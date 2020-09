Tankstellenangestellte von Unbekanntem bedroht, Weilburg, Frankfurter Straße, Sonntag, 06.09.2020, 19.00 Uhr

(si)Am frühen Sonntagabend wurde in der Frankfurter Straße in Weilburg die Angestellte einer Tankstelle bedroht. Ein bisher unbekannter Mann betrat gegen 19.00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und wollte Tabak sowie Alkoholika mit zwei vermeintlich gefälschten Hundert Euro-Scheinen bezahlen. Als die Verkäuferin sich weigerte das Geld anzunehmen, soll er die Frau so massiv unter Druck gesetzt und bedroht haben, dass sie das Geld annahm und ihm das Wechselgeld für den Einkauf herausgab. Im Anschluss sei der Mann mit dem Bargeld und der Ware in einem Renault Twingo davongefahren. Der Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, 1,70 m bis 1,75 m groß und schlank gewesen sein. Er habe zudem blonde kurze Haare gehabt und sei mit einem grünen T-Shirt sowie einer hellen Hose bekleidet gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Geschädigte nach sexuellem Übergriff, Limburg, Am Steiger, Samstag, 05.09.2020, 20.30 Uhr

(si)Nachdem ein Zeuge am Samstagabend der Limburger Polizei einen sexuellen Übergriff im Bereich des Limburger Lahnufers meldete, sucht die Limburger Kriminalpolizei die Geschädigte des Übergriffes. Laut den Angaben des Zeugen hielt sich dieser gegen 20.30 Uhr mit zwei Hunden „Am Steiger“ auf, als er sah wie eine junge Frau von drei Männern in ein Gebüsch gezogen und unsittlich berührt wurde. Geistesgegenwärtig eilte der Hundebesitzer der Frau zur Hilfe und vertrieb das Trio, welches in Richtung Obermühle flüchtete. Zusammen mit der Frau lief der Zeuge dann in Richtung Limburger Innenstadt, wo er sich im Bereich des Kornmarktes von der Frau trennte. Die Geschädigte soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und lange blonde Haare gehabt haben. Bekleidet sei sie mit einer dunklen Strickjacke, einer Bluse und einer langen Hose gewesen. Die Angreifer sollen einen dunklen Teint gehabt haben und schwarze Kleidung getragen haben. Zwei der Täter wären mit einer Jogginghose bekleidet gewesen. Zudem soll einer der Unbekannten ein graues T-Shirt und ein weiterer eine Brille getragen haben. Sowohl die Geschädigte als auch weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

Mobiltelefon geraubt, Limburg, Graupfortstraße, Freitag, 04.09.2020, 15.15 Uhr

(si)Am Freitagnachmittag kam es am Limburger Busbahnhof in der Graupfortstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer 36 Jahre alten Frau das Mobiltelefon entwendet wurde. Ersten Ermittlungen zu Folge soll es zwischen der Frau und einem 14 Jahre alter Jungen zunächst zu einem Gerangel gekommen sein. Als die 36-Jährige dabei zu Boden stürzte, soll der Jugendliche die Frau getreten und das Mobiltelefon an sich genommen haben. Die Limburger Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

Randalierer festgenommen, Limburg, Schleusenweg, Sonntag, 06.09.2020, 12.00 Uhr

(si)Nach mehreren Sachbeschädigungen am Sonntagmittag im Schleusenweg konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger von einer Streife der Limburger Polizei festgenommen werden. Laut Zeugenangaben soll der 29-Jährige zwei Pkw im Schleusenweg mit einer Schnapsflasche beschädigt und Passanten beleidigt haben. Der Mann konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen und zur Polizeistation nach Limburg gebracht werden. Dort wurden gegen den 29-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Elektrofahrrad aus Gartenhütte entwendet, Weilmünster-Aulenhausen, Im Baumgarten, Freitag, 04.09.2020, 13.00 Uhr bis Sonntag, 06.09.2020, 08.20 Uhr

(si)Im Laufe des Wochenendes haben Diebe ein Elektrofahrrad im Wert von über 2.500 Euro aus einer Gartenhütte in der Straße „Im Baumgarten“ in Aulenhausen entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Hütte und ergriffen im Anschluss mit dem Fahrrad der Marke Ghost unerkannt die Flucht. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf Landesstraße, Landesstraße 3109, zwischen Waldernbach und Merenberg, Montag, 07.09.2020, 05.30 Uhr

