Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.09.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Lautes Knallgeräusch wahrgenommen

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.09.2020 gegen 00:00 Uhr nahm ein Besucher eines Hotels in der Kurgartenstraße in Bad Dürkheim von seinem Balkon aus zunächst einen lauten Knall, wenig später Wassergeräusche aus dem Bereich des Kurparks wahr. Er vermutete einen Wasserrohrbruch. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Feuerwehr und Polizeikräfte dahingehend keine entsprechenden Feststellungen gemacht werden. Ermittlungen ergaben, das im Bereich des Kurparks die Wassersprenger ausgelöst hätten. Dabei würden abends die Düsen mit einem lauten Knall aus dem Boden schießen und anfangen zu wässern.

Bad Dürkheim: Unfallbeteiligte Fahrradfahrerin gesucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 31.08.2020 befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Fiat die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim in Richtung Innenstadt und wollte in die Kanalstraße abbiegen. Als die Ampel auf Grün schaltete und sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, stieß sie auf Höhe des Radwegübergangs mit einer in Fahrtrichtung Ludwigshafen fahrenden Fahrradfahrerin zusammen. Diese entfernte sich nach dem Aufprall über die Überführung der B271 über die Straße Am Neuberg in Richtung Wachenheim, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Ob sie bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde steht daher nicht fest. Am Fiat entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Bei der Fahrradfahrerin handelte es sich um ein junges Mädchen, in einem Alter von ca. 12 bis 15 Jahren, mit schlanker Statur. Sie hatte blonde Haare und trug einen rosa Fahrradhelm, unter dem sie ihre Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Auf dem Gepäckträger hatte sie einen Fahrradkorb mit einem Schulrucksack. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Ellerstadt: Flächenbrand

Ellerstadt (ots) – Am 02.09.2020 kam es in Ellerstadt in der Bahnstraße in Nähe der Grundschule zu einem Flächenbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Vor Ort waren geschätzte 100 Quadratmeter dürres Gras auf einem unbestellten Feld verbrannt. Für angrenzende Wohnhäuser bzw. das Schulgebäude bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Die Brandursache konnte bislang nicht ermittelt werden. Ebenfalls konnten bislang keine Hinweise auf eine Brandstiftung ermittelt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Dirmstein: PKW überschlagen

Dirmstein (ots) – Am Freitag Mittag gegen 14 Uhr fuhr eine 64-jährige Frau aus Norddeutschland mit ihrem PKW von Dirmstein in Richtung Gerolsheim. In einer Kurve kam sie aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich ins angrenzende Feld. Da die Fahrerin laut Erstmeldung im PKW eingeklemmt sein sollte, wurde durch die Rettungsleitstelle neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr und der Rettungshubschrauber zur Unfallstelle alarmiert. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort wurde festgestellt, dass sich lediglich die Türen des rundum total beschädigten PKW nicht mehr öffnen ließen, und deshalb die Fahrerin das Unfallfahrzeug nicht selbstständig verlassen konnte. Sie wurde zum Glück nur leicht verletzt und kam nach der Befreiung aus ihrem PKW vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 35 Kräften aus mehreren Orten der Verbandsgemeinde Leininger Land mit insgesamt 8 Einsatzfahrzeugen im Einsatz sowie ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber.