vorgestellt. Bei der hessenweiten Kampagne handelt es sich um ein Verkehrspräventionsprogramm, dass sich an alle Personen der Generation 65+, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen, richtet. Hierbei ist es unerheblich, ob dies als Kraftfahrer/-in, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Bus und Bahn geschieht.

Die Aktion findet am Dienstag, dem 15.09.2020, zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz der Polizeistation Bad Hersfeld in der Kleinen Industriestraße 3 in 36251 Bad Hersfeld statt.

Bitte beachten Sie, dass eine Codierung nur nach telefonischer Voranmeldung erfolgen kann. Die Anmeldung kann ab sofort unter der Telefonnummer 06621/932-0 erfolgen.

Wichtig! Neben ihrem Fahrrad müssen Sie ihren gültigen Personalausweis oder Reisepass sowie den Eigentumsnachweis (Rechnung) mitbringen. Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei E-Bikes wird darum gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch ein paar Tipps, damit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der Drahtesel nicht in fremde Hände gerät:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an, nicht nur abschließen

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf

Lassen Sie ihr Fahrrad codieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.polizei-beratung.de

Schwerer Motorradunfall auf der B458 zwischen Kreuzung Steinwand und Grabenhöfchen

Hilders – Am Sonntag, dem 06.09.2020, befuhr ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Ebersburg gg. 09:10 Uhr mit seinem Kraftrad KTM die B458 in Fahrtrichtung Hilders.

Zwischen der Kreuzung Steinwand und dem Grabhöfchen kam er ohne Fremdbeteiligung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Schutzplanke. Dadurch erlitt der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen im Kopf-, Hals- und Wirbelsäulenbereich und musste mittels RTW und Notarzt in ein Fuldaer Krankenhaus verbracht werden.

Am Kraftrad KTM entstand Totalschaden in einer Höhe von ca. 8000EUR, ein Pfosten der Schutzplanke wurde beschädigt, so dass von einem Gesamtschaden von ca. 8300EUR auszugehen ist.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wegen der Abschleppung des Krades, Unfallaufnahme und Begutachtung des oben angegebene Straßenabschnitt war dieser bis 11:30 Uhr voll gesperrt.

Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit sechs verletzten Personen

Am Sonntag, dem 06.09.2020 ereignete sich um 10.25 Uhr in der Gemarkung Fulda, kurz vor der Anschlussstelle Fulda Nord in Fahrtrichtung Würzburg ein Verkehrsunfall. Ein 86-jähriger PKW-Fahrer aus Bielefeld befuhr die A 7 in südlicher Richtung. Aufgrund einer Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung hatte sich dort ein Stau gebildet. Der Bielefelder bemerkte das Stauende zu spät und versuchte noch in die Rettungsgasse hin auszuweichen. Dies gelang ihm jedoch nicht und er stieß seitlich gegen fünf weitere PKW und fuhr dann frontal auf den sechsten PKW auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden sechs Personen vermutlich leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 49000,-EUR. Die BAB 7 war während der Bergungsarbeiten für ca. eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von bis zu fünf Kilometern Länge. Vor Ort eingesetzt waren ein Notarztwagen, fünf Rettungswagen und eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, den 05. September 2020 um 17.13 Uhr übersah ein Pkw- Fahrer aus Herten beim Rückwärts-Ausparken in der Straße „An der Obergeis“ einen vorbeifahrenden Pkw aus Bad Hersfeld. Er stieß mit der Anhängerkupplung gegen die Beifahrerseite der Hersfelderin, es entstand Sachschaden in Höhe von 3500,- Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag, dem 04.09.2020 fuhr ein 17-jähriger Hünfelder gegen 18:30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad in Hünfeld die Hersfelder Straße Richtung stadteinwärts. Dabei übersah er einen geparkten Linienbus und fuhr mit seinem Krad gegen den Bus. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es entstand etwa 4000 Euro Schaden am Bus und Krad.

