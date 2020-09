Neustadt: FFF-Workshop am 08. September 2020

Neustadt an der Weinstraße – Auch im Herbstsemester der Volkshochschule wird der Fridays For Future Workshop fortgesetzt. Der erste Termin ist Dienstag, 08.09.2020, um 18.00 in der VHS Neustadt (Hindenburgstraße).

Die Klimakrise ist heutzutage ein omnipräsentes Thema. Wissenschaftler fordern tiefgreifende und schnelle Maßnahmen von Seiten der Politik. Aber was kann man tun, wenn man nicht gerade im Bundestag sitzt? Wie beeinflussen der Inhalt unseres Einkaufswagens oder das Gericht auf unserem Teller das Klima?

Diesen Fragen wollen wir in unserem Workshop auf den Grund gehen. Beim nächsten Termin, am Dienstag, dem 08.09.20 werden wir uns mit dem Thema Ernährung befassen. In lockerer Atmosphäre wird zum Beispiel der Wirrwarr von verschiedenen Bio-Labels entschlüsselt oder CO2 Ausstoß und Wasserverbrauch bei der Herstellung bestimmter Lebensmittel besprochen. Es werden eigene Erfahrungen geteilt, neues Wissen angeeignet, diskutiert und nützliche Tipps für den Alltag ausgetauscht. Die Anmeldung erfolgt per email an mai_reh@web.de. Weitere Termine sind der 01.10., 03.11. und 03.12., wo sich alles um weitere Themen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit drehen wird.