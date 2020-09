Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Abgelenkter Lkw-Fahrer fährt auf Pannen-Lkw auf (siehe Foto)

A44 (ots) – Der Fahrer eines Sattelzuges, der nach eigenen Angaben bei der Fahrt durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt war, stieß am Montagnachmittag 07.09.2020 gegen 13:40 Uhr auf der A 44 Richtung Dortmund mit einem auf dem Strandstreifen stehenden Pannen-Lkw zusammen. Durch den seitlich versetzten Zusammenstoß riss die Plane des Sattelaufliegers ab und landete auf der Autobahn. Der Pannen-Lkw, der wegen eines Reifenschadens hatte anhalten müssen, wurde ebenfalls beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Ein nachfolgendes Auto und ein Lkw waren zudem beim Überfahren der Trümmerteile beschädigt worden. Der Sachschaden an allen vier Fahrzeugen wird insgesamt auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle zwischen dem Kreuz Kassel-West und der Anschlussstelle Bad Wilhelmshöhe mussten zwei der drei Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund für rund eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu mehreren Kilometern Stau kam.

Gegen den aus Polen stammenden 62 Jahre alten Fahrer des Sattelzuges leiteten die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Aggressiver Fahrgast flüchtet vor Bundespolizei

Bundespolizeiinspektion Kassel

Ahnatal-Weimar (ots) – Gleich zweimal versuchte am Sonntagmorgen 06.09.2020 ein 60-Jähriger, sich Zutritt zu einer Regionalbahn zu verschaffen.

Der Mann wollte am Haltepunkt in Ahnatal-Weimar ohne den erforderlichen Mund-Nasen-Schutz in einen Zug nach Kassel Wilhelmshöhe steigen. Die mehrfachen Hinweise des Zugbegleiters, den Infektionsschutz anzulegen, ignorierte er ebenso, wie die Aufforderung, den Zug zu verlassen. Erst nach Androhung, die Polizei zu informieren, stieg der 60-Jährige aus.

Ca. eine Stunde später versuchte es der gebürtige Baden-Württemberger erneut. Bei der nächsten Bahn verschaffte er sich Zugang, indem er den Bahnmitarbeiter zur Seite schob. Der unliebsame Fahrgast schimpfte und pöbelte unentwegt in Richtung des Zugbegleiters, dieser informierte die Bundespolizei in Kassel. Beim nächsten Halt des Zuges, im Bahnhof Obervellmar, wollten die Beamten den Mann zur Rede stellen.

Als der die Polizei erkannte, flüchtete er in ein nahegelegenes Wohngebiet und versuchte, sich dort zu verstecken. Nach kurzer Suche konnte er jedoch im Garten eines Mehrfamilienhauses aufgegriffen werden. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den aggressiven Fahrgast ein Strafverfahren eingeleitet.

Autobahnpolizei zieht um 74 % überladenen Klein-Lkw aus dem Verkehr

A7/Kassel (ots) – Einen deutlich überladenen Klein-Lkw zogen Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal am gestrigen Sonntagnachmittag auf der Autobahn 7 aus dem Verkehr. Das sichtlich verkehrsunsichere Fahrzeug war der Polizei gegen 16:15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Kassel-Nord von Verkehrsteilnehmern gemeldet worden.

Neben einer deutlichen Neigung nach rechts fielen die zwei stark gewalkten Reifen der Hinterachse bei dem polnischen Klein-Lkw sofort ins Auge. Unter Absicherung der Polizei musste der 23 Jahre alte Fahrer aus Polen schließlich die Fahrt zu einer nahegelegenen Lkw-Waage antreten. Dort bestätigte sich der bereits mit bloßem Auge erkennbare Verdacht: Das tatsächliche Gesamtgewicht des mit Fenstern für den Wohnungsbau beladenen Klein-Lkw betrug mit 6080 Kilogramm erheblich mehr als die zulässigen 3500. Für das um 2580 Kilogramm oder rund 74 % überladene Fahrzeug war die gefährliche Fahrt somit an Ort und Stelle beendet.

Die Beamten stellten das Fahrzeug und die Fahrzeugpapiere zur Gefahrenabwehr sicher.

Die Fahrt darf nun erst fortgesetzt werden, wenn die Überladung beseitigt und dies bei der Polizei nachgewiesen worden ist. Der 23-jährige Fahrer musste wegen des gegen ihn eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Sicherheitsleistung zahlen.

Zudem leiteten die Beamten ein Verfahren gegen die Halterfirma des Klein-Lkw ein.

