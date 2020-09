Neustadt: Abgestellter Landrover qualmte

Neustadt an der Weinstraße – An einem Landrover, welcher an der Ecke Festplatz- / Winzinger Straße abgestellt war, stieg am Freitag, 04.09.2020, gegen 15 Uhr aus der Motorhaube ab und zu Qualm hervor. Da der Verdacht eines beginnenden Motorbrandes im Raum stand, wurde umgehend die Feuerwehr alarmiert.

Vor Ort kontrollierten die Einsatzkräfte den Landrover. Ein beginnender Brand war nicht festzustellen. Es stellte sich heraus, dass der Qualm von der Standheizung kam. Wenn die Standheizung längere Zeit nicht in Betrieb war und sie dann zündet kann es zu einer Qualmentwicklung kommen. Nach Rücksprache mit der Polizei waren von Seiten der Feuerwehr keine Maßnahmen erforderlich. So wie es aussieht, ist die Standheizung aus Versehen aktiviert worden.

Im Anschluss wurde die Feuerwehr Neustadt zu einem Verkehrsunfall im Schöntal alarmiert: