Frankfurt: Frankfurter Kriminalpolizei nimmt “Falsche Polizeibeamte” fest

Frankfurt-Seckbach (ots)-(em) Am Samstag 05.09.2020 gelang es der Frankfurter Kriminalpolizei drei vermeintliche “Polizeibeamte” festzunehmen.

Am Donnerstag 27.08.2020 hatten falsche Polizeibeamte zu einer 84-jährigen Frau telefonisch Kontakt aufgenommen. Ein “Polizist” gab an, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und das Geld der 84-Jährigen in ihrer Wohnung nicht mehr sicher sei. In das Geschehen involviert, sei zudem ein Bankmitarbeiter, so dass ihr Vermögen auch bei dem Geldinstitut nicht mehr sicher aufgehoben sei. Daher würde die “Polizei” ihr Vermögen abholen und für sie sicher verwahren.

Die 84-Jährige schenkte dem Mann Glauben und kam der Aufforderung nach. Eine Woche lang stellte das Opfer zu jeweils unterschiedlichen Terminen einige Tausend Euro an dem vereinbarten Ort ab. Als es am Samstag 05.09.2020 zu einer erneuten Geldübergabe kommen sollte, erwartete die “Polizisten” jedoch keine weitere hohe Bargeldsumme, sondern die echte Polizei.

Für drei Männer, 19, 22 und 28 Jahre alt, klickten die Handschellen. Die Betrüger wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Sprinter gestohlen – Kripo sucht Zeugen

Frankfurt-Bornheim (ots)-(em) – In der Nacht von Freitag 04.09.2020 auf Samstag 05.09.2020 wurde ein Fahrzeug gestohlen. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Zwischen 23.30 Uhr und 10.30 Uhr wurde ein weißer Mercedes-Benz Sprinter mit einem Frankfurter Kennzeichen im Kreuzungsbereich der Löwengasse/Ortenberger Straße entwendet. Das Fahrzeug war mit diversem Werkzeug, wie zum Beispiel Akkuschraubern und einem Bohrhammer, beladen.

Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum im Bereich der Löwengasse/Ortenberger Straße etwas bemerkt und kann Angaben zur Tat und/oder dem Täter/den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Frankfurt: Verkehrsunfall

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(fue) – Ein 9-jähriger Junge befuhr am Sonntag 06.09.2020 gegen 15.20 Uhr, mit seinem Fahrrad den Gehweg der Jaspertstraße in Richtung der Homburger Landstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte er in Höhe der Hausnummer 35 mit dem dortigen Zaun und kam zu Fall.

Hierbei verletzte sich der Junge, traf jedoch auf Passanten, die ihm halfen und auch die Rettungskräfte anforderten. Der Junge wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht, wo er behandelt wurde.

