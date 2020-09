Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Schlägerei in Grünanlage

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, den 05.09.20, gegen 17.00 Uhr kam es im Grünzug „Wallgasse“ in der Nähe des dortigen Spielplatzes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 28-jähriger Mann aus Neustadt aus einer Gruppe heraus von einem 26-jährigen Mann vermeintlich grundlos mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beim Versuch zu fliehen, stürzte er. Hiernach wurde er erneut mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Durch die Schläge und den Sturz erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf, sowie Schürfwunden am Knie. Sowohl der Beschuldigte als auch der Geschädigte waren nicht unerheblich alkoholisiert. Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Pkw-Brand

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 05.09.20, gegen 15.40 Uhr, bemerkte der Fahrer eines Mercedes-Benz Vitos während der Fahrt von Neustadt nach Haßloch Schmorgeruch im Fahrzeuginnenraum. Nachdem er sein Fahrzeug auf einem Feldweg geparkt hatte, drang bereits Rauch aus dem Armaturenbrett. Durch Ersthelfer wurde versucht den Brand mittels Wasser zu löschen. Bei Eintreffen der Polizei schlugen jedoch Flammen aus dem Armaturenbrett. Mittels Feuerlöscher konnte der Brand gelöscht werden. Durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr wurde mittels Wärmebildkamera das Fahrzeug nach weiteren Brandherden untersucht. Vermutlich geriet das Fahrzeug auf Grund eines technischen Defekts in Brand. Bei den Löschversuchen verletzte sich der Fahrzeugführer an der Hand. Durch den Rettungsdienst wurde er noch vor Ort versorgt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Neustadt: Ohne Versicherungsschutz mit Elektrotretroller kontrolliert

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Samstag, 05.09.20, gegen 17.45 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus Neustadt in der Landauer Straße mit seinem Elektrotretroller kontrolliert. Für den Elektrotretroller konnte er keinen erforderlichen Versicherungsschutz nachweisen, weswegen er wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes beanzeigt wurde. Da er zudem keinerlei Eigentumsnachweise für den Roller erbringen konnte, wurde dieser sichergestellt.

Neustadt: Einbruchsdiebstahl in Container

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch, 03.09.20, 21.55 Uhr bis Donnerstag, 04.09.20, 07.00 Uhr wurde auf einem Firmengelände im Heidweg in Neustadt/Wstr. ein Baucontainer aufgebrochen, der als Lagerraum diente. Aus dem Container wurden Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Neustadt unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsbehinderung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 74-jähriger PKW-Fahrer fuhr am Freitag den 04.09.20 geg. 15:30h in Neustadt/Wstr. in Richtung Stadtmitte. Nach einer Linkskurve verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über einen angrenzenden Parkplatz und dann wieder zurück auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er fast rechtwinklig mit einem entgegenkommenden PKW. Während die Beifahrerin des Unfallverursachers unverletzt blieb, erlitt der Fahrer eine Schnittwunde an der Hand. Der 40-jährige Geschädigte PKW-Fahrer erlitt Prellungen an Armen und Beinen. Bis zur Räumung der Unfallstelle musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde einseitig blockweise von der Feuerwehr vorbei geleitet. Deswegen bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen lange Staus. (Zum Feuerwehrbericht)

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 5. September gegen 15:10 Uhr kam es, in der Bruchstraße in Bad Dürkheim, zu einem Zusammenstoß zwischen einem jugendlichen Radfahrer und einem grauen Audi mit Anhänger. Zunächst konnte kein Schaden an dem Anhänger feststellt werden, erst bei genauerer Betrachtung bemerkt er einen Lackschaden an der rechten Seite seines Anhängers. Als er dies bemerkte, hatten sich die beiden Jugendlichen bereits entfernt. Die Jugendlichen sollen etwa 13 bis 15 Jahre alt gewesen sein, vermutlich dunkle Haare und südländischer Phänotyp. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Wachenheim: Gefährliche Körperverletzung

Wachenheim (ots) – Am 4. September gegen 19:00 Uhr wurde ein Radfahrer oberhalb der Wachtenburg von einem Spaziergänger angegriffen. Der unbekannte Täter habe grundlos mit einem Stock auf den langsam vorbeifahrenden Mountainbiker eingeschlagen. Weiterhin habe der Mann nach dem Radfahrer getreten, sodass dieser von seinem Fahrrad gefallen sei. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte mehrere blaue Flecken am ganzen Körper, sowie eine Schürfwunde am linken Bein. Der Täter habe unverzüglich die Flucht ergriffen. Der Täter sei ca. 50 Jahre alt, 180cm groß, helle zurückliegende Haare, bartlos, alkoholisiert. Weiterhin habe der Mann einen kleinen Hund (ähnlich Mops) dabeigehabt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.