(si)Am Montagmorgen wurden auf der Landesstraße 3109 zwischen Waldernbach und Merenberg zwei Personen bei einem Zusammenstoß verletzt. Ein 68 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 05.30 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Merenberg unterwegs, als der Mann ersten Ermittlungen zu Folge einen vorausfahrenden Lkw samt Anhänger überholen wollte. Dabei bemerkte der 68-Jährige augenscheinlich einen entgegenkommenden VW zu spät und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge kamen schließlich in einem neben der Fahrbahn liegenden Wiesengrundstück zum Stillstand. Dabei wurden die beiden Pkw so erheblich beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zudem wurden sowohl der Audi-, als auch der VW-Fahrer bei dem Unfall leicht verletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Landesstraße für über zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Leitplanke beschädigt und geflüchtet, Waldbrunn-Ellar, Hintermeilinger Straße, Samstag, 05.09.2020, 21.45 Uhr

(si)Am Samstagabend wurde in der Hintermeilinger Straße in Ellar eine Leitplanke bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Ersten Ermittlungen zu Folge soll ein silbernen Opel Corsa gegen 21.45 Uhr die Leitplanke beschädigt und im Anschluss unerkannt die Flucht ergriffen haben. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Die Meldungen vom Wochenende

Körperverletzung in Elz durch nicht bekannten Täter

Am gestrigen Abend, gegen 21.30 Uhr, wurden durch Passanten in der Elzer

Schönaustraße Hilferufe vernommen. Als die Polizei eintraf, gab der

49-jährige Geschädigte aus Elz an, dass er unvermittelt auf offener

Straße angegriffen wurde. Eine unbekannte Person habe ihn mehrfach

ins Gesicht geschlagen und ihn auch gewürgt. Durch einen Zeugen wurde

beobachtet, dass der Täter in die Bahnhofstraße flüchtete. Er wurde

als ca. 1,80 m groß, schlanke Gestalt mit dunklen kurzen Haaren

beschrieben; er trug eine helle Jacke. Hinweise nimmt die Polizei in

Limburg unter 06431/9140-0 entgegen.

Diebstahl von Fahrrädern und Gartengeräten

Am Freitag, den 04.09.2020, zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr, wurden in dem Bereich

der Limburger Dippelstraße und Gerlachstraße zwei Fahrräder der Marke

Cube (Rahmenfarbe schwarz-weiß und hellgrün), ein Fahrradanhänger der

Marke Thule und mehrere elektrische Gartengeräte entwendet. Alle

Gegenstände befanden sich in einem Holzunterstand auf dem Grundstück.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg,

06431/9140-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachaschaden

Am gestrigen Samstag, gegen 20.45 Uhr, kam es in Elz an der Einmündung

Limburger Straße / Augustastraße zu einem Unfall. Eine 31-jährige

Frau aus Elz bog mit ihrem Mitsubishi von der Limburger Straße nach

links in die Augustastraße ein und übersah hierbei eine 21-jährige

Frau, ebenfalls aus Elz, welche mit ihrem BMW aus Richtung Hadamar

entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten nur

leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; es

entstand ein Sachschaden von ca. 19.000 Euro. Die B 8 war für ca. 1

Stunde voll gesperrt.

Verkehrsunfall in Weilmünster mit verletztem Kradfahrer

Am Samstag, den 05.09.2020, gegen 10.35 Uhr, befuhr ein 62-jähriger

Motorradfahrer mit seiner 58-jährigen Sozia aus Hochheim, die

Weilstraße in Weilmünster. An der Kreuzung Neugasse übersah eine

77-jährige PKW-Fahrerin aus Weilmünster das vorfahrtsberechtigte

Krad. Bei dem Zusammenstoß wurden Motorradfahrer und Sozia leicht

verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden beläuft

sich auf ca. 2.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Weinbach-Gräveneck

Am Samstag, den 05.09.2020 kam es in der Bahnhofstraße in Gräveneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 53-jährige Fahrer eines VW Passat parkte

sein Fahrzeug auf dem Parkplatz am Bahnhof. Ein nicht bekanntes

Fahrzeug streifte, aus bisher ungeklärter Ursache, den geparkten

Passat; der Verursacher kümmerte sich nicht um die entstandene

Beschädigung und flüchtete. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000

EUR. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in

Weilburg unter 06471/9386-0.

Autoknacker in Hadamar unterwegs Tatort: 65589 Hadamar-Niederhadamar, F.-A.-Muth-Strasse Tatzeit: Donnerstag, 03.09.20 bis Freitag, 04.09.20

Ein oranger PKW Peugeot 206, welcher in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag in Niederhadamar in der Franz-Alfred-Muth-Straße abgestellt war, geriet in den Fokus von Autoknackern. Unbekannte Täter gingen den PKW an und hebelten an einer der hinteren Klappseitenscheiben. Auf diesem Weg gelang es eine der Türen zu öffnen. Aus dem Innenraum des Fahrzeuges wurde ein dort abgelegter Bohrschrauber, ein CD-Player, die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II entwendet. Täterhinweise wurden bei Anzeigenaufnahme nicht bekannt. Wer zeugenschaftliche Hinweise geben kann, wird gebeten die Polizei in Limburg zu 06431/91400 anzurufen.