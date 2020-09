Polizei Witzenhausen

Diebstahl einer Geldbörse

(ots) – Am 05.09.20, gegen 15:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des tegut-Marktes in Witzenhausen eine Geldbörse entwendet. Die Geschädigte brachte ihren Einkauf zu ihrem Fahrzeug und ließ auch ihre Handtasche mit der Geldbörse dort zurück, um den Einkaufswagen wieder zurück zu bringen. Diese kurze Zeitspanne nutzte ein unbekannter Täter, um die Geldbörse aus dem unverschlossenen Auto zu entwenden. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Verkehrsunfall

(ots) – Um 14:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 30-jähriger Lkw-Fahrer aus Göttingen die Mühlstraße in Witzenhausen in Richtung der Walburger Straße. Beim Abbiegen touchierte der Lkw ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

Diebstahl einer Modelleisenbahn

(ots) – Aus einer Waschküche in der Julius-Klinge-Straße in Wendershausen wurde im Verlauf des vergangenen Freitags, 04.09.20, tagsüber eine dort in einem Karton abgestellte Modeleisenbahn entwendet. Die Waschküche war wegen Reparaturarbeiten unverschlossen. Der Schaden wird mit 80 EUR angegeben.

Polizei Eschwege

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die L 3241 von Weidenhausen in Richtung Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dadurch tödlich verletzt wurde. Sachschaden: ca. 1.000 EUR.

Sachbeschädigung

(ots) – In der Struthstraße in Eschwege haben Unbekannte einen Briefkasten und ein Klingelschild an einem Mehrfamilienhaus mit weißer Farbe besprüht, während andere Briefkästen/ Klingelschilder unbeschädigt blieben. Der Gemeinnützigen Eschweger Wohnungsbaugenossenschaft entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 150 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Brand

(ots) – Um 10:39 Uhr wurde gestern Vormittag die Feuerwehr der Gemeinde Wehretal alarmiert, nachdem in der Landstraße in Reichensachsen ein Feuer gemeldet wurde. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es in einem separaten Nebengebäude zum Brandausbruch kam. Dort befindet sich die Heizungsanlage, in deren Umfeld es zum Brandausbruch aus noch ungeklärter Ursache kam. Das Wohngebäude war nicht betroffen. Der Sachschaden wird mit ca. 8.000 EUR angegeben.

Diebstahl von Warnbaken

(ots) – In der Danziger Straße in Ringgau-Datterode wurden über das vergangene Wochenende zwei Warnbake samt Beleuchtung entwendet. Diese waren dort zur Absicherung einer Baustelle aufgestellt; der Diebstahl wurde heute Vormittag um 10:00 Uhr bemerkt. Schaden: 200 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 07:51 Uhr befuhr heute Morgen eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Sooden-Allendorf die Straße “Zum Wahlberg” in Bad Sooden-Allendorf. Sie beabsichtigte nach links in die Kasseler Straße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des entgegenkommenden Pkws, der von einer 42-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Die 42-Jährige musste daher stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies bemerkte der nachfolgende 32-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zu spät und fuhr dadurch auf den Pkw der 42-Jährigen auf. Beide Fahrzeugführer verletzten sich durch den Aufprall leicht. Der Sachschaden wird mit ca. 4.000 EUR angegeben.

(ots) – Ca. eine Stunde später befuhr ein 29-Jähriger aus Halle mit einem Sprinter die Jenaer Straße in Bad Sooden-Allendorf. An der Einmündung zur Königsberger Straße beabsichtigte er einem anderen Fahrzeug das Abbiegen in die Jenaer Straße zu ermöglichen und setzte daher sein Fahrzeug zurück. Dabei übersah er jedoch den dahinterstehenden Pkw, der von einer 28-Jährigen aus der Gemeinde Meißner gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1.000 EUR

(ots) – Zwischen dem 04.09.20, 13:00 Uhr und dem 07.09.20, 07:45 Uhr wurde das Fallrohr einer Dachrinne an der kleinen Sporthalle “Im Eilse” in Bad Sooden-Allendorf beschädigt. Vermutlich wurde beim Wenden mit einem Fahrzeug gegen das Fallrohr gefahren, wodurch ein Schaden von ca. 500 EUR entstand. Der Verursacher ist flüchtig; Hinweise: 95652/9279430.

Versuchter Einbruch

(ots) – Um 03:45 Uhr versuchten vergangene Nacht unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der “Weinreihe” in Bad Sooden-Allendorf einzubrechen. Mittels eines Pflastersteines versuchte man die Verglasung der Eingangstür einzuwerfen, die dem Angriff jedoch standhielt, so dass ein Eindringen in den Verkaufsraum misslang. Der Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines Pedelec

(ots) – Zwischen dem 05.09.20, 15:00 Uhr und dem 07.09.20, 08:00 Uhr wurde in der Berliner Straße in Bad Sooden-Allendorf ein graues Pedelec der Marke “Zündapp” entwendet. Das Pedelec war in der Garage der Kurklinik in einem Fahrradständer abgestellt und dort auch angeschlossen. Der / die Täter bauten das Vorderrad aus, um so das Rad zu entwenden. Schaden: 800 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 20:09 Uhr befuhr gestern Abend ein 26-Jähriger aus Herleshausen mit einem Motorrad die L 3247 von Netra in Richtung Altefeld. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch an dem Motorrad ein Sachschaden von ca. 2.000 EUR entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 16:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 36-Jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau den Mühlweg in Hessisch Lichtenau in Richtung Fürstenhagen. Beim Vorbeifahren touchierte sie den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Pkws, wodurch Sachschaden entstand.

(ots) – Mit einem Reh kollidierte vergangenen Nacht, um 04:00 Uhr, ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Großalmerode, der auf der L 3238 in der Gemarkung von Laudenbach unterwegs war. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand Sachschaden.

(ots) – Um 03:00 Uhr kam es vergangenen Nacht zu einem Zusammenstoß mit einem Dachs, der zwischen Weißenbach und Trubenhausen über die L 3239 lief.

Beim Abbremsen touchierte eine 29-Jährige aus Helsa mit ihrem Pkw noch die Leitplanke.

Der Dachs verendete. Sachschaden: ca. 4.000 EUR.

