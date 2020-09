Gießen (ots) – Ein dunkelhäutiger Mann hat am Freitagabend 04.09.2020 einer 22-jährigen Frau aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg in den Schritt gefasst. Die Frau befand sich mit zwei Freundinnen von 21.30-21.45 Uhr bei den Fahrradständern der Galerie Neustädter Tor. Der Mann versperrt ihr plötzlich den Weg und begrapschte sie. Der Täter war in Begleitung eines weiteren Mannes.

Täterbeschreibung:

ca. 20 Jahre alt und ca. 1,68 Meter groß. Dunkler Hauttyp, rundlicher Kopf, kurze dunkelbraune bis schwarze Haare und stämmig gebaut. Er trug einen grauen Kapuzenpullover mit roter Hose und eine dunkle Hose.

Sein Begleiter war ca. 1,80 Meter groß, sehr schlank und trug einen roten Pullover.

Wer hat die beiden Männer gesehen und kann Angaben zu dessen Identität machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

