Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 05.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Roller unter dem Einfluss von Alkohol, Betäubungsmitteln und ohne Führerschein geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein offensichtlich unbelehrbarer 37-jähriger Mann aus Neustadt wurde am 05.09.2020 gegen 06:45 Uhr in der Maximilianstraße mit seinem Roller (Kleinkraftrad) kontrolliert. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann offensichtlich kurz zuvor Alkohol konsumierte. Neben der Alkoholisierung von etwa 1,10 Promille konnten Auffälligkeiten erlangt werden, welche für einen vorausgegangenen Drogenkonsum sprachen. Weiterhin konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad vorweisen. Später stellte sich heraus, dass der Mann in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Trunkenheitsfahrten aufgefallen ist und seinen Führerschein wegen dieser Delikte abgegeben musste. Aus den vergangenen Straftaten lernte der Mann offenbar nicht. Der Roller wurde vor Ort abgestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrer erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren unter dem Einfluss von Alkohol/Betäubungsmitteln und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bad Dürkheim/B 37: Unter Drogeneinfluss gefahren

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (05.09.2020) wurde um 00:50 Uhr ein 22-Jähriger aus Mutterstadt kontrolliert, der mit seinem Citroen auf der B 37 unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem jungen Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest wies die Einnahme von Drogen nach, weshalb gegen den 22-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss nach § 24a Straßenverkehrsgesetz (Ordnungswidrigkeit) und des Erwerbs/Besitzes von Betäubungsmitteln nach § 29 BtMG (Straftat) eingeleitet wurden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt, sowie die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Verstöße nach § 24 a StVG werden in der Regel mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkten im Verkehrszentralregister und einem Fahrverbot von einem Monat geahndet.

Bad Dürkheim: Unfall zwischen Fahrradfahrern

Bad Dürkheim (ots) – Am Freitagmittag, 04.09.2020, um 12:35 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 70jähriger aus Neustadt/Weinstraße fuhr mit seinem Fahrrad hinter einer 75jährigen Fahrradfahrerin aus Baden-Württemberg über die Fußgängerampel in Höhe des Rathauses. Als die Fahrradfahrerin plötzlich stehen blieb, konnte der Neustadter nicht mehr rechtzeitig ausweichen und blieb mit seinem Lenker am Lenker der Fahrradfahrerin hängen. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der 70jährige und fiel auf die Fahrradfahrerin. Diese verletzte sich hierdurch an der Hüfte und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt, ein Sachschaden entstand nicht.

Freinsheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Freinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 03.09.2020, 18:00 Uhr bis 04.09.2020, 15:00 Uhr ereignete sich in der Retzerstraße in Freinsheim eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein in Höhe der Hausnummer 11 geparkter Toyota Avensis beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den linken Außenspiegel, sowie den hinteren linken Kotflügel des Toyotas, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein, setzen Sie sich bitte unter 06322/9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung.

Ellerstadt: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Ellerstadt (ots) – Am Freitagmittag, 04.09.2020, zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren eine Straßenlaterne in der Haardtstraße vor der Einmündung zur Lambsheimer Straße. An der Straßenlaterne und einem dahinter angrenzenden Stahlzaun entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro. Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein, setzen Sie sich bitte unter 06322/9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in Verbindung.

Kallstadt: Durch Blitzerfoto überführt

Kallstadt (ots) – Bereits im April wurde eine Frau aufgrund zu schnellem Fahrens in Ludwigshafen geblitzt, weshalb die Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit der Ermittlung der Fahrerin beauftragt wurde. Nach Abgleich mit dem Beweisfoto konnte eine 27jährige aus Kallstadt zweifelsfrei als Fahrzeugführerin identifiziert werden. Da diese zum Zeitpunkt des Geschwindigkeitsverstoßes nicht im Besitz eines Führerscheins war, wurde nun zudem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen § 21 StVG – Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen sie eingeleitet.