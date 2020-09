Neustadt: Bundesweiter Warntag am 10. September 2020

Neustadt an der Weinstraße – Naturgefahren wie Hochwasser oder Erdbeben, gefährliche Wetterlagen, Angriffe sowie großflächige Brände oder Versorgungsausfälle – Bei Gefahren dieser Art ist es besonders wichtig, die Bürgerinnen und Bürger schnell und ausreichend zu warnen und entsprechend zu informieren.

Dieses Ziel verfolgt auch der am 10. September 2020 erstmals seit der Wiedervereinigung stattfindende bundesweite Warntag. Um 11:00 Uhr werden zeitgleich in verschiedenen Kommunen die örtlichen Warnkonzepte und Warnmittel getestet und an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps gesendet. Auch in Neustadt an der Weinstraße werden an diesem Tag rund 30 Sirenen erprobt. Um 11:20 Uhr wird dann seitens der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Neustadt an der Weinstraße die Entwarnung erfolgen.

Der bundesweite Warntag soll die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Warnung sensibilisieren und auf die verfügbaren Warnmittel (z. B. Sirenen, Warn-Apps, digitale Werbeflächen) aufmerksam machen. Gleichzeitig soll der Tag dazu beitragen, die Akzeptanz und das Wissen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen und damit deren Selbstschutzfertigkeiten zu stärken.

Die Stadt Neustadt an der Weinstraße unterstützt diesen Tag auch, um die Wichtigkeit und Aktualität der Thematik, welche sich gerade in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zeigt, zu betonen.

Künftig wird der bundesweite Warntag jährlich an jedem zweiten Donnerstag im September durchgeführt. Diese Entscheidung beruht auf der Grundlage eines Beschlusses der Innenministerkonferenz im Jahr 2019.

Weiterführende Informationen finden Interessierte auf der Webseite zum bundesweiten Warntag, www.bundesweiter-warntag.de.