Brand im Sägewerk

Lauterbach / Wallenrod – Beim Eintreffen der Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr war ein kleiner Schwelbrand bereits von Mitarbeitern des Sägewerks gelöscht. Es entstand kein Sachschaden, zwei Angestellte wurden vorsorglich ins Kreiskrankenhaus nach Lauterbach gebracht.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Bebra – Bei einer Verkehrskontrolle in der Heidaustraße wurde am 05.09.2020 um 01:10 Uhr, ein 24-jähriger Fahrer aus Bebra festgestellt, der beim Führens seines Pkw unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Alheim-Heinebach – Beim Überholen streifte ein 83-jähriger Pkw Fahrer aus Alheim am 04.09.2020, 16:05 Uhr eine 73-jährige Radfahrerin aus Alheim, die von der Kreisstraße 67 nach links auf einen Radweg einbiegen wollte. Die Radfahrerin stürzte auf die Fahrbahn, verletzte sich und mußte stationär im Klinikum Bad Hersfeld aufgenommen werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hauneck – Eine 38-jähriger Fahrzeugführerin aus Eiterfeld befuhr am Freitag, 04.09.2020 um 13:53 Uhr mit ihrem Opel die Fuldaer Straße in Hauneck-Sieglos von der B 27 kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Hauneck fuhr entgegengesetzt. In Höhe der Hausnummer 14 kam die Eiterfelderin zunächst über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte leicht den entgegenkommenden Pkw des Fahrzeugführers aus Hauneck. Im weiteren Verlauf kam dann der Opel komplett nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen dort stehenden Laternenmast. Dieser wurde durch den Anprall komplett umgedrückt. Zeugen gaben an, dass die Verursacherin Schaum vor dem Mund hatte und krampfte, als sie diese aus ihrem Fahrzeug holten. Ursächlich könnte ein epileptischer Anfall gewesen sein. Die Verletzte wurde mit einem RTW zwecks weiterer Untersuchung ins Klinikum Bad Hersfeld transportiert. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beschädigte Laterne wurde durch die Gemeinde Hauneck entfernt. An beiden Fahrzeugen, sowie an der Laterne entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5300 Euro.

Fahrerflucht Rechberggelände Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Am Freitagabend (04.09.) parkte ein weißer Skoda Fabia zwischen 21:15 Uhr – 21:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Rechberggelände in Bad Hersfeld. Als die 24-jährige Fahrerin zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkte sie einen Sachschaden an der Stoßstang in Höhe von 2000,-EUR. Hinweise auf einen Verursacher wurden nicht hinterlassen.

Am 05.09.2020, gg. 02:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 in der Ortslage Ludwigsau/Friedlos. Dabei musste ein 26-jähriger Bad Hersfelder in Höhe der Goethestraße einem ihn entgegenkommenden, unbekannten schwarzen Pkw ausweichen, der auf seine Spur geriet. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der 26-jährige mit seinem grauen Audi nach rechts und geriet in den Straßengraben, wo er ein Verkehrsschild umfuhr und an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von 5000,- EUR entstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Der schwarze Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter in Fahrtrichtung Bebra.

Zeugenaufruf – Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der B 458

Die Polizei Hilders ermittelt aktuell gegen drei noch unbekannte Motorradfahrer aus dem Landkreis Fulda wegen Verdachts der Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Nach Mitteilung eines Zeugen befuhren die drei Führer von Motocrossmaschinen am Freitagnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, die B 458 aus Richtung Steinwand kommend in Richtung Dietges. Nach Mitteilung des Zeugen fielen die drei durch ihre überaus aggressive Fahrweise auf. So fuhren sie u.a. dicht auf vorausfahrende Pkw auf, überholten diese auf riskante Art und Weise, fuhren mehrfach nebeneinander und über längere Streckenabschnitte sogar auf ihren Hinderrädern. Durch die riskante Fahrweise gefährdeten die vermutlich jugendlichen Motorradfahrer nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Wem sind die drei Motorcrossmaschinen am Freitagnachmittag (04.09.) ebenfalls aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität der Fahrzeugführer machen? Hinweise richten sie bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681-96120.